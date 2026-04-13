กระแสแรงไม่แผ่ว! “S2O 2026” จองคิวความมันส์ต่อเนื่อง คนแห่รอเข้างานตั้งแต่เที่ยง

กระแสความมันส์พุ่งทะยานไม่หยุด! เทศกาลดนตรีระดับโลก Singha Life presents S2O Songkran Music Festival 2026 กลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง หลังเนรมิตพื้นที่ “S2O LAND” ถนนรัชดาภิเษก ให้กลายเป็นศูนย์กลางความสนุกช่วงสงกรานต์ที่ร้อนแรงที่สุดในกรุงเทพฯ
บัตรเข้างาน Sold Out อย่างรวดเร็ว ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่หลั่งไหลมารอเข้างานตั้งแต่ช่วงเที่ยงวัน บรรยากาศหน้าประตูเต็มไปด้วยพลังความคึกคัก ก่อนจะระเบิดความมันส์แบบทะลุแดด สาดน้ำ เต้นไม่ยั้ง ไปกับเสียงดนตรี EDM ระดับโลก
ภายในงานมันส์ทุกตรางนิ้ว ผู้คนรวมตัวกันเป็นคลื่นความสนุก เสียงดนตรี แสง สี น้ำ และเอฟเฟกต์สุดอลังการ ทำให้ “S2O LAND” กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ห้ามพลาดของสงกรานต์ปีนี้อย่างแท้จริง
สำหรับใครที่ยังไม่อยากตกขบวนความมันส์ ยังเหลืออีก1 วันสุดท้าย 14 เมษายนนี้ เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปปล่อยพลังกันให้สุดเหวี่ยงกลางแดดเมืองไทยได้ที่ “S2O LAND” ถนนรัชดาภิเษก วางแผนมารับบัตรล่วงหน้า บริเวณหน้างาน สามารถเดินทางรถสาธารณะ เพราะสถานที่จัดงานใกล้กลับ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ผู้ที่สนใจยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ทางเว็บไซต์ Eventpop และ www.s2ofestival.com