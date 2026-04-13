“รินะ คาวาเอย์” ประกาศหย่า “โทโมกิ ฮิโรเสะ” ปิดฉากชีวิตคู่ 6 ปี พร้อมเดินหน้าทำหน้าที่พ่อแม่ร่วมกัน

นักแสดงสาว รินะ คาวาเอย์ วัย 31 ปี ออกมาประกาศผ่าน Instagram Stories เมื่อวันที่ 10 เมษายน ว่าเธอได้หย่าร้างกับสามี นักแสดงหนุ่ม โทโมกิ ฮิโรเสะ วัย 39 ปี อย่างเป็นทางการ หลังมีรายงานข่าวหลุดออกมาก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน
โดย รินะ คาวาเอย์ ระบุในแถลงการณ์ว่า เธอขออภัยต่อแฟน ๆ และผู้เกี่ยวข้องสำหรับเรื่องส่วนตัว พร้อมเผยว่าทั้งสองได้ตัดสินใจแยกทางกันและจะเดินต่อในเส้นทางของตนเอง “ฉันจะยังคงตั้งใจทำงานในฐานะนักแสดง และในบทบาทของแม่ต่อไป หวังว่าทุกคนจะยังคงมองฉันด้วยความอบอุ่น”
ด้าน โทโมกิ ฮิโรเสะ ก็ออกแถลงการณ์ในทิศทางเดียวกัน ระบุว่าทั้งคู่จะก้าวไปข้างหน้าในฐานะบุคคลแยกกัน แต่ยังคงรู้สึกขอบคุณช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกัน รวมถึงลูก ๆ ที่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิต พร้อมย้ำว่าจะสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ในฐานะพ่อแม่ เพื่อเลี้ยงดูลูกด้วยกัน
สำหรับ รินะ คาวาเอย์ เธอเริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกฝึกหัดรุ่นที่ 11 ของ AKB48 ในปี 2010 และเริ่มเป็นที่รู้จักหลังติดเซ็มบัตสึในซิงเกิล “Manatsu no Sounds good!” เมื่อปี 2012 ก่อนจะจบการศึกษาในปี 2015 และผันตัวสู่วงการแสดงเต็มตัว โดยมีผลงานเด่นทั้งละครเวที ภาพยนตร์ และรับบทนำในละครเช้าของ NHK เรื่อง Come Come Everybody
ขณะที่ โทโมกิ ฮิโรเสะ เป็นที่รู้จักจากผลงานละครเวทีและซีรีส์ อาทิ Yowamushi Pedal และ Ace of Diamond The Live รวมถึงภาพยนตร์ Touken Ranbu: The Movie และ Prince of Legend
ทั้งคู่แต่งงานกันในปี 2019 และมีลูกด้วยกัน 2 คน เกิดในเดือนพฤศจิกายน 2019 และมิถุนายน 2023 โดยยืนยันว่าจะยังคงร่วมกันดูแลลูก ๆ ต่อไป แม้ความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาจะสิ้นสุดลงแล้ว