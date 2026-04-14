สรุปดรามา "หงสาวดี" ก็อปการ์ตูนวาย "ช่องวัน" แถลงแล้วแต่ชาวเน็ตขอแบน

เป็นประเด็นร้อนๆ สำหรับซีรีส์ฮิตอย่าง "หงสาวดี" หลังถูกกระแสโจมตีว่ามีการก็อปปี้การ์ตูนวายเรื่อง "อโยธยาเอยาวดี" ของ “โบ” ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์ อดีตนักกอล์ฟที่หันมาเอาดีทางวาดการ์ตูน
ล่าสุดทางช่องวันผู้ผลิตก็ได้ออกจดหมายชี้แจงแล้วโดยระบุว่าโปรเจ็กต์หงสาวดีมีการคิดตั้งแต่ละคร #แม่หยัว จบลงแล้วและตั้งใจที่จะเน้นความสัมพันธ์ของพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาที่เติบโตมาด้วยกันซึ่งบังเอิญไปคล้ายกับการ์ตูนเรื่อง "อโยธยาเอยาวดี" จึงได้มีการติดต่อพูดคุยที่จะขอซื้อลิขสิทธิ์ป้องกันปัญหา
ทว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะไม่อยากให้ละครออกไปทางแนวชายรักชายเหมือนในการ์ตูน โดยการพูดคุยเป็นไปด้วยดีมีการจ่ายเงินชดเชยให้อีกฝ่ายไปแล้ว พร้อมย้ำว่าต่อให้ไม่มีการติดต่อผู้วาดการ์ตูนทางช่องก็จะมีการผลิตซีรีส์เรื่องนี้ออกมาอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตามงานนี้ดูเหมือนหลายคนออกจะผิดหวังคำชี้แจงดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเงินที่มีการจ่ายให้กับผู้วาดซึ่งระบุในสัญญาว่าเป็น "ค่าที่ปรึกษา" ทั้งที่ทางช่องยืนยันว่าจะไม่ตีความเหมือนกับการ์ตูนแล้วแถมในซีรีส์ก็ยังฉากที่คล้ายกับในการ์ตูนอย่างมากอย่างฉากกลิ่นน้ำปรุงจนบางส่วนประกาศแบนซีรีส์เรื่องนี้ที่จะออกอากาศ 2 ตอนสุดท้ายในสัปดาห์หน้า