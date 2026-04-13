“แตงกวา มิสยูนิเวิร์สสระแก้ว” ยันไม่ได้เมาแล้วขับ ด่าหยาบคายเพราะโดนรุม

“แตงกวา มิสยูนิเวิร์สสระแก้ว 2025” แจงไม่ได้เมาแล้วขับรถเฉี่ยวชาวบ้าน แต่พักผ่อนน้อยและเป็นซึมเศร้า ด่าหยาบคายเพราะโดนรุมต้องเอาตัวรอด ลั่นจะดำเนินการทางกฎหมายกับคู่กรณีที่ปล่อยคลิป สวนชาวเน็ตถ้าอยากให้ตรวจเลือดก็จ่ายเงินมา
กำลังเป็นเรื่องร้อนแรงในติ๊กต๊อกจากกรณีที่ “แตงกวา อภิรตา พุทธชัย“ มิสยูนิเวิร์สสระแก้ว 2025 ขับรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซต์ชาวบ้านจนเกิดความเสียหาย โดยมีคลิปจากกล้องวงจรปิดเผยแพร่ในโซเชียล เห็นว่า แตงกวา พูดจากหยาบคาย ด้วยน้ำเสียงและการพูดทำให้ชาวเน็ตสงสัยว่า แตงกวาเมาแล้วขับ? ซึ่ง แตงกวา ได้อัดคลิปชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นดังนี้
-กวางต้องกราบขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กวางไม่มีเจตนาจะทำให้ใครเดือดร้อนจริงๆ เราได้รับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
-ในเรื่องของการทะเลาะวิวาทด่าทอกัน ณ ตอนนั้นพูดตรงๆว่าเราเป็นผู้หญิง ฝั่งเขามี 11 คน ตัวกวากลัวมากๆ ในคลิปตอนที่ลงจากรถไป ทุกคนจะเห็นว่า กวาสนทนาอยู่กับผู้ชาย ในคลิปเขาก็ไม่ได้พูดดีกับกวา ก็เข้าใจได้เพราะเราขับรถไปเฉี่ยวเขา เขาโกรธก็เป็นเรื่องปกติ ในตอนนั้นเราไม่ได้โดนรุมทึ้งแค่คนเดียว เราโดนรุมเยอะมากๆ ตรงนั้นมันเลยต้องสู้ ตอนนั้นทำยังไงก็ได้ให้ตัวเรารอด เอาตัวรอดให้ได้ อยู่ให้ได้จนกว่าแม่จะมา คิดแค่นี้
-เราได้มีการรับผิดชอบในส่วนของค่าเสียหาย เรียกประกันเคลมรถเรียบร้อย จบ แยกย้ายกัน แต่พอตื่นเช้ามากลับมีคลิปออกมา กวารู้สึกไม่โอเค ด้วยก่อนหน้านี้เขาได้มีการเรียกค่าทำขวัญไปแล้ว โดยที่ในเหตุการณ์นั้นไม่มีใครบาดเจ็บเลย แต่กวาไม่ได้ให้เงินสดไปนะคะ แต่รับผิดชอบในส่วนของรถเขา การเคลมประกัน 100% อันนี้มันเข้าข่ายขู่กรรโชกทรัพย์ มันเป็นแบบนั้นจริงๆ ค่ะ
-เขาปล่อยคลิปเพื่อประสงค์จะขู่คู่กรณีเพื่อเรียกเงิน ถ้ากวาไม่ได้แสดงความรับผิดชอบแล้วเขาเอาไปโพสต์กวาไม่ติดเลย ถ้ากวาตั้งใจจะหนีคงไม่ลงไปคุยตั้งแต่แรก แต่เราพร้อมรับผิดชอบ
-ที่เห็นในคลิปว่ากวาดูมึนเมา? ไปดื่ม? กวาไม่ได้เมาจากอะไรทั้งนั้น ช่วงที่ผ่านมากวาออกอีเว้นต์ 4 วันติดบวกกับออกกำลังกายวนๆ แล้วพักผ่อนน้อยจริง และกวาได้รับการรักษาอาการซึมเศร้า ก็คือกวารับยา พูดตรงๆว่าสภาพจิตใจกวาแย่มากๆ กวาไม่ได้ร่าเริงเหมือนเดิม ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณ
-จากการขู่กรรโชกทรัพย์ครั้งนี้กวาจะดำเนินการ ตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด แบบนี้มันคือการตัดอนาคตของคนๆ นึงไปเลย ก็ฝากไว้ให้คิดนะคะ แล้วก็มีเมตตากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้าง
งานนี้มีชาวเน็ตที่ดูจะไม่เชื่อเข้าไปคอมเมนต์ว่า…
“ขอผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดค่ะ ทุกคนจะได้กระจ่าง ซึมเศร้าไม่เกี่ยวค่ะ ไม่ใช่ข้ออ้าง” แตงกวาได้เข้าไปตอบว่า… “ขอเงินไปตรวจหน่อยได้ไหมคะ เพราะมันมีค่าใช้จ่าย ถ้าพี่โอนมาให้ เดี๋ยวรีบไปตรวจให้เลยค่ะ”
และคอมเมนต์ที่ว่า… “มีทั้งคนแก่มีทั่งผู้ใหญ่แต่พี่มาพูดใส่ร้ายก่อนหรอครับพูดให้ตรงบ้าง” แตงกวา เข้าไปตอบว่า… “กวาขอโทษเรามากๆ นะ แต่กวาก็ต้องพูดในมุมของตัวเอง ส่วนที่กวาผิด กวาน้อมรับความผิด ส่วนอื่นๆ ที่เกิดขึ้น กวาขอสู้น้า”