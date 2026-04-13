“เทพรักษ์ ทาเหล็ก” ผู้ชนะเลิศตำแหน่งชนะเลิศเทพบุตรสังฆเติ๋น ปี 69

นายชนนฒ์ บุญแสน เสี่ยงทายจับได้แก้วโป่งข่ามวิฑูรย์สีน้ำผึ้ง คว้าตำแหน่งชนะเลิศเทพบุตรสังฆเติ๋น ประจำปี 2569 ณ เวทีกลางสวนสาธารณะเมืองเถิน โดยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายเทพรักษ์ ทาเหล็ก จากอยุธยา
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายรพีภัทร จั้นเขว้า จากโคราช
ทั้ง 3 ท่าน ที่คว้าตำแหน่งจะร่วมแห่ในขบวนสรงน้ำพระแก้วเมืองเถิน ประจำปี 2569 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 เมษายนนี้
ขอเชิญร่วมชมขบวนและหนุ่มหล่อทั้ง 3 ท่าน พร้อมผู้ร่วมขบวนกว่า 250 คน ทั้งร่วมสรงน้ำพระแก้วเมืองเถินพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่แกะสลักจากแก้วโป่งข่ามวิฑูรย์สีน้ำผึ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล