“นิกกี้ ณฉัตร” ชวน “แพต ชญานิษฐ์” นำแก๊ง Flash Mob สาดความสนุกรับสงกรานต์ โดย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง จับมือ Carnival กับ แคมเปญ ช้าง สงกรานต์ “เพื่อน…สาดสนุก สนุกสาด…สาด

สงกรานต์เริ่มแล้ว! ถนนข้าวสารฮอตกว่าทุกปี เมื่อ “นิกกี้-ณฉัตร จันทพันธ์” ชวน “แพต-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช” นำทีมแก๊งเพื่อนซี้บุกแลนด์มาร์คสงกรานต์ระดับโลก ปลุกพลังความสนุกสาดสาดแบบชุ่มฉ่ำให้เหล่า Gen Z กับแคมเปญ ช้าง สงกรานต์ “เพื่อน…สาดสนุก สนุกสาด…สาด โดย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ผู้นำความสนุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จับมือสตรีทแฟชั่น Carnival เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ คึกคักและเนืองแน่นไปด้วยแก๊งเพื่อนซี้ชาวไทยและชาวต่างชาติที่ยกแก๊งมาเล่นน้ำ เติมโมเมนต์ความสนุกแบบชุ่มฉ่ำสุดขีดตั้งแต่วันแรก
ปีนี้ “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” จัดเต็มโมเมนต์ความสนุกยิ่งกว่าทุกปี ทั้งกิจกรรมไฮไลต์ Flash Mob, Chang Caravan, และ TikTok Dance Challenge พร้อมยกระดับประสบการณ์ความสนุกให้ครอบคลุมทั้งประเทศไปกับหลากหลายกิจกรรมกว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกแก๊งได้ออกมาเติมเต็มคำว่าเพื่อนให้ยิ่งสนุกสาด...สาดไปด้วยกัน นำทีมโดย 4 พรีเซนเตอร์ นิกกี้ ณฉัตร, มาริโอ้ เมาเร่อ, แพต ชญานิษฐ์ และ จีโน่ – The Snack พร้อมจับมือ Carnival เปิดตัวคอลเลกชันลิมิเต็ด ตอกย้ำไลฟ์สไตล์แบรนด์ในช่วงสงกรานต์
ไฮไลต์สุดไอคอนิคของงานยกให้กิจกรรม Flash Mob กลางถนนข้าวสาร ที่เปลี่ยนพื้นที่บนถนนข้าวสารให้กลายเป็นฟลอร์แดนซ์ขนาดยักษ์ นำทีมโดยสายเฮฮา นิกกี้ - ณฉัตร และนักแสดงตัวท็อปสายตี้ แพต - ชญานิษฐ์ ที่ชวนกันมาโชว์สเต็ปแดนซ์แบบจัดเต็ม พร้อมแท็กทีมแก๊ง Flash Mob ปล่อยพลังความสนุกสาดสาดกับเพลง Chang Songkran ท่ามกลางบรรยากาศสงกรานต์สุดคึกคัก ทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติค่อย ๆ เข้ามาร่วมแจมจนกลายเป็นโมเมนต์มีเพื่อนยังไงก็สนุก สาดความสุขแบบไม่กั๊ก
นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ Flash Mob ใน อีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 14 เมษายน 2569 พบกับ นิกกี้ - ณฉัตร, จีโน่ - The Snack และแจ็ค - เฉลิมพล ที่สนาม Chang Arena จังหวัดบุรีรัมย์ และวันที่ 18 เมษายน 2569 พบกับ นิกกี้, มาริโอ้ เมาเร่อ และแจ็ค - เฉลิมพล ที่ราชบุรี สเตเดียม จังหวัดราชบุรี ร่วมสร้างประสบการณ์เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ สาดโมเมนต์ของคำว่าเพื่อนให้ชุ่มฉ่ำตลอดสงกรานต์ปีนี้
พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรม Dance Challenge บน TikTok โดยดึง KOLs สายไลฟ์สไตล์และสายตี้ มาร่วมสร้างกระแส นำโดย นิกกี้ - ณฉัตร, จีโน่ The Snack และ มายด์ - ณภศศิ ชวนทำ TikTok Dance Challenge กับท่าเต้นที่สาดความสนุกบนโลกออนไลน์ เพื่อชวนเพื่อนออกมาโชว์สเต็ปแดนซ์ผ่านจังหวะเพลง Chang Songkran คลิปไหนปังสุดลุ้นรับของรางวัล Limited Collection จาก Chang x Carnival
นิกกี้ - ณฉัตร เผยความรู้สึกว่า “สนุกมากกกกครับ ปีนี้ข้าวสารสาดสนุกจริง ๆ ผมว่าสงกรานต์เป็นเฟสติวัลระดับโลกที่ชาวไทยและชาวต่างชาติรอคอยอยากมาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้สักครั้ง ปีนี้น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างก็จัดเต็มยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ให้ทุกคนมาสาดให้สนุกกับแก๊งเพื่อนซี้ ทำให้รู้สึกเลยว่าเป็นสงกรานต์ที่ใช่! เพราะมีเพื่อนยังไงก็สาดสนุก สนุกสาด...สาด จริง ๆ ใครยังไม่ได้ชวนเพื่อนออกมาสาดกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง กิจกรรมความสนุกยังมีต่ออีกหลายที่ พบกับผมและแก๊งช้างเพื่อนซี้ได้อีก วันที่ 14 เมษายน 2569 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 18 เมษายน 2569 ที่ จังหวัดราชบุรี หรือติดตามรายละเอียดกันได้ที่ Facebook : Chang World ครับ”
ด้านสาวฮอต แพต - ชญานิษฐ์ กล่าวว่า “บรรยากาศงานสงกรานต์วันนี้และการได้แดนซ์กับพี่นิกกี้ กับแก๊ง Flash Mob ไม่มีคำไหนอธิบายได้เลย นอกจากคำว่าสาดสนุก ยิ่งได้มาอยู่กับเพื่อนก็สนุกสาด...สาด มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยค่ะ และปีนี้ช้างยังจัดเต็มความสนุก ส่งขบวนรถ Chang Caravan สาดความสนุกให้เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งถนนข้าวสาร, ถนนสีลม, เซ็นทรัลเวิล์ด, รังสิต จ.ปทุมธานี และพระประแดง จ.สมุทรปราการ”
อีกหนึ่งสีสันของปีนี้คือการเปิดตัว CHANG x CARNIVAL สตรีทแบรนด์ไลฟ์สไตล์ สร้างสรรค์คอลเลกชันพิเศษสุดเท่หลากหลายไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบมาเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ อาทิ Summer Shirt, Basketball Jersey, Water Gun, Waterproof Glasses และ Waterproof Bag โดยวางจำหน่ายที่ร้าน Carnival ทุกสาขา และสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ Carnival และช่องทางออนไลน์ Chang World
น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง เชื่อมต่อทุกโมเมนต์คำว่า “เพื่อน” สงกรานต์นี้ อยู่กับเพื่อน ยังไงก็สนุก เพราะ “เพื่อน...สาดสนุก สนุกสาด...สาด” ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ Facebook และ TikTok : Chang World พร้อมรับชมภาพยนตร์โฆษณาแคมเปญ “เพื่อน...สาดสนุก สนุกสาด...สาด” ได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/reel/1249035750651857
