“เทย์เลอร์ สวิฟต์” เตรียมเข้าพิธีแต่งงาน “ทราวิส เคลซี” จัดใหญ่ 3 ก.ค.

หลังออกเดตกัน 2 ปีและถูกขอแต่งงานไปเมื่อเดือน ส.ค. 2025 ล่าสุดมีรายงานว่า “เทย์เลอร์ สวิฟต์” นักร้องสาวชื่อดังจะเข้าพิธีวิวาห์กับ “ทราวิส เคลซี” ในเดือน ก.ค. ที่จะถึงนี้ที่นิวยอร์ก
ตามรายงานจากคอลัมน์ Page Six ของ New York Post ระบุว่าทั้งคู่ได้ส่งข้อความถึงเพื่อนและครอบครัวให้บุ๊ควันที่ที่ทั้งคู่จะแต่งงานเอาไว้ โดยเบื้องต้นเป็นวันที่ 3 ก.ค. ที่มหานครนิวยอร์ก
ซึ่งสถานที่ล่าสุดนี้นับว่าแตกต่างกับข่าวคราวที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นอย่างมาก โดยระบุว่าป็อปสตาร์สาวจะจัดพิธีแต่งงานที่แมนชันหลังใหญ่ริมทะเลในโรดไอส์แลนด์
รายงานระบุว่าในพิธีแต่งงานของทั้งคู่แขกในงานจะได้ดื่มเบียร์ของ ทราวิส ที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์แบบไม่อั้น นอกจากนั้นแขกที่มาร่วมงานคาดว่าจะมหาศาลทีเดียว เพราะก่อนหน้านี้ เทย์เลอร์ เคยเปรยว่างานน่าจะมีขนาดใหญ่พอสมควร
ก่อนหน้านี้ เทย์เลอร์ เคยบอกกับ เกรแฮม นอร์ตัน พิธีกรรายการทอล์คโชว์ว่า รายชื่อแขกในงานแต่งงานของเธอจะเยอะมาก และเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เธอวางแผนจะเชิญ
โดยระหว่างสัมภาษณ์เขาได้ถามเธอว่างานแต่งงานจะจัดในปี 2026 หรือไม่ เธอก็พูดหยอกล้อว่า “โอ้ เดี๋ยวคุณก็รู้เอง”
เกรแฮม เลยเข้าใจว่านั่นหมายความว่าเธอจะ “จัดงานใหญ่” แต่ เทย์เลอร์ ได้รีบอธิบายว่า “ฉันแค่หมายความว่า ฉันจะเชิญคุณไปงานด้วย”
เกรแฮม จึงพูดติดตลกว่า ถ้าเขาอยู่ในรายชื่อแขก แสดงว่างานแต่งงานต้อง “ใหญ่มาก” และนักร้องสาวก็ตอบว่า “ใหญ่อยู่ค่ะ” ก่อนจะยอมรับว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ
เธอกล่าวว่า “ฉันรู้ว่าการวางแผนงานแต่งงานครั้งนี้จะต้องสนุก เพราะฉันมองว่างานแต่งงานที่เครียดที่สุดคืองานที่มีแขกน้อย และคนที่เราไว้ใจต้องมาร่วมงานด้วยนอกจากนั้นคุณต้องประเมินหรือพิจารณาความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาว่าพวกเขาควรมาหรือไม่ ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นหรอก”
ระหว่างการสัมภาษณ์ เทย์เลอร์ ยังเปิดเผยถึงช่วงเวลาสุดโรแมนติกที่ ทราวิส คุกเข่าขอเธอแต่งงาน และเผยว่านักกีฬาหนุ่มถึงขั้นวางแผนให้มีการจัดสถานที่ขึ้นในสวนหลังบ้านของเขา ขณะที่ป๊อปสตาร์สาวไปออกรายการพอดแคสต์ New Heights ของเขาในเดือน ส.ค. เพื่อให้เธอ “ประหลาดใจ”
เธออธิบายว่า “เขาทำให้ฉันประหลาดใจได้สุดยอดมากค่ะ ในขณะที่เรากำลังคุยกันในรายการพอดแคสต์ของเขา เขาก็เนรมิตสวนหลังบ้านขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อขอแต่งงาน เขาจัดเต็มมาก ให้ 10 เต็ม 10 เลยค่ะ”