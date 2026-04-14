“วีนา” เหนื่อยกับดรามา สวดมนต์แผ่เมตตาให้คนคิดร้าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“วีนา” เหนื่อยมากกับดรามา มองดรามาให้เป็นความสนุกสนาน เหมือนได้ขึ้นรถไฟเหาะทุกวัน สวดมนต์แผ่เมตตาให้คนคิดร้าย

เจอดรามาไม่เว้นวัน ล่าสุด “วีนา ปวีนา ซิงห์“ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2568 ก็ถูกโยงเข้าไปเอี่ยวในดรามานางงาม ถูกจับเปรียบเทียบกับนางงามรุ่นะพี่ “ชลิตา ส่วนเสน่ห์“ จน ”บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล“ ออกโรงป้องว่าวีนาว่าเป็นเหมือนสถานสงเคราะห์รับจบให้ทุกเรื่องไม่ว่าจะดรามาอะไรก็ตาม

วันนี้ (14 เม.ย.69) วีนา ไปร่วมงานขบวนพาเหรด งาน Amazing Bangkok Songkran Parade 2026 เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งสายน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทยในธีม “ห่มสไบ ไปสีลม” ซึ่งวีนาบอกว่าปีนี้ว่าพร้อมสู้กลับชาวสีลมเต็มที่

“ปีที่แล้วเตรียมตัวมาไม่ดี โดนฉีดไปขนตากระเจิงหมด ปีนี้มาเลยค่ะวีนาพร้อม ปีนี้นอกจากอัดขนตามาแน่นแล้วจะฉีดกลับด้วยปืนแรงแน่นนอน ปีนี้ไม่ใช่เหยื่อแน่นอน เตรียมมาสู้กลับกับทุกคน ปีนี้วีนาก็มาในธีมราชินีแห่งคลื่น คลื่นในชีวิตเราไม่ได้มีแค่คลื่นน้ำอย่างเดียว ยังมีคลื่นชีวิตทั้งขึ้นทั้งลง โดนซัดบ้าง ไปติดฝั่งบ้างแต่สุดท้ายก็ถึงจุดหมายปลายทาง สิ่งไม่ดีออกไปบ้างเถอะ เนอะ ก็อยากให้ทุกคนมีความสนุกกันไปตลอดทั้งปี”

เหนื่อยมากกับดรามารักวีนา มองดรามาให้เป็นความสนุกสนาน เหมือนได้ขึ้นรถไฟเหาะทุกวัน
“เป็นวีนาเหนื่อยมากค่ะ ดิฉันงงมากนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ปึ้งเลย ก็ไม่เป็นไรโฟกัสที่ตัวเอง โฟกัสในสิ่งที่ดี สิ่งที่มันจะเป็นความสุขในชีวิตของเรา เราประกวดได้มงกุฎเสร็จไปฝันนึงแล้ว ตอนนี้ก็ฝันเป็นนักแสดง เป็นอีกหนึ่งความฝันที่เราดีใจมาก อยากจะเดินก้าวหน้าบนเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆ สิ่งอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีก็ขอข้ามดีกว่า

(ดรามารักวีนา?) เปลี่ยนเป็นคนรักบ้างได้ไหม ขอคนรักเยอะๆเหมือนดรามาได้ไหม แต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะ สุดท้ายถ้าเรามองดรามาเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เราก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ แต่ก็อย่ามีบ่อยแล้วกัน รักวีนาน้อยๆแต่กดตะกร้าเยอะๆ (100 ดรามาแต่ก็ผ่านได้หมด?) วีนาก็งงเหมือนกันว่าวีนาเติบโตมาผ่านอะไรมาเยอะมาก เดี๋ยวนี้เห็นดรามาวีนาเฉยๆแล้ว ด้วยความที่มาซ้ำๆเรื่องเดิมๆ วีนาเลยไม่อยากจะโฟกัสตรงนั้นแล้ว เราอยากจะโฟกัสเรื่องของคุณค่านั่นก็คือความพยายาม แรงบันดาลใจที่อยากจะส่งต่อให้คนรอบข้าง

ก็มองดรามาให้เป็นความสนุกสนาน เหมือนได้ขึ้นรถไฟเหาะทุกวัน คิดเสียว่าคนคิดถึงเรา เราอยู่ในใจเขาเสมอ อยากร้องขอให้ทุกคนโฟกัสที่ตัวเอง ส่วนดราทั้งหลายก็ออกห่างจากวีนาบ้างก็ได้ วีนาไม่ตอบโต้ บางคนก็เลยรู้สึกว่างั้นฉันจะพูดอะไรก็ได้สิ ก็ไม่อยากให้คิดอย่างนั้น คนทุกคนมีวิธีรับมือที่แตกต่างกัน อย่ามองว่าคนที่ไม่ตอบโต้คือคนที่อ่อนแอ เขาอาจจะเป็นคนที่มีมารยาททางสังคมมากพอที่จะไม่ไปด่ากลับ วีนาจิตแข็งนะ ไม่เคยเห็นผีเลย แต่สัมพะเวสีเยอะมาก ล้อเล่นนะคะ มันต้องจิตแข็งมากจริงๆคะทุกคน ถึงวีนาจะจิตแข็ง แต่ถ้ามีเรื่องเข้ามาทุกวัน น้ำหยดลงหินทุกวันนับประสาอะไรที่จิตใจคนที่ถึงแม้จะจิตแข็งจริงๆ อยากส่งเสริมให้ทุกคนอย่าสร้างดรามาเลยค่ะ”

สวดมนต์แผ่เมตตาให้คนคิดร้าย
"วีนามีมือปราบมือฉมัง ก็คือท่านประธานบริษัทของวีนา เป็นพระเอกเอ็มวีด้วย หล่อ ตึงมาก นัมเบอร์วัน ทรงเอ วีนาก็สวดมนต์ ทำบุญเยอะๆ สัพเพ สัตตา ท่องเยอะๆ อะไรที่มันไม่ดีสักวันนึงมันก็ต้องออกไปจากตัวเรา ใครที่คิดร้ายกับเราสักวันนึงก็ขอให้เขาคิดได้"












“วีนา” เหนื่อยกับดรามา สวดมนต์แผ่เมตตาให้คนคิดร้าย
“วีนา” เหนื่อยกับดรามา สวดมนต์แผ่เมตตาให้คนคิดร้าย
“วีนา” เหนื่อยกับดรามา สวดมนต์แผ่เมตตาให้คนคิดร้าย
“วีนา” เหนื่อยกับดรามา สวดมนต์แผ่เมตตาให้คนคิดร้าย
“วีนา” เหนื่อยกับดรามา สวดมนต์แผ่เมตตาให้คนคิดร้าย
