ล็อกบ้านแล้วกด Play! นอนดู Viu ชิลสงกรานต์ ฟิน ลุ้น ครบจบที่เดียว มัดรวมซีรีส์น่าดู เกาหลี-จีน-แนวตั้ง

สงกรานต์ปีนี้ใครไม่มีแพลนออกไปสาดน้ำที่ไหน เตรียมตัวให้พร้อมกับการพักผ่อนแบบเต็มอิ่มอยู่บ้าน เพราะ Viu (วิว) ชวนคุณเปลี่ยนวันหยุดธรรมดาให้กลายเป็น “มาราธอนซีรีส์สุดฟิน” ด้วยการคัดสรรคอนเทนต์เรตติ้งดีหลากหลายแนวมาให้ดูแบบจัดเต็ม ครบทั้งโรแมนติก แฟนตาซี ดราม่า ลึกลับ ฆาตกรรม คอมเมดี้ ไปจนถึง BL ดูยาวได้ทั้งวันไม่มีสะดุด
เริ่มต้นกันที่ ซีรีส์เกาหลี ที่ขนมาครบทุกอารมณ์ ตั้งแต่สายระทึกขวัญอย่าง The Scarecrow หุ่นลวงเชือด และ Reverse จิตไม่ลืมแค้น ที่จะทำให้คุณลุ้นจนหยุดหายใจ ไปจนถึงสายโรแมนติกซีรีส์รักแรกข้ามเวลาอย่าง Always Meet Again มูฟใจไปหาเธอและ My Bias Is Showing ติดกับหัวใจไอดอลที่รัก ที่พร้อมเสิร์ฟโมเมนต์ใจเต้นไม่พัก ปิดท้ายด้วยความเข้มข้นระดับพีคใน Climax สุดจุดเดือด และความแปลกใหม่ของ Phantom Lawyer ทนายผีเข้าผีออก ที่ทั้งสนุกและเหนือความคาดหมาย
ต่อกันที่ ซีรีส์จีน ที่มาแรงไม่แพ้กัน ทั้ง Affinity, Sammy’s Children’s Day, Speed and Love และ Love of Thousand Year ที่จะพาคุณอินไปกับเรื่องราวความรัก ความผูกพัน และโชคชะตาที่ถักทอไว้อย่างเข้มข้น ดูแล้วมีทั้งยิ้ม ทั้งลุ้น และทั้งน้ำตาในเวลาเดียวกัน
ไฮไลต์ที่ห้ามพลาดคือ Viu Short ซีรีส์แนวตั้ง ที่กำลังมาแรงสุด ๆ ในตอนนี้ ดูง่าย จบไว แต่ความสนุกจัดเต็ม! แถมดูฟรีถึง 20 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Pear Perfect, Slacking off 101, Passion In The Spring Night, Seeds of Hope in the Cold Palace, Sorry, This Is Exclusive Service For Mr. CEO ที่แต่ละเรื่องมีพล็อตเข้มข้น จับใจ และเหมาะกับสายดูรวดเดียวจบ
และพิเศษสุดสำหรับช่วงเทศกาลนี้กับแคมเปญ Songkran 2026 Sale! เอาใจสายดูยาวแบบคุ้มสุด ๆ กับแพ็กเกจรายปีลดสูงสุด 50% เหลือเพียง 740 บาท สำหรับรอบบิลแรก (จากปกติ 1,490 บาท) เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2569 ผ่านช่องทาง iOS, Google และเว็บไซต์
สงกรานต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นสายฟิน สายลุ้น หรือสายดราม่า Viu ก็จัดมาให้ครบทุกอารมณ์ในแพลตฟอร์มเดียว อีกทั้งยังดูซีรีส์ฟรีบนทีวีได้แล้ว แค่เตรียมหมอน ผ้าห่ม และขนมให้พร้อม แล้วกด Play!ยาว ๆ รับรองว่าคุณจะดูเพลินจนลืมเวลาแน่นอน!
“Always Meet Again มูฟใจไปหาเธอ” ซีรีส์รักแรกข้ามเวลา เคมี “อูจีฮัน – ชินจองยู” ดูได้ทาง Viu