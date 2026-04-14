ต้อนรับ Miss World “โอปอล สุชาตา” ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับคนไทย-นักท่องเที่ยวนับแสน

เซ็นทรัลเวิลด์ หนึ่งเดียวแลนด์มาร์กสงกรานต์ระดับโลกใจกลางเมือง ต้อนรับ Miss World 2025 “โอปอล สุชาตา” ร่วมสร้างปรากฏการณ์สาดความสุขใจกลางกรุงเทพฯ ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาตินับแสน พร้อมถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสู่สายตาชาวโลก ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย ณ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมส่งต่อสนุกต่อเนื่องในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ
ไฮไลต์คอนเสิร์ต ‘PEPSI Presents THAI LIZM 2026’
เซ็นทรัลเวิลด์ ผนึกกำลัง บริษัท เบสไลน์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บริษัทในเครือของ PlanB Media จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทชั้นนำอื่นๆ จัดเต็มความสนุก กับเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ 'PEPSI Presents THAI LIZM 2026' เนรมิตหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ให้เป็น Summer Beach Club PEPSI Presents THAI LIZM 2026 สงกรานต์ยกหาดสาดคลื่นปาร์ตี้ ความมันส์แบบใหม่ใจกลางกรุงเทพที่จะทำให้คุณ “เปียก แบบ ป๊อปๆ” โดยในวันที่ 13 เม.ย. พบกองทัพศิลปินที่จะมาร่วมสร้างความมันส์ตลอดวันถึง 4 ทุ่ม ได้แก่ WAR WANARAT, THX, BNK48, F.HERO, ลำไย ไทองคำ, GUNNER, YOUNGGU, DIAMOND, BIGSLP, DJ SURABOON และเพิ่มดีกรีความตื่นเต้นกับ PEPSI Giant Slider ซ่าไม่จบ สไลเดอร์ขนาดยักษ์สูงกว่า 12 เมตร ใจกลางเมือง ที่ชวนทุกคนมาสไลด์ มาสาด และเต้นให้สุดในเทศกาลสงกรานต์ที่มันส์ที่สุดของปี
คอนเสิร์ตสุดมันส์ที่เซ็นทรัล 28 สาขา ไฮไลต์ อาทิ เซ็นทรัล เวสต์เกต กับงาน Westgate Songkran Concert 2026 และสงกรานต์วิถีนนท์ (13–15 เม.ย.) พบ Tattoo Colour, กระแต และ อะตอม เซ็นทรัล เชียงใหม่ กับ Chiang Mai Songkran Fest (13–15 เม.ย.) นำโดย Num Kala, Sweet Mullet, Potato และ CLEAR เซ็นทรัล ขอนแก่น กับ Leo Splash 2026 (12–15 เม.ย.) สนุกกับ The Parkinson, Retrospect และ Playground เซ็นทรัล พัทยา กับ Singha Songkran & Wanlai Festival 2026 (14–19 เม.ย.) ขนทัพศิลปิน Gutsnunova, เอ๊ะ จิรากร, Retrospect, Blackhead, Zeal, Paradox และ สิงโต นำโชค เซ็นทรัล หาดใหญ่ กับ Hatyai Songkran Festival 2026 (11–15 เม.ย.) พบ Budha Bless, เก่ง–น้ำปิง, เติ้ล–เฟิร์สวัน, Titanium และ Indigo
ต่อความสนุกไม่มีพักกับ FWD Music Live Fest ครั้งที่ 5 วันที่ 17-19 เม.ย. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์
ฟรีคอนเสิร์ตเล่นน้ำครั้งใหญ่ ที่ทุกคนรอคอย! “FWD Music Live Fest 5” โดย FWD ประกันชีวิต อยากชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตและกิจกรรมเล่นน้ำใจกลางกรุงเทพฯ ในช่วงส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ พบ กองทัพศิลปินตัวท็อปและวงดนตรีจากน้องๆ School Bands ที่มาร่วมสร้างสีสันตลอด 3 วันเต็ม ได้แก่
•17 เม.ย. NuNew, PERSES, KID PHENOMENON+ IL LEAGUE, VVV, IN THE EIGHT, DS.RU.BAND
•18 เม.ย. Three Man Down, โจอี้ ภูวศิษฐ์. ไททศมิตร, MIRRR, FLI:P, Woodstock
•19 เม.ย. Jeff Satur, F.HERO, CLO'VER, SuperThai, NAMP, Mandrake Band
คลิก https://fwdth.co/FWDMLF5-PR เพื่อลงทะเบียนผ่าน LINE Official Account: @FWDThailand
มันส์ต่อกับวันไหลสงกรานต์ เซ็นทรัล พัทยา, มารีนา เอาต์เล็ต, เชียงราย, ลำปาง, พิษณุโลก และ นครปฐม
The World's Songkran Entertainment Experiences ได้พร้อมกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1–19 เมษายน 2569 สงกรานต์ปีนี้ ใกล้สุด สนุกสุด ครบสุด ต้องที่เซ็นทรัล
ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th
#CentralPattana #เซ็นทรัลพัฒนา #SongkranAtCentral #PEPSIPresentsTHAILIZM2026 #SongkranAtCentralwOrld #สงกรานต์เซ็นทรัล #สงกรานต์มหาบันเทิง