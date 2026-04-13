“ข่าว 7HD” ปลุกพลังซอฟต์พาวเวอร์รับสงกรานต์ รวมพลผู้ประกาศสวมชุดไทย พร้อมเกาะติดรายงานสถานการณ์ช่วงเทศกาล

หน้าจอ “ข่าว 7HD” คึกคักรับสงกรานต์ รวมพลผู้ประกาศข่าวสวมชุดไทยร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ปลุกพลังซอฟต์พาวเวอร์ ผ่านการแต่งกายอัตลักษณ์ไทย ควบคู่การรายงานข่าว เกาะติดสถานการณ์สำคัญตลอดช่วงวันหยุดยาว
ร่วมตอกย้ำและสืบสานความสวยงามของชุดไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ไทยล่าสุดทีม “ข่าว 7HD” จัดเต็มเพื่อแฟนข่าว พร้อมสืบสานความงดงามของความเป็นไทย อาทิ ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร, ศจีวงศ์อำไพ, เหมือนฝัน ประสานพานิช, กฤษดา นวลมี, จีรนันท์เขตพงศ์, กมลาสน์ เอียดศรีชาย, ภานุรัจน์ ศนีบุตร, เจษฎาอุปนิ, ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์, นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ, ณิชารีย์ พัดทอง และทัพคนข่าวมาในธีมแต่งชุดไทยเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และได้เกาะติดทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวตลอดเทศกาลสงกรานต์นี้
ด้าน เหมือนฝัน ประสานพานิช ตัวแทนผู้ประกาศข่าว และหัวหน้างานดูแลภาพลักษณ์ผู้ประกาศช่อง 7HD เผย
“สงกรานต์ปีนี้ ช่อง 7HD ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานความงดงามของความเป็นไทย ด้วยการแต่งกายด้วยชุดไทยเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า โดยผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD ของเราพร้อมใจกันสวมใส่ชุดไทยตลอดช่วงเทศกาลนี้ เพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์ไทยสู่สายตาคุณผู้ชมเพราะชุดไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและสวมใส่ได้จริงในทุกจังหวะของชีวิต ช่อง 7HD ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันเปลี่ยนภาพจำเดิม ๆ ให้กลายเป็นความภูมิใจที่จับต้องได้ ด้วยการหยิบยกผ้าไทยและชุดไทยมาสวมใส่ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต มาร่วมกันทำให้ความภูมิใจนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยกันนะคะ
ซึ่งทีมผู้ประกาศข่าวและทีมงานตั้งใจร่วมกันถ่ายทอดความงดงามแบบไทยไปยังทุกท่านในช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ ขณะเดียวกันยังคงเกาะติดทุกสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรายงานสดทั้งข้อมูลการเดินทางและข่าวสารสำคัญตลอดช่วงเทศกาลนี้”
โดยก่อนหน้านี้ ช่อง 7HD ปลุกพลังซอฟต์พาวเวอร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านแคมเปญ 7HD รักษ์ประเพณีปีใหม่ไทย ด้วยการแต่งกายชุดไทยออกไปท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปต์ แต่งไทย เที่ยวได้ทุกที่ โดยได้ ยูโร ยศวรรธน์พร้อมด้วย ภูมิ-เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์ และแอนน่า กลึคส์ คู่พระนางจากละคร “บ้านนางรำ” มาร่วมถ่ายทอดความงดงามของชุดไทยในมุมมองร่วมสมัย ผสานบรรยากาศแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกลิ่นอายวัฒนธรรมเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เป็นที่ประทับใจมาด้วยแล้ว
