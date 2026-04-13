“จัสติน บีเบอร์” โดนถล่มเละ! โชว์ Coachella ถูกวิจารณ์ ‘ขี้เกียจ’ เปิด YouTube ร้องเพลง ทั้งที่ค่าตัวทะลุ 300 ล้านบาท

แฟนคลับเสียงแตก โชว์สไตล์มินิมอลกลายเป็นดราม่า บางคนชี้เหมือนคาราโอเกะ ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นการย้อนรากความดังจาก YouTube
“จัสติน บีเบอร์” นักร้องป๊อประดับโลก ถูกกระแสโซเชียลวิจารณ์อย่างหนัก หลังขึ้นแสดงในเทศกาล Coachella 2026 ด้วยรูปแบบโชว์ที่ถูกมองว่า “ขี้เกียจ” และไม่สมศักดิ์ศรีเฮดไลเนอร์ แม้มีรายงานว่าได้รับค่าตัวสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 360 ล้านบาท
โดยศิลปินวัย 32 ปี ปรากฏตัวในลุคสบาย ๆ เสื้อฮู้ด กางเกงขาสั้น และแว่นกันแดด ก่อนนั่งบนสตูลเปิดโน้ตบุ๊ก เลื่อน YouTube เปิดเพลงเก่าของตัวเอง พร้อมร้องตามเป็นช่วง ๆ ในเมดเลย์ 12 เพลง สร้างความงุนงงให้ผู้ชมจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ยังมีแฟนบางส่วนออกมาปกป้อง โดยมองว่าการใช้ YouTube เป็นลูกเล่น “ไอคอนิก” ที่สะท้อนจุดเริ่มต้นของ “จัสติน บีเบอร์” ซึ่งโด่งดังจากแพลตฟอร์มดังกล่าวตั้งแต่วัยเด็ก
อีกทั้งรูปแบบโชว์ที่เปิดให้ผู้ชมคอมเมนต์เลือกเพลงแบบเรียลไทม์ ก็ถูกมองว่าเป็นความตั้งใจสร้างประสบการณ์แบบอินเตอร์แอ็กทีฟ แม้จะไม่ถูกใจผู้ชมทุกคนก็ตาม
ทั้งนี้ การขึ้นแสดงครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาในฐานะเฮดไลเนอร์ครั้งแรกของ “จัสติน บีเบอร์” นับตั้งแต่ปี 2022 และมีกำหนดขึ้นเวที Coachella อีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป ท่ามกลางคำถามจากแฟนเพลงว่า เขาจะปรับรูปแบบโชว์ให้สมกับค่าตัวระดับ “ซูเปอร์สตาร์” หรือไม่