“จ๊ะ นงผณี” แจง “บิ๊ก อชิรพนธ์” ใส่กางเกงขาสั้นในงานศพเพราะเป็นงานบ้านๆ เผยเลขฝาโลง

“จ๊ะ นงผณี” เคลียร์ดรามาเป่าเค้กในงานศพพ่อ แจง “บิ๊ก อชิรพนธ์” แฟนหนุ่มใส่กางเกงขาสั้นมาร่วมงานเพราะเป็นงานบ้านๆ วอนชาวเน็ตโปรดเข้าใจ ตอนนี้ญาติพี่น้องไม่กล้าเข้าร่วมพิธีศพพ่อเพราะกลัวจะโดนว่าแต่งตัวไม่สุภาพ เผยเลขฝาโลงพ่อ
เป็นคืนที่ 2 แล้วสำหรับงานสวดอภิธรรม “คุณพ่อประดิษฐ มหาดไทย” คุณพ่อของนักร้องลูกทุ่งสาว “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” ที่เสียชีวิตอย่างสงบ หลังเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนบาดเจ็บสาหัส ก่อนจะรักษาตัวในห้องไอซียู อยู่หลายเดือนจนไม่สามารถทำการรักษาได้อีกต่อไปแล้ว
โดยทางครอบครัวได้จัดพิธีศพ ณ บ้านเลขที่ 83 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัด อ่างทอง บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้า มีคนในครอบครัว ตลอดจนญาติๆเพื่อนๆ คนสนิท ผู้ใหญ่ มาร่วมงาน ส่วนคนในวงการบันเทิงต่างมาร่วมพิธีพร้อมทั้งแสดงความอาลัยและให้กำลังใจจ๊ะ นงผณี และครอบครัวหลายคน อาทิ ได๋ ไดอาน่า, ส้มเช้ง สามช่า, อ.เป็นหนึ่ง, หนูเล็ก บลูเบอรี่, ธัญญ่า อาร์สยาม ในขณะที่ “บิ๊ก อชิรพนธ์ วงษ์อริยภักดิ์" แฟนหนุ่มคอยดูแลและให้กำลังใจจ๊ะ
ซึ่งจ๊ะ ได้เปิดใจเคลียร์เกี่ยวกับประเด็นที่ชาวเน็ตพากันดรามาจนญาติๆ ไม่กล้าเข้าร่วมพิธีพ่อตนแล้วว่า….
“จริงๆทุกอย่าวเป็นอย่างที่ตั้งใจไว้อยู่แล้ว เราโชคดีที่เราจัดงานที่บ้าน แล้วเราก็จัดตามประเพณีบ้านๆ ของเรา มีพี่น้องมาช่วยกัน มันก็เลยรู้สึกว่าง่ายเพราะว่ามีพี่ๆ น้องๆ มาช่วยกัน ไม่ว่าจะตอนเป็น ตอนป่วยทุกนาทีของจ๊ะตั้งใจจะทำให้พ่อให้แม่อย่างดีที่สุด อย่างวันนี้ก็ตั้งใจที่สุดเพราะพ่อเป็นคนชอบสีขาวเราก็จะทำทุกสิ่งให้เป็นสีขาวในสิ่งที่พ่อชอบ"
"มางานพ่อยิ้มเยอะๆ เวลาถ่ายรูปหน้าศพพ่อ หรือใดใดให้ยิ้ม พ่อบอกไว้เลยว่าให้ยิ้ม วันนี้มีระนาด พ่อจะชอบระนาดเพราะที่บ้านเป็นลิเก ปกติระนาดต้องตีตามธรรมเนียมของระนาดงานศพ ต้องตีเศร้า แต่พ่อจะพูดตลอดว่าไม่ต้องเศร้า เพราะจริงๆ แล้วถ้ามันจะมีอะไรที่เศร้า มันจะพาให้เราและแม่รวมถึงทุกคนในครอบครัวเศร้า ก็เลยเน้นในจังหวะที่สนุก“
ญาติๆ กลัวหมดแล้วดรามาชาวเน็ต ไม่กล้าเข้าพิธีในงานเพราะอาจจะถูกมองแต่งตัวไม่สุภาพมางานศพ
”และฝากด้วยดรามาเพราะเมื่อกี้มีญาติพี่น้องพ่อที่มาถวายผ้าไตรแต่งตัวไม่เรียบร้อย ฝากด้วยนะคะในฐานะเจ้าภาพ คือใครจะแต่งตัวยังไงก็ได้ วันนี้เป็นวันสงกรานต์ ใครจะใส่ชุดลายดอกมาก็ได้ เราไม่ได้เน้นเรื่องการแต่งตัว เราเน้นที่ว่าแค่คุณมาเราก็ดีใจแล้ว นั่นคือกำลังใจ"
"ตัวจ๊ะไม่ได้กังวลดรามาเลย งานศพพ่อเรารู้สึกว่า อยากให้พี่น้องพ่อเป็นประธานแรก เพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมาเป็นพี่น้องกันมา ก็เลยเดินไปบอกอาว่า เดี๋ยวอามาถวายผ้าไตรนะ อาบอกไม่ไปหรอก อาใส่ชุดกางเกงขาสั้นมา เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่น้องเรากลัวชาวเน็ตไปหมดแล้ว เราก็เลยบอกว่า อาไม่ต้องกลัวเลย ใช้ชีวิตยังไงก็ทำอย่างนั้น บ้านเราเป็นแบบนี้ ชาวไร่ชาวนาอยู่แบบนี้ ใส่เสื้อไปนาแล้วก็มา"
"แล้วปกติแถวนี้จะสวดพระประมาณ 2 ทุ่ม แต่บ้านเราสวด 6 โมงเย็น เพราะวันนี้สวดเสร็จจ๊ะก็ต้องรีบไปงานคอนเสิร์ต 3 งาน งานแรกเล่น 3 ทุ่มที่ศาลายา ทุกอย่างเราก็เลยรู้สึกว่า ทำให้มันเป็นปกติ เราก็เลยบอกอาว่า ต้องมาถวายให้พ่อนะ มาเป็นครั้งสุดท้าย”
ขอบคุณแฟนๆชื่นชมจิตแข็งแกร่งไม่ยกเลิกงานแม้ใจจะแตกสลาย ทุกคนสนุกได้เต็มที่ในเทศกาลสงกรานต์ไม่ต้องเกรงใจตน
“ขอบคุณทุกๆ คนนะคะเมื่อคืน คือถ้าจ๊ะทำอะไรไม่เหมาะสมไปชาวเน็ตอย่าเพิ่งด่านะคะ เมื่อคืนนี้จ๊ะพูดตามตรงว่าจ๊ะไปเล่นคอนเสิร์ตจ๊ะพยายามที่จะไม่เศร้าอยู่แล้ว จ๊ะจะไปให้ความสุข แต่ด้านหน้าเวทีคืออย่างนี้เลย (เอามือปิดหน้าทำหน้าเศร้า พร้อมชูสองนิ้ว) ในขณะที่เราร้องเพลงเมล่อน เขาปิดหน้าร้องไห้แต่ชู 2 นิ้วสู้ๆ"
"อยากจะบอกทุกคนว่า ทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติ มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เราก็ทำหน้าที่ให้ดี ทำให้ทุกคนมีความสุขให้มากที่สุดในตรงนั้น ส่วนตรงนี้เป็นความทุกข์ของจ๊ะ เดี๋ยวจ๊ะเคลียร์กับพ่อเอง แล้วพ่อก็อยากให้จ๊ะมีความสุข จ๊ะก็จะทำให้ได้ค่ะ จ๊ะไม่อยากให้ทุกคนเศร้าเพราะเทศกาลสงกรานต์ทุกคนมาสนุกได้เลย ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นธรรมดา ต่อไปทุกคนต้องตายทุกคนตายหมด ให้ทุกคนสนุกได้เลย ไม่ต้องเกรงใจจ๊ะ"
"เมื่อคืนเป็นงานแรกที่ไม่มีใครเอาแอลกอฮอล์มาให้จ๊ะเลย ทั้งที่มันเป็นงานดื่ม งานสนุก จ๊ะอยากบอกว่าส่งได้เหมือนปกติ เพราะว่ามันเป็นคนละหน้าที่กัน จ๊ะแยกแยะได้ สบายมาก”
พ่อไม่ได้มาหาตนกับแม่ แต่ไปเข้าฝันญาติๆ เชื่อพ่อคงหมดห่วงจริงๆ
“พ่อไม่มีมาหาเลยนะคะ คือพ่อจะไปหาญาติๆ มีไปเข้าฝันคนนั้นคนนี้ แต่อย่างจ๊ะหรือกับแม่พ่อไม่มีมาหาเลย พ่อน่าจะหมดห่วงจริงๆ พ่อไม่มาหาใครเลย มาแต่กับญาติๆ พ่อเขาเป็นคนไม่ยืดเยื้อ เขาไม่ชอบความอาลัยอาวรณ์ที่แบบว่า ฉันตายแล้วฉันจะมาบอกลาลูก ไม่ใช่ค่ะ"
"คือวันที่พ่อปกติทุกอย่าง พ่อก็พูดอยู่ว่าคนเรามันต้องตายนะหนูเล็ก ชีวิตเราไม่ใช่ของเรา ตัวเราก็ไม่ใช่ของเรา พ่อแม่ไม่ใช่ของเรา ลมหายใจก็ไม่ใช่ของเรา ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นเรื่องสมมติ เกิดก็สมมติ ตายก็สมมติ จิตเท่านั้นที่ไม่มีระยะทาง คือพ่อสอนเรามาตลอดให้เราเข้มแข็ง เวลาพ่อตายแม่ตาย หนูเล็กอย่าร้องไห้ฟูมฟาย ต้องมีสติและอย่าจัดงานยืดเยื้อ“
ครอบครัวเตรียมพร้อมรับความตายมาตลอด เมื่อถึงเวลาทุกอย่างเลยดูง่าย
”จริงๆ จ๊ะจะจัดงาน 5 วัน แต่สรุปว่าวันที่ 16 เมษายน เผาไม่ได้ เลยเลื่อนมาเป็นวันที่ 15 เมษายน คือวันที่ 16 เมษายนเป็นวันพระใหญ่ แล้วญาติๆ ก็ห้ามกัน จ๊ะว่าคงเป็นความตั้งใจของพ่อที่ว่าอย่ายืดเยื้อเลย คนเราเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปแค่นี้ ทุกอย่างมันดูเหมาะหมดเลย ไม่รู้นะว่าที่หลายๆ คนอาจจะเหนื่อยเวลามีงานศพอะไร ทุกคนเหนื่อยวุ่นวาย แต่ของเราไม่วุ่นวายเลย เพราะเราเตรียมความตายกันมาตลอดอยู่แล้ว คือพ่อเสียชีวิต 8 โมงเช้า เราเอาพ่อออกจากโรงพยาบาลได้ก่อนบ่ายโมง มาถึงบ้านได้บ่ายสองกว่า รดน้ำศพได้เลย สวดได้เลย คือเราเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้ว”
เต็มที่กับพ่อไม่มีอะไรติดค้างในความรู้สึกกัน
“พ่อจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ ไม่มีความอยาก เพราะเรารู้ว่าตอนพ่ออยู่เราทำเต็มที่ทุกอย่าง ทั้งตอนที่เขารู้สึกดีและตอนที่เขาป่วย เราทำให้เขาเต็มที่ วันนี้เขาไม่อยู่แล้วเราก็ทำให้เขาเต็มที่ในสิ่งที่เขาชอบ"
"พ่อไม่ได้เพิ่งมาสอนก่อนที่เขาจะเสีย เขาอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เราเด็ก ตั้งแต่ตอนเด็กเขาก็พูดถึงเรื่องความตาย พูดถึงเรื่องการเก็บเงิน มันก็เลยรู้สึกว่าเราเสียใจที่จะไม่ได้เห็นพ่อ จะไม่ได้กอด หอมพ่อ เพราะชีวิตปกติเราจะหอม บอกรักกันตลอดแค่นั้น แต่ไม่เคยรู้สึกเสียดายหรือเสียใจว่า ทำไมฉันไม่ทำให้ดีกว่านี้ เพราะรู้สึกว่าเราทำดีมากๆ แล้ว”
เคลียร์ดรามาเป่าเค้กวันเกิดแม่ในงานศพพ่อ ชาวเน็ตลั่น เป็นเราไม่ทำ!
”จ๊ะเห็นบางคอมเมนต์บอกว่า ถ้าเป็นเรา เราจะไม่ทำนะ แม่จะรู้สึกยังไง จริงๆ เราไม่ทำแม่ก็รู้สึกอยู่แล้ว เพราะว่าเป็นวันเกิดเขา แต่วันนี้เค้กก้อนหนึ่งเขาได้มาทุกปี เราก็ต้องให้เขา ในขณะที่พ่อยังเป็นรูปธรรม ที่ยังจับได้อยู่ เราบอกว่าแม่จับมือพ่อเลย จ๊ะอยากจะบอกทุกคนที่คอมเม้นต์นะคะว่า ไม่ต้องห่วงเป็นห่วงครอบครัวเราว่า แม่จะรู้สึกยังไง เราโอบกอดกันสุดๆ เราโอบกอดกันดีมากๆ ให้กำลังใจกันมาก บอกแม่ตลอดว่า เราดูแลพ่อแม่มาอย่างดี หลังจากนี้มันจะดีกว่าเดิมเป็น 2 เท่าเลย มันก็จะต้องมีคนที่รู้สึกว่าทำไมๆๆๆ เป็นเรื่องปกติ ยิ่งเราอยู่จุดนี้เราต้องยิ่งเข้าใจ"
"เดี๋ยวคอยดูนะ เรื่องพวงหรีดจะต้องมีคนทักว่า ทำไมคนนี้ยังไม่ส่งมา ทำไมยังไม่มีใครมา ชาวเน็ตจะไม่เข้าใจว่า ตอนนี้สงกรานต์นะ คนเขาวางแผนไปเที่ยวกันหมดแล้วหรือว่าเขามีงาน ชาวเน็ตจะมีคำว่า ทำไมคนนี้ไม่มาเขาทะเลาะกันแน่ อยากให้ทุกคนสบายใจนะคะ ถ้าเกิดไม่เห็นอะไรยิ่งเรื่องพวงหรีดถ่ายไม่หมดจริงๆ ขอบคุณมากๆ นะคะ พวงหรีดทุกพวงเลย ถ้าขาดตกบกพร่องไปหรือว่าจ๊ะไม่ได้ลงโซเชียลหรือว่าไม่ได้ขอบคุณอะไรใคร หรือว่ามันไม่เห็นจ๊ะขอโทษจากใจ เพราะว่ามันเยอะมากจริงๆ และขอบคุณจริงๆ”
เคลียร์ดรามาชาวเน็ตวิจารณ์แฟนหนุ่ม “บิ๊ก อชิรพล วงษ์อริยภักดิ์" ใส่กางเกงขาสั้นไปงานรดน้ำศพพ่อ
“ช่วงนี้เราอาจจะไปโฟกัส เพราะว่างานพ่อใส่ขาสั้นปุ๊บก็จะเป็นประเด็น แต่จริงๆ คุณบิ๊กเขาไปโรงพยาบาลกับจ๊ะตั้งแต่เช้าแล้ว แล้วก็เอาศพพ่อมาบ้าน เราก็เตรียมตัวทำประเพณีกันแบบบ้านๆ ทุกอย่างเราบ้านๆ หมด คุณบิ๊กก็ใส่กางเกงขาสั้นอยากให้ดูอากาศเมืองไทย มันร้อนมาก เอาที่สะดวก ทำยังไงก็ได้ที่อุ้มศพพ่อมาได้ ทำยังไงก็ได้ถ้าเกิดบอกว่า ให้ไปเอาเก้าอี้มาเขาไปเอามาได้ ให้มันสะดวกแค่นั้น แต่พอจากตรงนั้นแล้วเขาก็ใส่กางเกงขายาวแต่งตัวเรียบร้อยปกติ คุณบิ๊กไม่ใช่แค่ช่วยงาน เขาอยู่กับจ๊ะตั้งแต่วันแรกที่คุณพ่อถูกรถชนยันวันนี้เลย เคียงข้างกันมาตลอดจ๊ะยังขอบคุณเขานะ บอกเขาข้าขอบคุณเอ็งนะที่เข้ามาในช่วงชีวิตที่ข้ารู้สึกทุกข์ที่สุดเลย ณ ตอนนี้”
เผยเลขเด็ดวันศพพ่อ ฝากถึงแฟนคลับสนุกให้เต็มที่ในงานคอนเสิร์ตไม่ต้องเกรงใจตน
“ฝาโลง 100 เลขห้อง 01 แต่พ่อไม่ชอบเล่นหวย พ่อไม่ชอบเล่นการพนันเลย แต่เมื่อวานนี้ไปขนของพ่อ เพราะรู้สึกว่าอยากจะเก็บของพ่อไว้สักหีบหนึ่งเก็บไว้ที่เราเลยทั้งหมด ในกระเป๋าพ่อมีลอตเตอรี่อยู่ใบหนึ่ง งวดวันที่ 1 ก.พ. เพราะว่าพ่อชอบเซอร์ไพรส์ เอาไปตรวจปรากฎว่าคุณไม่ถูกรางวัลนะคะ แต่อันนี้ไม่บอกเลขอะไรเพราะว่าจำไม่ได้"
"วันนี้มี 3 งาน ไปเจอที่งาน ที่รักอย่าเศร้านะ ที่รักมาเที่ยวสงกรานต์กัน ที่รักทำตัวให้เหมือนปกติ เที่ยวได้เต็มที่ เล่นกับจ๊ะได้ปกติ เพราะจ๊ะรู้สึกว่าเข้าใจธรรมชาติ รู้สึกว่าพ่อสอนมาดีมาก พ่อสอนให้จ๊ะแข็งแกร่งมากๆ ถ้าใครดูจ๊ะอยู่แล้วแบบว่าอยากเก่งเหมือนจ๊ะจังเลย ทุกคนทำได้หมดเลย แค่เราเข้าใจว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาแค่นั้น ทุกคนทำได้เชื่อจ๊ะ จ๊ะทำได้ ทุกคนก็ทำได้”