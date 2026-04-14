สงกรานต์จัดเต็ม! “พลพล - อิสร์ - โบนัส” สาดความมันส์ เสิร์ฟความสนุกสุดเย็นฉ่ำ ในงาน “Thai Songkran Festival in Kowloon City 2026”

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ยกทัพศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค บินลัดฟ้าเสิร์ฟความสุขถึงฮ่องกงในช่วงสงกรานต์ นำโดยศิลปินขวัญใจมหาชน พลพล พลกองเส็ง แท็กทีมหนุ่มหน้าหวานเสียงนุ่ม อิสร์ อิสรพงศ์ และนักร้องสาว โบนัส ภัทรธิรา จัดเต็มสาดความสนุกความมันส์แบบเย็นฉ่ำ ในงาน “Thai Songkran Festival in Kowloon City 2026” จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับสำนักงานเขตเกาลูนซิตี้ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ฮ่องกง ณ สวนเกาลูนซิตี้ คาร์เพนเตอร์ โรด พาร์ค
ภายในงาน ยังจัดให้มีการสาดน้ำกันอย่างชุ่มฉ่ำ พร้อมกิจกรรมสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทย ทั้งการแสดงแม่ไม้มวยไทย บูทอาหารไทย และไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้คือคอนเสิร์ตจากศิลปินจากเมืองไทย เปิดเวทีด้วย โบนัส ที่ขนเพลงฮิตอุ่นเครื่องให้แฟนๆได้ม่วนจอยแบบฟินๆ เติมสีสันเรียกเสียงกรี๊ดตั้งแต่ต้น ไปกับเพลง “จื่อบ่” ก่อนส่งต่อไมค์ให้กับ อิสร์ โชว์สเต็ปแด๊นซ์ปลุกให้ทุกคนลุกขึ้นเต้นแบบไม่พัก พร้อมโชว์เซอร์ไพร์สพิเศษในบทเพลงภาษาจีน “กระบี่ไร้เทียมทาน” จนได้ใจแฟนๆ ชาวฮ่องกงไปแบบเต็มๆ ต่อเนื่องไปกับ พลพล ที่มาสร้างความประทับใจด้วยเสียงทุ้มละมุนในเพลง “ใครคนนั้น” ให้ได้ร้องตามกัน ทั้งงาน ก่อนจบความสนุกกันด้วยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทั้งสามคนกับเพลง “พริกขี้หนู” ให้ทุกคนได้เต้นกระจาย เต็มอิ่มไปด้วยความสุขและความสนุกตลอดทั้งงาน
ปิดท้ายด้วยวันชิลล์ๆ กับเหล่าศิลปินที่จะพาไปสัมผัสเสน่ห์ของฮ่องกงแบบใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น การเช็กอินแลนมาร์กชื่อดัง เดินเล่นชมบรรยากาศในฮ่องกง เก็บเกี่ยวความประทับใจกลับไปแบบครบ ทุกอรรถรส
อิสร์ อิสรพงศ์ เปิดเผยว่า “ดีใจและเป็นเกียรติมากครับ ที่ได้เป็นตัวแทนศิลปินไทยมาร่วมงานครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีๆ ที่ได้มาพบปะแฟนๆ ชาวไทยในฮ่องกงที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันงดงามของไทยให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชมด้วยครับ”
โบนัส ภัทรธิรา เปิดเผยว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะ ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก ตั้งใจเตรียมโชว์เพื่อมอบให้กับแฟน ๆ ที่ฮ่องกงโดยเฉพาะ อยากให้ทุกคนได้ร้อง เต้น และสนุกไปกับการแสดงของพวกเราอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะ”