“น้องฟ้า” เหยื่อนายจ้างทารุณกรรม พลิกชีวิต ศัลยกรรม 11 ครั้ง หมด 4 ล้าน พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เถ้าแก่เลี้ยงไก่ ดีใจได้ชีวิตกลับคืนสังคม

รายการโหนกระแส วันที่ 14 เม.ย. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ “น้องฟ้า” อดีตลูกจ้างที่ถูกนายจ้างทารุณกรรมจนร่างกายผิดรูป ผ่านมา 4 ปี ได้รับการผ่าตัดแก้ไขใบหน้าและร่างกายถึง 11 ครั้ง วันนี้ฟ้ามีชีวิตใหม่ได้กลับคืนสู่สังคม มาพร้อม “จร” พี่ชาย และ พญ.กันยาภา ฤกษ์งาม ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง รวมทั้ง ปุ้ย พิมลวรรณ
พี่ปุ้ย วันนั้นงงมั้ยที่ผมยกหูหาพี่?
ปุ้ย : งงเหมือนกัน แต่ติดตามข่าวอยู่แล้วค่ะ บอกเลยว่าแว็บแรกดีใจมากที่พี่หนุ่มนึกถึงพี่ปุ้ยและรพ.ก่อนเลย จากวางสายพี่หนุ่มไป ก็โทรหาผู้บริหารรพ.เลย และรู้สึกดีมากที่ผู้บริหารบอกว่ารับเลยและทำเต็มที่ ท้ายที่สุดทำให้ดีเกือบธรรมชาติของเขาให้มากที่สุด และให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ต้องบอกว่าไม่ได้ทำให้โดดเด่นแบบที่หลายคนคาดหวัง แต่ทำให้ใกล้เคียงธรรมชาติ และใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุดค่ะ
เคสนี้รับไป ถือว่ายากมั้ย?
พญ.กันยาภา : ถือว่ายากมากนะคะ เพราะมีความเสียหายที่รุนแรง และความผิดปกติที่เกิดขึ้นเรียกว่าซับซ้อนมาก เนื้อเยื่อต่างๆ เสียหายและมีพังผืดเกิดขึ้น มีเนื้อเยื่อแผลเป็น และผิดรูปเยอะมากค่ะ
เปิดภาพน้องฟ้าในอดีต ฟ้าจำตัวเองได้มั้ย?
ฟ้า : จำได้ครับ
ตอนนั้นฟ้าพูดกับพี่แทบไม่ได้?
ฟ้า : อ้าปากพูดไม่ได้
กรามผิดรูปไปเลย?
พญ.กันยาภา : กรามผิดรูป เนื่องจากถูกทำร้ายซ้ำๆ ที่กระดูกหลายๆ ครั้ง ทำให้มีก้อนกระดูกแข็งยึดติดระหว่างกระดูกโหนกแก้มกับกระดูกขากรรไกรล่าง ทำให้แทบอ้าปากไม่ได้เลยค่ะ
ไปรักษาตั้งแต่แรกเริ่มอาจเข้าที่ได้?
พญ.กันยาภา : ใช่ค่ะ ถ้าเกิดขึ้นตอนนั้นและไปรักษาก็จัดกระดูกให้เข้าที่ได้ค่ะ แต่พอทิ้งไว้นาน ทำซ้ำๆ ก็เกิดเนื้อเยื่อพังผืด กับกระดูกแข็งๆ เกาะแน่นเลยค่ะ ทำให้การผ่าตัดแก้ไขยากมากๆ
เหมือนกระดูกคนเรามันสมานเองได้ แต่พอผิดรูด จะมีพังผืดไปยึดค้าง ทำให้ยาก อยู่หลายปีทำให้คงสภาพอยู่อย่างนั้นเลย การทำต้องผ่าตัดเข้าไปข้างในไปเลาะพวกนั้นออก จัดกระดูกอาจไม่ได้เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์
พญ.กันยาภา : ใช่ค่ะ ต้องดูว่าตรงไหนเป็นกระดูกจริงๆ ที่ผิดรูป ตรงไหนเป็นก้อนกระดูกที่ผิดปกติ ต้องมีการกรอออก ตัดออกไปค่ะ
ฟ้าผ่าตัดทั้งหมด 11 ครั้ง ต้องการส่งฟ้ากลับคืนสู่สังคม วันนี้เขากลับแล้วนะ โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นมั้ย?
ฟ้า : ดีมากเลยครับ
ไม่อยากทำอะไรต่อแล้วเหรอ?
ฟ้า : อย่างแรกคือเกรงใจ อีกอย่างเราพอใจแล้ว แค่ให้ดูเป็นผู้เป็นคน จำตัวเองตอนแรกๆ ได้ ไม่เคยคิดที่จะเดินผ่านกระจกอยู่แล้ว มันฝังใจไปแล้ว ปล่อยเลยตามเลยไปแล้วในครั้งนั้น ไม่มองกระจก ไม่สนใจตัวเองแล้ว
ตอนฟ้ามานั่งอยู่ในรายการ ฟ้าพูดแทบไม่ได้?
ฟ้า : แทบไม่ได้เลยครับ อยากจะพูด แต่ตอนนั้นสมองตามไม่ทัน ได้แค่นั่งฟังอย่างเดียว ผมอธิบายอะไรไม่ทัน ฟังรู้เรื่อง แต่อธิบายไม่ออก
ตอนนั้นร่างกายเจ็บมั้ย?
ฟ้า : เจ็บครับ ระบม
ดูตัวเองที่สัมภาษณ์ในครั้งนั้นเป็นไง?
ฟ้า : ตกใจครับ
ตอนนี้มือกำได้หมดแล้ว อีกอันนึงถ้าจำไม่ผิดตอนนั้น อวัยวะเพศตอนนั้นโดนทารุณหนักมาก เขาทำอะไรกับฟ้า?
ฟ้า : ตีครับ
จนบวมและเน่า ได้รับการผ่าตัดเหมือนกัน ตอนนี้ใช้ได้ปกตินะ?
ฟ้า : ใช้ได้ปกติครับ
ปุ้ย : ครั้งแรกพอรับตัวมา น้องฟ้าเดินไม่ได้เลย เพิ่งทราบจากน้องพยาบาลที่แผนกกับผู้ช่วยรพ.ว่า วันนั้นน้องต้องห่ออวัยวะเพศด้วยทิชชู่ม้วน แล้วมันติด ทำให้พยาบาลต้องเอาคีมคีบออก ทุกคนเต็มใจ กุลีกุจอมาช่วยน้อง สำหรับเคสน้องฟ้า ทุกคนเต็มใจมากๆ ไม่เคยเห็นอะไรที่มันเป็นแบบนี้
แม้แต่ในหนังยังไม่คิดว่าจะมีแบบนี้เลย เห็นของจริงแล้วตกใจจริงๆ หนองขึ้นโอ้โห?
ปุ้ย : มันไม่ใช่หนองอย่างเดียว มันเป็นเรื่องความสกปรก ไม่ได้รับการดูแล ตามมีตามเกิดพูดง่ายๆ ไม่มีใครส่งเขาไปรักษาเลย นั่นคือการประคับประคองการรักษาเบื้องต้น แต่เท่าที่เห็นสภาพ ทำยังไงก็ได้ให้ปัสสาวะให้ได้ก่อนเลย
นานมั้ยกว่าอวัยวะเพศจะกลับมาปกติ?
พญ.กันยาภา : เรื่องอวัยวะเพศผ่าตัด 3-4 ครั้ง ค่อยๆ แก้แผลเป็นหดรั้งให้คลายตัวออก เพื่อให้รูปร่างอวัยวะเพศค่อนข้างปกติขึ้นค่ะ
ปุ้ย : คนธรรมดาจะไปทำหมันยังลำบากใจเลย แต่น้องอดทนมาก ไม่เคยสร้างปัญหาให้ทีมเลย อะไรก็ยอม อะไรก็โอเคตามนั้น พอถามตอนหลังทำไมวันนั้นไม่เห็นคุยกับพี่ปุ้ยเลย ทำไมวันนี้คุยเก่งจัง เขาบอกว่าเขาคิดไม่ทัน โดนทำร้ายจนเบลอไปหมดแล้ว
เรื่องคดีความ จำเจ๊กั้งได้อยู่มั้ย?
ฟ้า : จำได้ครับ
ผัวเจ๊กั้งชื่ออะไร?
ฟ้า : ชื่อนพรัตน์ ปกติเรียกเฮียครับ
ฟ้าเคยหนีเขาไปทีนึง ไปอยู่ในศาลาริมทาง เขาตามไปตีฟ้าที่นั่นเลย?
ฟ้า : ตามไปเรียกกลับบ้านแล้วก็ตีครับ
ตอนนั้นทำไมหนีออกมา?
ฟ้า : มันไม่ไหว
ฟ้าไม่โกรธเขาเหรอ?
ฟ้า : ไม่ครับ มันตัดสินใจไปแล้ว เราก็ไม่ได้พูดให้ดูดี แต่เราก็รักครอบครัว ขึ้นชื่อว่าเป็นครอบครัวเราแล้ว เขาบอกว่าตีเพื่อสั่งสอน ก็สั่งสอนแต่หลังโควิดเขาสั่งสอนมันมือไปหน่อย เริ่มเกิน ไม่ได้ออกไปเจอใครก็เริ่มเป็นแผล เริ่มอาการหนัก
เขาไม่เคยพาไปหาหมอ?
ฟ้า : ใช่ครับ เราบอกเจ็บเขาก็รู้ว่าเราเจ็บ เขาก็ตี ได้แค่ขอยาแก้ปวด ได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่เขา
เขาให้นอนที่ไหน?
ฟ้า : จริงๆ เคยมีห้องตอนแรกๆ แล้วเขาก็กลายเป็นห้องให้แมวนอน แมวเลี้ยงต้องมีกระบังทราย จะเอาไปไว้ในห้องผม ผมก็อยู่ในห้องนั้น นอนด้วยกัน หลังๆ เริ่มทรงจะหนี เขาก็ย้ายให้ผมนอนหน้าห้อง อ้างว่าดูแลหมา เพราะมีหมาเขาเลี้ยง มีหมาคลอด ต้องช่วยดูแล
หลายคนเป็นห่วงว่าวันนี้ทุกอย่างกลับมาปกติแล้ว แต่ทางใจเป็นยังไง?
ฟ้า : โอเคครับ กลับมา 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ผมไม่ได้ติดใจอะไรกับเขาอยู่แล้ว เขาจะเป็นยังไงก็ชีวิตเขา เราก็ใช้ชีวิตของเราให้ดี
คนถามเยอะตอนลงรูปน้องและยินดีกับน้อง คนบอกว่าหน้าตากลับมาแล้ว แต่จิตใจเขาล่ะ ผมไม่ได้ตอบ เพราะผมว่าผมเดาเขาออก เขาน่าจะกลับมา 100 เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน เพราะเขาเป็นคนคิดบวกตั้งแต่วันแรกที่สัมภาษณ์?
ปุ้ย : ทุกวันนี้เขามีความสุขมากนะคะ ทุกวันที่เป็นนายห้างแล้ว ยิ่งมีความสุขใหญ่เลย
ฟ้าเป็นผู้ชายคนนึงที่อดีตโดนส่งตัวไปทำงานอยู่ที่นี่?
จร : เขาชวนไปอยู่แหละ ไปทำงาน ตอนแรกเป็นปกติ ไม่ได้มีปัญหาอะไร
เหมือนโดนหลอกไปอยู่ค่ายนรก?
จร : ตอนแรกก็ดี ตอนแรกเป็นครอบครัว หลังๆ เป็นอะไรไม่รู้
คดีความเป็นยังไง?
จร : คดีสิ้นสุดแล้วครับ กั้งโดนจำคุก เหลือ 14 ปี ลดลงมากึ่งนึงเขายอมรับ มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วด้วยความผิดทั้งหมด เขาเลยขอใช้ลดกึ่งนึง เหลือ 14 ปี ยอมรับทุกข้อหา
สามีเขาล่ะ?
จร : 14 ปีเท่ากันหมด
แล้วก็ไอ้อ้วน มันทำอะไรฟ้าบ้าง?
ฟ้า : เป็นมือไม้ เป็นคนตี แรกๆ อ้างตีตามคำสั่ง หลังๆ ตีเอง กลายเป็นคนคุมไป
เข็มขัดหรือทุกรูปแบบ?
ฟ้า : ทุกรูปแบบ
พี่เกิดผลเป็นทนายให้ คดีไปถึงศาลไหน?
จร : ชั้นต้นครับ เขาอุทธรณ์แต่เรื่องค่าเสียหายของเขา ศาลสั่งให้ชดใช้รวมทั้งสิ้น 6.7 ล้าน แต่เขาไม่มี เขาก็ให้ปปง.ยึดทรัพย์ ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ ระหว่างนี้รออย่างเดียว ต้องเอาของไปขายทอดตลาด เขามีที่ดินที่อำเภออิน สิงห์บุรี ที่เขาอยู่ มีที่อื่นบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจ มีแค่ตรงนั้นที่ยึดแล้วขาย
พี่เกิดผล แก้วเกิด อยู่ในสาย วันนี้ไม่ว่าง?
ทนายเกิดผล : ครับ ติดภารกิจที่ศาลจังหวัดยโสธรครับ
แข็งแรงแล้วเนอะ เปลี่ยนถ่ายไตเรียบร้อย ใช้ชีวิตปกติเลย ?
ทนายเกิดผล : แข็งแรงแล้วครับ ยากดภูมิก็ระวังการติดเชื้ออย่างเดียว เพราะภูมิเราต่ำ วันนี้ถือว่าหายแล้วครับ
กรณีฟ้าตอนพี่ไปช่วยจัดการคดีให้เป็นยังไงบ้าง?
ทนายเกิดผล : ตอนนั้นเป็นทนายร่วมกับพนักงานอัยการ ซึ่งคดีค่อนข้างไม่ได้ยุ่งยาก ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก เพราะเขารับสารภาพ แต่ตอนแรกเขาปฏิเสธ มันยากตอนไปสืบหาว่าเจ๊กั้งกับแฟนเขา เอาชื่อน้องฟ้าไปแอบทำอะไรบ้าง เราไล่เก็บข้อมูล ยกเลิกการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลต่างๆที่เป็นชื่อน้องฟ้า อันนั้นจะเหนื่อย
เขาเอาไปเปิดเป็นบริษัท?
ทนายเกิดผล : ใช่ครับ เอาชื่อน้องฟ้ารับเงิน เป็นเอกสารทำสัญญาว่าจ้าง มูลค่าหลายสิบล้านรวมๆ กันแล้ว นอกนั้นก็ประสานงานกับตร. พาน้องไปทำบัตรประชาชนใหม่ เป็นเรื่องการเข้าสู่กระบวนการอายัดสมุดบัญชีที่เป็นชื่อน้องฟ้า และสู้คดี แต่พอวันสืบพยานจริงๆ ปรากฏว่าจำเลยทั้งสาม กลับคำให้การรับสารภาพ ถ้าจำไม่ผิด ศาลลงคนละ 14 ปีกว่าๆ ครับ
ตอนนี้ยังติดอยู่?
ทนายเกิดผล : เขาติดอยู่
เขาอุทธรณ์?
ทนายเกิดผล : ตัวเขาอุทธรณ์ ถ้าจำไม่ผิด เหมือนศาลยืนคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุดแล้วครับ ขอเล่าเหตุการณ์ก่อนนะครับ ก่อนศาลมีคำพิพากษา จำเลยที่ 1 คือสามีน้องกั้ง เคยเสนอจะชดใช้ด้วยการเอาที่ดินที่เขาใช้ประกันตัวที่นนทบุรี มูลค่า 1.4 ล้านให้ฟ้าเพื่อแลกกับน้องฟ้าไม่ติดใจ แต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าเขาเอาเปรียบน้องฟ้า ผมเลยไม่ยอมรับเงื่อนไขนั้นในชั้นศาล เพราะว่าผมขอตรวจสอบหลักทรัพย์ก่อน แต่เขาไม่ยอมให้ตรวจสอบหลักทรัพย์ ผมให้เขาลงบันทึกว่าค่าโอนภาษีทุกอย่างเขาต้องเป็นคนจ่าย เขาก็ไม่ยอม พวกผมเลยไม่ตกลง เพราะไม่รู้ว่าที่เขาเอามาชดใช้มูลค่า 1.4 ล้านตอนนั้น มีคนอยู่อาศัยมั้ยสภาพทรัพย์เป็นอย่างไร ถ้าผมให้น้องฟ้ายอมรับไป ผมกลัวเกิดปัญหา เช่นถ้าโอนต้องเสียภาษีเอง หรือสภาพชำรุดทรุดโทรม หรือมีคนอาศัยต้องฟ้องขับไล่ ผมเห็นว่าเขาไม่จริงใจ เขาเอาเปรียบน้องฟ้าซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอดชีวิต ผมก็ไม่ยอมตกลงตอนนั้น ภายหลังศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้เงิน 6 ล้านกว่าบาท ปรากฎว่ามีกระบวนการสืบทรัพย์ หน่วยงานราชการเอง ไม่ว่าจะเป็นปปง.หรือพนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี ก็เป็นคนสืบทรัพย์และบังคับคดีให้น้องฟ้าครับ ภายหลังผมไม่ได้ติดตาม เนื่องจากผมป่วยเหมือนกัน
จรบอกว่าปปง.มีการตามยึดแล้ว?
ทนายเกิดผล : ครับ น้องจรส่งเอกสารปปง.มาให้ ผมก็สบายใจแล้ว เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแล ผมก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้ แต่ก็ยังติดตามห่างๆ อย่างเป็นห่วง ติดตามข่าวสารน้องฟ้าจากน้องจรเหมือนกันครับ
พี่ช่วยถึงที่สุดเหมือนกัน?
ทนายเกิดผล : ใช่ครับ ผมสู้เต็มที่ตอนนั้น ผมรักเขาเหมือนน้องจริงๆ ห่วงใยเขาตั้งแต่แรก ผมอยากช่วยเขาเต็มที่ ถ้ามีคดีถึงที่สุดผมก็จะสู้ถึงที่สุด กระทั่งติดตามมาโดยตลอดว่าน้องได้รับการดูแลจากรพ. และจากพี่หนุ่ม เอาใจใส่ด้วยความห่วงใยและเมตตา ผมก็ไม่มีอะไรต้องห่วง เพราะในส่วนคดีทุกสิ่งทุกอย่างจบไปด้วยดีแล้ว ที่เหลือเป็นชีวิตของเขา ที่ต้องฝากไว้กับพี่หนุ่ม และตัวเขาเองที่ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ วันนี้ผมเห็นเขากลับมาสภาพพร้อมเดินไปใช้ชีวิตใหม่ ไม่มีอะไรต้องห่วงครับ อยากเห็นเขาใช้ชีวิตไปอย่างก้าวหน้าและดูแลพึ่งพาตัวเองได้ เขาเข้มแข็งและแข็งแกร่ง อยากให้เขาลืมวันเวลาที่เคยเจ็บปวด คนใจร้ายก็ได้รับกรรมแล้ว ต่อไปนี้จะเจอแต่สิ่งดีๆ พี่ชายคนนี้ก็ยังดูแลและเป็นห่วงอยู่ หายป่วยไปด้วยกัน
ฟ้า : ขอบคุณมากครับ (ยกมือไหว้)
สิ่งหนึ่งที่พี่ทำ ทำให้เป็นผลบุญที่ทำให้พี่หายป่วยวันนี้เหมือนกัน เชื่อว่าเป็นสิ่งที่พี่ทำเอาไว้แหละ ไม่ใช่แค่ฟ้านะ พี่เอาตัวเองลงไปช่วยเหลือเขาเต็มที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ก็เป็นผลบุญของพี่เลย?
ทนายเกิดผล : ก็หวังว่า ตรงนั้นก็เป็นชีวิตใหม่ ผมก็คาดหวังมาตลอดว่าผมทำความดีก็ต้องได้รับความดีตอบแทน วันนี้ผมได้รับแล้ว จากการบริจาคไตจากผู้วายชนม์ ผมจะทำความดีต่อไปครับ
ครั้งสุดท้ายที่เจอพี่ วันที่ทำเรื่องของวัด ผมคิดว่าพี่จะไม่ไหวแล้วนะ?
ทนายเกิดผล : ตอนนั้นสภาพจิตใจผมไหวแต่สภาพร่างกายผมแย่มาก เพราะช่วงนั้นผมไม่สบาย ไม่ได้นอนด้วย ไปเจอเหตุการณ์ของวัด ผมเครียด ประกอบกับผมไม่ได้พักผ่อน อาการแย่เลยครับ แต่คิดว่าไม่ไปง่ายๆ นะ ยังสู้อยู่(หัวเราะ) ไม่คิดว่าจะหายป่วยเร็ว ตอนนี้เป็นคนละคนเลย เมียบอกว่าเหมือนได้ผัวใหม่เลยตอนนี้ (หัวเราะ)
พี่เกิดผลเป็นทนายที่ยื่นมือช่วยฟ้าสุดความสามารถ ตอนนี้พม.เองก็เข้ามาดูแลเอง?
จร : เข้ามาดูแลน้องฟ้าในเรื่องอาชีพ และการใช้ชีวิต มีทุนสร้างอาชีพมาให้ ก็เสนอเลี้ยงไก่ไป เขาก็ได้งบประมาณมาช่วยเหลือ
เป็นเถ้าแก่แล้ว?
จร : กำลังครับ
ชอบมั้ยเลี้ยงไก่?
ฟ้า : ชอบครับ
จร : เรายื่นเรื่องไปแหละครับเป็นการสร้างอาชีพ เขามีงบประมาณอยู่ เสนอไปเขาก็ดำเนินการจนได้
เขาลงทุนทำเล้าให้ จรช่วยทำ?
จร : เป็นที่ของเราเอง แฮปปี้ บรรยากาศดีครับ
ชอบมั้ย?
ฟ้า : ชอบครับ
ตอนนี้รอยึดทรัพย์ รอนานแค่ไหน?
จร : เป็นปีแล้วครับ ตั้งแต่เริ่ม เขาก็ให้รอ เขาบอกว่ากำลังดำเนินการให้ ก็รอสักระยะ ตามครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้ว เขาบอกว่าอาจจะนานหน่อย เขาตอบแบบนี้ผมก็เลยไม่ได้ติดตาม
มาที่แก้ไขความผิดปกติของน้องฟ้า ตอนแรกที่สัมภาษณ์ไป เขาบอกว่าหายแล้วนะ แต่ขอโทษนะ ดูแล้วหายตรงไหน ขั้นตอนแรกหมอทำอะไรบ้าง?
พญ.กันยาภา : การผ่าตัดให้น้องฟ้า เราเรียกว่าเป็นทีมแพทย์ เพราะทำกัน 5 คน ตอนแรกคุณหมอที่ได้ออกโหนกระแสครั้งนั้น มีการผ่าตัดครั้งแรก เรื่องอวัยวะเพศก่อน เพื่อให้กลับไปผ่าตัดปัสสาวะได้ตามปกติ เพราะมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะและเจ็บด้วย จากการเป็นแผลเป็นและหดรั้ง จากนั้น 12 เดือน 1 และ 14 เดือน 1 ปี 65 ยังเป็นเรื่องการแก้อวัยวะเพศอยู่ เพราะมันมีความเสียหายรุนแรง เนื้อเยื่อฉีกขาดหลายส่วน แผลเป็นหดรั้งบางทีแก้รวดเดียวเลยไม่ได้ ต้องรอให้เนื้อเยื่อมีเลือดไปเลี้ยงดีก่อน แล้วเอาเนื้อเยื่อบางส่วนไปปิดส่วนที่ขาดหายไป
3 ครั้งทำเวลาใกล้ๆ กันเลย 11 12 14 เดือน 1 ปี 65?
พญ.กันยาภา : ใช่ ตอนนั้นต้องใช้การบล็อกหลัง ตอนแรกที่ไปถึง น้องฟ้าอ้าปากแทบไม่ได้เลย เราไม่สามารถใส่ท่อช่วยหายใจได้ ต้องใช้เครื่องมือพิเศษขึ้นมาเพื่อให้สามารถใส่ได้ ก็เริ่มจากการที่บล็อกหลังทำส่วนล่างไปก่อน
จากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างโอเค?
พญ.กันยาภา : ก็ดีขึ้นแล้ว ใช้งานได้ปกติ ประมาณ 4 เดือนได้ก็มาทำที่ใบหน้า จุดเริ่มต้นต้อต้องผ่าตัดก้อนกระดูกที่ยึดติดขากรรไกรก่อนเพื่อให้น้องอ้าปากได้ ทำให้การผ่าตัดอื่นๆ สามารถดมยาปกติได้
ยากมั้ย?
พญ.กันยาภา : ยากมาก เราต้องทำร่วมกับรพ.จุฬาลงกรณ์เลย เพื่อให้เขาใช้อุปกรณ์พิเศษ ใส่ท่อช่วยหายใจลงไปได้ มีอุปกรณ์พิเศษอย่างอื่นในการทำการผ่าตัดให้ราบรื่นค่ะ
ครั้งที่หนึ่ง ผ่าตัดแก้ไขแผลเป็นหดรั้ง และความผิดปกติของอวัยวะเพศ ผ่าตัดครั้งที่สอง ผ่าตัดแต่งเนื้อตายและเย็บเนื้อเยื่อใหม่ที่อวัยวะเพศ วันที่ 12 เดือน 1 ปี 65 จากนั้นครั้งที่สาม 14 เดือน 1 ปี 65 ผ่าตัดตกแต่งเนื้อตาย ยกเนื้อเยื่อบริเวณอวัยวะเพศ และเรื่องนี้จบเลย ทิ้งไป 5 เดือน กลับมาอีกที 2-11 เดือน 5 ปี 65 อันนี้ไปจุฬาฯ เลย?
ปุ้ย : ผ่าตัดร่วมกันค่ะ
ตอนนั้นเขาทำอย่างอื่นทำลำบากมาก เพราะน้องวางยานอนหลับไม่ได้ เพราะอ้าปากไม่ได้ เขาต้องผ่าตัดขยับเพื่อให้ปากอ้าได้ก่อน ความยากอยู่ตรงไหน?
พญ.กันยาภา : อยู่ตรงที่กระดูกที่ยยึดติดกระดูกโหนกแก้มกับขากรรไกรค่ะ มันเป็นก้อนแข็งทั้งหมด ปกติกระดูกคนเราสามารถแยกกันได้ว่าชิ้นนี้เป็นกระดูกขากรรไกร กระดูกโหนกแก้ม แต่พอมีเนื้อเยื้อผิดปกติในลักษณะกระดูกไปยึดเกาะแล้ว มันก็เป็นก้อนเดียวกัน และเป็นก้อนใหญ่ด้วย หน้าฝั่งซ้ายน้องฟ้าที่เป็นก้อนๆ ไม่ใช่บวมนะคะ
หน้าปูดๆ ที่หลายคนคิดว่าโดนเตะโดนต่อมแล้วบวมหรือเปล่า ไม่ใช่นะ ข้างในเป็นก้อน มันเลยดันออกมา ปูดออกมา?
พญ.กันยาภา : ข้างในเป็นก้อนกระดูกแข็งเลยค่ะ ที่เกิดขึ้นผิดที่ จากการที่เคยมีเนื้อเยื่ออักเสบซ้ำๆ และมีก้อนเลือดคั่งนานๆ ทำให้เกิดกระดูกพวกนี้ขึ้นมาเกาะยึดอยู่ ต้องเอาก้อนนั้นออกไป ผ่าตัดโดยอาจารย์พสุ อาจารย์เข้าไปเปิดจากแผลด้านในปาก หาว่ากระดูกส่วนเกินอยู่ตรงไหนบ้าง เอากระดูกส่วนเกินออก เพื่อให้ขากรรไกรขยับได้ อ้าปากได้ แต่ไม่ใช่ว่าทำปุ๊บแล้วอ้าปากได้เลยนะคะ น้องต้องผ่านการทำกายภาพด้วย เพื่อให้อ้าปากได้เพิ่มขึ้นทีละนิดๆ จากที่มันเคยติดมา ตอนแรกอ้าไม่ได้เลยค่ะ สุดท้ายก็อ้าได้ปกติแล้ว
ก้อนมันค้ำอยู่ ล็อกกระดูกโหนกแก้ม?
พญ.กันยาภา : ทำให้อ้าไม่ออก เป็นก้อนแข็งติดอยู่
ค่อยๆ อ้า ตอนนี้อ้าเก่ง?
ฟ้า : อ้าได้แล้วครับ จากตอนแรกอ้าไม่ได้ มันติดครับ
เจ็บมั้ยตอนนั้น?
ฟ้า : ไม่เจ็บครับ แต่มันอ้าไม่ได้
ตอนนั้นกินข้าวไม่ได้?
ฟ้า : ใส่ปากกลืน ได้แค่นั้นครับ ไม่ต้องเคี้ยวกลืนเลย
เคี้ยวข้าวไม่ได้?
พญ.กันยาภา : เพราะฟันไม่สบกันด้วยค่ะ กระดูกขากรรไกรล่างหักด้วย ทำให้มันสบกันไม่ได้ด้วยค่ะ
ครั้งที่ห้า ทำอะไร?
พญ.กันยาภา : ครั้งที่ห้ากับหกเป็นเรื่องการเชื่อมริมฝีปาก จากตอนแรกมันฉีกขาดเป็นริ้วๆ ให้กลับมาครบวง
ตรงกลางปากแหว่งไปเลย?
พญ.กันยาภา : ตรงกลาง ข้างล่าง ข้างๆ ด้วยเป็นท่อนๆ เลยค่ะ ไม่แน่ใจอาวุธที่เขาใช้ เนื้อเยื้อมันฉีก
เขาใช้อะไรตี?
ฟ้า : ไม้เบสบอล ส่วนใหญ่ท่อแป๊บ ท่อพีวีซี
อยากสวนมันบ้างมั้ย?
ปุ้ย : อยากถามเหมือนกัน เคยคิดที่จะสวนหรือสวนไปแล้วบ้างมั้ย
ฟ้า : ตอนนั้นชีวิตเขาตอนนั้นเปราะกว่าเรา เขาถีบผมจนเขาเข้ารพ. (หัวเราะ)
ยังห่วงเขาอีก?
ฟ้า : ผมไม่รู้ป้องกันตัวยังไง ยกมือกันเขาก็เจ็บ ก็ยืนให้เขาตีแบบนั้นแหละครับ
ปุ้ย : อ๋อ เขาจะได้ไม่เจ็บ
ฟ้า : เป็นอย่างนั้นจริงๆ เรากันเขาเจ็บ เราก็โดนหนักอีก สู้ก็เจ็บ ก็ปล่อยให้เจ็บทีเดียวแล้วกัน
พญ.กันยาภา : อันนี้เป็นรศ.นพ.ศิรชัย เป็นคนผ่าตัดเชื่อมกล้ามเนื้อทั้งหมดให้มันเชื่อมเข้าหากันและตัดแผลเป็นส่วนเกินออก เนื้อส่วนที่ผิดปกติก็เย็บเชื่อมหากัน มีการกรอกระดูกหน้าผากด้วย เพราะหน้าผากน่าจะเกิดจากเลือดที่คั่งนานๆ กระดูกแข็งเกิดขึ้นเหมือนกัน
ที่ปูดด้านขวา ผ่าเปิดตรงไหน?
พญ.กันยาภา : ผ่าจากแผลที่เขามีอยู่เหนือคิ้วเลยค่ะ ผ่าเสร็จก็เข้าไปกรอให้ความนูนความยื่นปูดของเขาลดลงไป
กระดูกปูดออกมาได้ด้วยเหรอ?
พญ.กันยาภา : คนเราเวลามีเลือดคั่ง แล้วเลือดคั่งถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้ทำอะไรเลย มันเกิดซ้ำที่เดิมด้วย ร่างกายเราจะมีแคลเซียมไปเกาะจนเกิดเป็นกระดูกขึ้นมาค่ะ ก็จะปูดแข็งเป็นก้อนขึ้นมา แต่มันจะแยกชิ้นกับตัวกะโหลกค่ะ
ผ่านอะไรมาเยอะมาก?
ฟ้า : ตะกอนของเลือด ที่แขนแข็งๆ มันเป็นกระดูกหมดแล้ว
ปุ้ย : มันเป็นกระดูกที่ขึ้นมาใหม่ ที่ไม่ใช่กระดูกเก่าเรา เพราะแคลเซียม
พญ.กันยาภา : เนื้อเยื่อมันช้ำและอักเสบเยอะ มีเลือดคั่ง ร่างกายก็สร้างขึ้นมา
หน้าที่เห็นปูดบวม เป็นการบวมจากเลือดที่ไปคั่ง แล้วแคลเซียมไปเกาะจนเป็นกระดูก เพราะเขาไม่เคยพาฟ้าไปรักษา?
พญ.กันยาภา : ตรงหน้าผากทำสองรอบนะคะ กรอสองรอบ กระดูกหน้าผาก กับกระดูกโหนกคิ้ว
คุณหมออยู่ดับเบิ้ลยู?
ปุ้ย : คุณหมอเป็นผู้บริหารด้วย
การที่ไปเจียกระดูกปูดบนใบหน้า เจียยังไงให้มันเสมอราบไปเลยได้?
พญ.กันยาภา : อันนี้เป็นสิ่งที่ศัลยแพทย์ตกแต่งเราต้องรู้พื้นฐานว่ากะโหลกศีรษะคนเราควรมีรูปร่างยังไง ส่วนไหนนูน ส่วนไหนลงไป พอเรารู้ สิ่งที่ผิดปกติ สิ่งที่เกินมา เราจะจัดการยังไงให้มันกลับไปสู่สภาพปกติค่ะ
ครั้งที่ 7 ทำอะไร?
พญ.กันยาภา : มาเรื่องจมูกค่ะ เนื่องจากครั้งแรกที่เขามาถึง กระดูกจมูกยุบลงไป มีการหายใจที่ลำบากขึ้น สองข้างไม่เท่ากัน ถ้ามีภาพด้านข้างจะเห็นชัด จุดที่โด่งที่สุดของจมูกจะยุบลงไป จริงๆ หน้าเดิมเขาจมูกเขาโด่งนะคะ มีสันจมูกที่ชัดอยู่ พอถูกทำลายถูกทุบเข้าไป กระดูกก็แตก และยุบลงไป ทุกอย่างก็ถูกทิ้งไว้ไม่ได้รักษา
ฟ้าอยู่มาได้ยังไง?
จร : เราว่าเราเจอมาเยอะ สิ่งที่น้องเจอ เราชิดซ้ายไปเลย
ฟ้า : ตามสภาพ
สี่ปีพูดเก่ง?
จร : ธรรมดาเป็นคนพูดเก่ง แต่พอสิ่งที่เจอ มันไม่กล้าพูดกับใครเลย
แม้แต่กระจก ไม่อยากมอง?
ฟ้า : ใช่ครับ
วันนี้มองมั้ย?
ฟ้า : ก็ยังติด ไม่มองอยู่ (หัวเราะ)
เสริมจมูกเป็นซิลิโคน?
พญ.กันยาภา : ค่ะ แล้วก็รองปลายด้วยเนื้อเยื่อหลังหู จุดโด่งที่เหนือรูจมูกขึ้นไปค่ะ
ครั้งที่แปด?
พญ.กันยาภา : เป็นการตบแต่งหนังตาบน พอมีการปูดของกระดูกที่โหนกคิ้วหน้าผาก ทำให้เนื้อเยื่อมันย้วยลงมา มีหนังเกินที่หนังตาบนเยอะมาก เลยต้องมีการตัดแต่งหนังตาส่วนเกินออก และตกแต่งริมฝีปากอีกรอบ ที่ริมฝีปากหลายครั้งมาก เพราะแผลเป็นเยอะมาก
จากปากแหว่งลงไปเป็นสองชิ้น วันนี้กลับมาเหมือนเดิม?
พญ.กันยาภา : หมอถามอาการเขา เขาบอกว่าทุกวันนี้เขารับประทานอาหารได้โดยอาหารไม่ไหลจากปากแล้ว ตอนแรกทุกอย่างไหลออกมาหมด ตอนแก้ก็มีบางส่วนที่มีร่องอยู่ เราก็ค่อยๆ ขยับเนื้อเยื่อให้กระชับขึ้น ดีขึ้น และเป็นวงที่เรียบร้อยขึ้นค่ะ
ตอนนั้นปากเขาแหว่งๆ ฟันหักอีก กินน้ำไม่ได้ พูดไม่ได้?
ฟ้า : กินน้ำไม่ได้ กลัวน้ำหก ตอนนี้ปกติ หุบปากได้สนิท
หลังจากที่ทำปากแล้ว ทำอะไรต่อ?
พญ.กันยาภา : ครั้งที่เก้าเป็นการยกคิ้ว เพราะอย่างที่บอกเนื้อเยื่อมันตกลงมา ทำให้หนังตาปิดลงมาเยอะ เราก็ส่องกล้องยกคิ้วด้วย
ปุ้ย : อันนี้เหมือนผ่าตัดเสริมสวย แต่จริงๆ แล้วเป็นความผิดปกติแหละ ที่ตกลงมาเพราะเราไปกรอกระดูก
พญ.กันยาภา : คิ้วคล้อยลงมาตามกระดูกที่ปูดและดันเนื้อเยื่อตกลงมาค่ะ ทำให้ต้องยกหน้าผากขึ้น ให้คิ้วเลื่อนขึ้นไปกว่าสภาพตอนแรก
คิ้วเปลี่ยนไปเลย ครั้งที่เก้าทำวันที่ 8 เดือน 10 ปี 66 ฉะนั้นสองปีทำไปทั้งหมดเก้าครั้งแล้ว หลังจากนั้นปล่อยมาระยะใหญ่เลย ทำไมต้องปล่อย?
พญ.กันยาภา : ไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นน้องเขากลับไปใช้ชีวิตอยู่สักระยะนึง
จร : ช่วยพักฟื้นแหละรอเนื้อเยื่อต่างๆ ให้มันประสานกัน ให้มีเนื้อมีอะไรผ่าต่อ
ปุ้ย : ความทนทานของคนไข้คือตัวน้องด้วย บางทีน้องรับความเจ็บมาก ก็ต้องรอให้หนึ่งเนื้อเยื่อประสาน เส้นเลือดอะไรที่ต่อมันทำงานได้โฟลขึ้นมา นี่ฟังจากคุณหมอพูดมานะ และให้น้องพร้อมรับการผ่าตัดครั้งใหม่ ไม่ใช่ผ่าตรงนั้นเสร็จแล้วจะทำตรงนี้ได้เลย ทุกอย่างต้องรอ
รอให้สมาน ผ่านไปปีกว่า กลับมาใหม่ ทำอะไรต่อ?
พญ.กันยาภา : รอบที่สิบหมอก็เป็นคนทำเรื่องการดึงหน้า พอระยะเวลาผ่านไป เนื้อที่เคยหุ้มกระดูกมันคล้อยลงมา เราต้องใช้เทคนิคการดึงหน้าเก็บผิวหนังส่วนเกินให้เขา เพื่อให้หน้าสองฝั่งสมดุลมากขึ้น เพราะโครงสร้างกระดูกเปลี่ยนไป มันแคบลงแล้ว กลับไปเป็นกระดูกหน้าปกติแล้ว แต่ผิวหนังไม่ได้หดกลับ พอทิ้งระยะปีนึง ก็เห็นว่าผิวส่วนเกินชัดเจน ก็เลยต้องดึงหน้าฝั่งซ้ายให้มันสมดุลกัน
ผ่าตัดเย็บขึ้นไปอีก ครั้งที่สิบ ผ่าตัดแก้ไขหนังตาตกด้วยวิธีซ่อนผลไว้ใต้คิ้ว แก้ไขตาบนดึงหน้า แก้ไขแผลเป็นที่ริมฝีปาก ตกแต่งกระดูกส่วนหูทั้งสองข้าง?
ปุ้ย : ทำทีเดียวเลย
พญ.กันยาภา : เป็นการเก็บรายละเอียดผ่าตัดที่ผ่านมาทั้งหมด ตรงไหนที่ยังไม่ดี ก็พยายามแก้ให้ดียิ่งขึ้น
ทิ้งไปประมาณ 6-7 เดือน กลับมาอีกทีปี 69 ครั้งสุดท้าย?
พญ.กันยาภา : หลังทำปากหลายครั้งแล้วก็ยังมีรูรั่วอยู่ที่ริมฝีปากฝั่งซ้ายล่าง เวลาดื่มน้ำแล้วมันไหลออกจากร่องนั้น แล้วหุบปากไม่สนิท ก็ทำการผ่าตัดเพื่อปิดร่องตรงนั้นอีกครั้งค่ะ
ทั้งหมด 11 ครั้ง ล่าสุดเท่าที่ทราบไม่อยากทำต่อแล้ว ทำไม?
ฟ้า : เกรงใจ อีกอย่างเราพอใจแล้ว เราใช้งานได้ปกติแล้ว
ปุ้ย : ส่วนของหูจริงๆ ทำต่อได้นะคะ หมอยังบอกเลยว่าได้ แต่น้องขี้เกรงใจ
พญ.กันยาภา : เรื่องหูจริงๆ หมออยากให้เขาทำ ปกติการทำหู ศัลยแพทย์ตกแต่ง สามารถนำกระดูกอ่อนซี่โครงขึ้นมาเหลาแล้วขึ้นโครงเป็นกระดูกหูใหม่เลย เพราะกระดูกอ่อนที่หูเขาทั้งสองฝั่งเสียสภาพไปหมดแล้ว ใช้ไม่ได้แล้ว ถ้าทำจริงต้องเอากระดูกอ่อนเก่าออกหมด เหลือแต่ผิวหนังแล้วสร้างโครงใหม่โดยกระดูกอ่อนซี่โครง 4 ซี่ต่อการทำหู 1 ข้าง
ฟ้า : ซี่โครงผมมีถึงหรือเปล่า ที่ใช้ได้มันก็หักไปเยอะเหมือนกัน
พญ.กันยาภา : พอเขารู้เขาถึงบอกว่าผมไม่เอาแล้ว ผมเอาแค่นี้ดีกว่า
ฟ้า : ซี่โครงอาจหนักกว่าหู
ปุ้ย : ไม่ (หัวเราะ) เขาบอกว่าเท่านี้เขาก็ใช้ชีวิตได้แล้ว เขาบอกคุณหมอว่าไม่เอาแล้ว เหมือนที่เล่าให้พี่หนุ่มฟังว่าตัวน้องฟ้าเป็นคนขี้เกรงใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามารพ. จนถึงวันนี้ก็ยังเกรงใจอยู่
พญ.กันยาภา : ตอนนั้นหมอก็ให้เขาเลือกว่าจะทำใหม่หมดเลย หรือจะเอาวิธีที่เบาลง แค่ตัดหนังส่วนเกิน แล้วตกแต่งร่องกระดูกอ่อนให้เป็นทรงมากขึ้น
ฟ้า : ใช้แต่งครับ
พญ.กันยาภา : นี่แต่งเท่าที่ทำได้ เพราะเทคนิคที่เหมาะสมคือการสร้างรีคอนขึ้นมาใหม่หมดเลย
หูโดนอีท่าไหน ถึงเป็นแบบนี้ไปได้?
ฟ้า : ห้อเลือดครับ เหมือนนักมวย บวมแล้วแผลไม่แตก มันก็หงิกเหมือนเห็ดครับ
โดนตีแล้วเลือดไม่ออก มันขังอยู่ข้างใน ก็ห้อเลือด ก็บวมๆ ขึ้นมาแล้วแปรสภาพไปทั้งสองข้างเลย?
พญ.กันยาภา : ก้อนเลือดทำให้ตัวกระดูกอ่อนหูขาดเลือด พอกระดูกหูขาดเลือดมันก็หดบิดเสียสภาพ หูจะเป็นดอกกะหล่ำ ถ้าสังเกตนักมวยหลายคนจะเป็น เกิดจากเลือดคั่งนานๆ จนกระดูกอ่อนไม่มีเลือดไปเลี้ยงเพียงพอ
เอามั้ย ไม่เอาหน่อยเหรอ?
ฟ้า : ไม่เอาครับ มันเจ็บครับ
พอแล้ว?
ปุ้ย : น่าจะเบื่อด้วยแหละ
ฟ้า : ผมกลัวเรื่องอวัยวะภายในด้วย
ฟันล่ะ?
ฟ้า : น่าจะต้องใส่ฟันปลอมเอา เพราะกรามแตกผ่ากลาง มันสมานเอียงด้วย
พญ.กันยาภา : กระดูกขากรรไกรเขาที่เคยหัก มันเชื่อมผิดปกติมาก่อน เวลาแก้ เราแก้ให้กลับมาเชื่อมกันในทรงที่มันปกติ แต่พอทำแล้ว คุณหมอฟันประเมินแล้วว่าฟันที่มีก็จัดเรียงผิดปกติมาก จริงๆ สามารถทำได้ ไปผ่าตัดในช่องปาก จัดฟัน ทำฟันปลอม หลายสเต็ปอีกค่ะ เรื่องฟันอย่างเดียวมีอีกหลายขั้นตอนในการเตรียมช่องปากเพื่อให้พร้อมในการทำฟันปลอม ซึ่งก็ต้องผ่านอะไรอีกหลายอย่าง ผ่าตัดด้วย จัดฟันด้วย ทำฟันปลอมด้วย ตอนนี้โครงสร้างขากรรไกรเขาไม่ได้เป็นเหมือนคนปกติค่ะ
เอามั้ย?
ฟ้า : ไม่เอาครับ
เคี้ยวข้าวยังไง?
ฟ้า : พอเคี้ยวได้บางซี่
ใส่ฟันปลอมโดยไม่ผ่าได้มั้ย?
พญ.กันยาภา : อาจได้ความสวยงามพอได้ แต่เรื่องการใช้งานน่าจะไม่ได้ หมอฟันประเมินแล้วว่าต้องผ่านหลายขั้นตอนค่ะ
พร้อมทำให้?
พญ.กันยาภา : จริงๆ ติดต่อไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ฟ้าไม่เอา?
ฟ้า : ครับ
ปุ้ย : อยากไปเลี้ยงไก่แล้ว ไปเป็นนายห้างแล้ว
ฟ้า : เอาเท่าที่ใช้ได้ดีกว่า มันทั้งกลัวเจ็บ ทั้งเกรงใจ
เจ็บอีกสักครั้งไม่ดีเหรอ เอาสักหน่อยดีมั้ยเรื่องฟัน?
ปุ้ย : หนึ่งเจ็บ สองเกรงใจ สามคือเบื่อต้องเข้าๆ ออกๆ ห้องผ่าตัด อยากกลับบ้าน
ฟ้า : ไม่ถึงขนาดนั้น
ปุ้ย : เบื่อรีบคืนห้องเลย มันอยู่ที่ความสมัครใจของเขา คุณหมอพร้อมอยู่แล้ว เมื่อวานตอนคุยกัน ผู้บริหารบอกให้ทำนะ เขาก็ไม่ ขนาดวันที่คุยกันล่าสุดก่อนมาหาพี่หนุ่ม เขารีบบอกพี่ปุ้ยเลยว่าเขาคืนห้องแล้วนะ เราตกใจเลย เขาคืนเองเลย โดยไม่ให้เราทำอะไรให้เลย
จร : ความเกรงใจ มันใช้เวลาและหลายอย่าง
ปุ้ย : ห่วงไก่เนอะตอนนี้
จร : ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตรงนั้นหรอกครับ (หัวเราะ)
ไม่เอาเหรอ กลับไปตัดสินใจก่อนมั้ย?
ฟ้า : แล้วแต่ ตามใจหมอแล้วครับ เราติดเกรงใจเขามากกว่า เขาช่วยเต็มที่
ปุ้ย : เขาน่ารักค่ะ
ฟ้า : คนที่ทำเราไม่ได้ช่วยสักบาท ให้คุณหมอช่วย คนใจดีช่วยเยอะ
ปุ้ย : เขาไม่เคยสร้างปัญหา จริงๆ เขามีโทรศัพท์ส่วนตัวเขานะ น่าจะเอาไว้ดูยูทูป เพราะเขาไม่รู้จักโซเชียล แต่เราบอกเขาว่ารู้มั้ยคนในโซเชียลรักเขามากเลยนะ ให้กำลังใจเขามากเลย ทำภาพให้เขาหล่อมาก เป็นพระเอกซีรีส์ได้เลย เอาภาพให้เขาดูด้วย เขาไม่เคยเห็น เขาชอบดูยูทูป ดูการ์ตูน เรารู้เพราะเขาไม่ยอมกลับห้อง เขาชอบนั่งใช้ไวไฟรพ.ค่ะ (หัวเราะ)ไม่ยอมกลับห้อง ดูจนค่ำจนมืด
ฟ้า : ขโมยเน็ตครับ (หัวเราะ)
หมออยากทำให้เขามั้ย?
พญ.กันยาภา : เรายินดีอยู่แล้วค่ะ
ฟ้า : แล้วแต่หมอครับ
ปุ้ย : วันนี้กับพี่หนุ่มเขาเกรงใจ เลยบอกแล้วแต่หมอ เดี๋ยวพอออกไป เขากลับบ้านเลย (หัวเราะ) เขาไม่ทำ ก็ไม่เป็นไร เอาให้ไปเลี้ยงไก่ทำสวนให้สบายใจ พร้อมเมื่อไหร่ก็โทรมา ถ้าคิดจะมีแฟนโทรมาได้เลย เดี๋ยวจัดให้
ฟ้า : ครับ
เบ็ดเสร็จแล้ว ค่ารักษาทั้งหมด ประมาณเท่าไหร่ สี่ปีที่ผ่านมา?
จร : แค่ไปผ่าดวงตา ช่วงที่หายไป ไปผ่าตาไม่เกี่ยวตรงนี้ กระจกตาหลุด มองไมเห็นไป 5 เดือน
ปุ้ย : จริงๆ เรื่องตาหมอไม่รู้เลย จะมีทีมรพ. สังเกตว่าน้องตาแปลกๆ ก็เลยถาม น้องบอกว่าเขาเริ่มมองไม่เห็น ถ้าตามีปัญหามันจะไม่สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ ก็เลยต้องมีการผ่าตาอีก
จร : ช่วงที่หายไป เราก็พากันไปจุฬาฯ ไปรักษาดวงตา เอาเรื่องอยู่ ผ่าตัดก็เจ็บ กลับไปดูแลตัวเอง พักฟื้นระหว่างตามองไม่เห็นก็หลายเดือนอยู่ เขาต้องก้มหน้า มองอะไรไม่เห็นก็ต้องเดินจูงตลอด ช่วง 3-4 เดือน แต่ตอนนี้เขาพอเห็นแล้ว
ทั้งหมดเท่าไหร่?
พญ.กันยาภา : ขั้นต่ำก็เกิน 4 ล้านแล้วค่ะ
ปุ้ย : ตอนแรกบอกว่า 3 ล้าน แต่ผู้บริหารบอกเลยว่าไม่มีปัญหา ขอแค่ได้ช่วย จริงๆ ไม่อยากพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้เลย เพราะเราเต็มที่อยู่แล้ว ต้องขอบคุณทางรายการด้วย ทางทีมงาน และทางพี่หนุ่มด้วย อาจารย์บอกว่าไม่อยากคุยเรื่องนี้ เพราะทุกฝ่ายเต็มใจ ไม่ใช่แค่ทีมงานรพ. อาจารย์ศัลยแพทย์ทุกท่าน ไม่ว่าจะในรพ.ดับเบิ้ลยูเอง จริงๆ ทุกท่านในเมืองไทยเก่ง จากที่เห็นภาพนี้เราจะรู้เลยว่าหมอไทยเราเก่งจริงๆ แต่ถ้าเฉพาะทางจริงๆ เขาจะสเปเชียลกว่าปกติ ถ้าแก้ไขปัญหาบกพร่องผิดพลาดพิการได้ขนาดนี้ ถ้าจะให้หล่อกว่านี้ก็เป็นเรื่องง่ายนิดเดียวแล้วค่ะ เพราะเรื่องยากมันผ่านไปแล้ว 4 ปีคือยากสุดแล้วก็ผ่านไปหมดแล้ว หลังจากนี้ง่ายแล้ว ไม่มีอะไรยากแล้ว อยู่ที่น้อง
มีอะไรอยากฝากบอกน้อง?
พญ.กันยาภา : อยากบอกน้องฟ้าว่าวันนึงถ้าอยากทำอะไรเพิ่มเติม ก็อยากให้บอกได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ ที่ผ่านมาน้องเกรงใจเรามากทุกครั้งอยู่แล้ว ตอนนี้น้องฟ้าถือว่าหน้าตาปกติ สามารถออกไปใช้ชีวิตแบบคนปกติได้เลยค่ะ ไม่ต้องอายใครอีกต่อไป
ปุ้ย : ให้กำลังใจมาตลอด และยังคงให้กำลังใจ รู้ดีว่าวันนี้น้องฟ้ากำลังใจเต็มร้อยจริงๆ คุยเก่งมาก บอกพี่ปุ้ยตลอดเวลาว่าวันนี้มีความสุข เขาบอกว่าเขามีความสุขเต็มร้อย เหมือนพ่อของพี่สะใภ้ ที่เป็นเหมือนลูกคู่กัน ตอนนี้เขามีความสุขมาก อยากบอกว่าจริงๆ น้องฟ้ามีศักดิ์ศรีมาทุกครั้ง แต่วันนี้เรามีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับคนอื่น เราต้องไม่ยอมแล้วนะ มีอะไรก็บอกกันได้
ฟ้า : ผมก็ต้องขอบคุณด้วยครับ (ยกมือไหว้) ผมขอบคุณมาตลอดที่คอยช่วย ได้กำลังใจมาเต็มอยู่แล้ว ผมไม่มีอะไรจะพูด พี่เขาให้มาเต็มที่ตลอด
เรื่องคดีความเอาไงต่อไป?
จร : คดีความสิ้นสุดแล้ว ก็รออย่างเดียว
ฟ้า : เราไม่อยากเร่งด้วย
4 ปีกว่า วันนี้คืนสู่สังคม อาจมีบางอย่าง หู ฟัน รพ.ดับเบิ้ลยูเต็มที่ แต่ฟ้าไม่ยอมทำ ก็เข้าใจเขา ก็ใช้เวลาตัดสินใจอีกสักพัก วันไหนอยากทำก็บอกมา?
ปุ้ย : ไปใช้ชีวิตก่อน
วันนี้คืนสู่สังคมดีใจมั้ย?
ฟ้า : ดีใจครับ