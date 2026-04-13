“จัสติน บีเบอร์” โดนถล่มเละ! โชว์ Coachella ถูกวิจารณ์ ‘ขี้เกียจ’ เปิด YouTube ร้องเพลง ทั้งที่ค่าตัวทะลุ 300 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แฟนคลับเสียงแตก โชว์สไตล์มินิมอลกลายเป็นดราม่า บางคนชี้เหมือนคาราโอเกะ ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นการย้อนรากความดังจาก YouTube

“จัสติน บีเบอร์” นักร้องป๊อประดับโลก ถูกกระแสโซเชียลวิจารณ์อย่างหนัก หลังขึ้นแสดงในเทศกาล Coachella 2026 ด้วยรูปแบบโชว์ที่ถูกมองว่า “ขี้เกียจ” และไม่สมศักดิ์ศรีเฮดไลเนอร์ แม้มีรายงานว่าได้รับค่าตัวสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 360 ล้านบาท 


โดยศิลปินวัย 32 ปี ปรากฏตัวในลุคสบาย ๆ เสื้อฮู้ด กางเกงขาสั้น และแว่นกันแดด ก่อนนั่งบนสตูลเปิดโน้ตบุ๊ก เลื่อน YouTube เปิดเพลงเก่าของตัวเอง พร้อมร้องตามเป็นช่วง ๆ ในเมดเลย์ 12 เพลง สร้างความงุนงงให้ผู้ชมจำนวนมาก


อย่างไรก็ตาม ยังมีแฟนบางส่วนออกมาปกป้อง โดยมองว่าการใช้ YouTube เป็นลูกเล่น “ไอคอนิก” ที่สะท้อนจุดเริ่มต้นของ “จัสติน บีเบอร์” ซึ่งโด่งดังจากแพลตฟอร์มดังกล่าวตั้งแต่วัยเด็ก 

อีกทั้งรูปแบบโชว์ที่เปิดให้ผู้ชมคอมเมนต์เลือกเพลงแบบเรียลไทม์ ก็ถูกมองว่าเป็นความตั้งใจสร้างประสบการณ์แบบอินเตอร์แอ็กทีฟ แม้จะไม่ถูกใจผู้ชมทุกคนก็ตาม

ทั้งนี้ การขึ้นแสดงครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาในฐานะเฮดไลเนอร์ครั้งแรกของ “จัสติน บีเบอร์” นับตั้งแต่ปี 2022 และมีกำหนดขึ้นเวที Coachella อีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป ท่ามกลางคำถามจากแฟนเพลงว่า เขาจะปรับรูปแบบโชว์ให้สมกับค่าตัวระดับ “ซูเปอร์สตาร์” หรือไม่




