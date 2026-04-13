“จ๊ะ นงผณี” เสร็จงานศพพ่อไปขึ้นคอนเสิร์ตต่อ ไม่มีเวลาอ่อนแอ

ทำแฟนๆ จากทุกที่ส่งกำลังใจนักร้องสาว “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย“ ที่วันนี้สูญเสียคุณพ่อวันแรก เสร็จจากงานศพก็ตรงมางานคอนเสิร์ต เพราะอยากทำตามที่พ่อสอนให้แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว ให้รักแฟนคลับมากๆเพราะทำให้จ๊ะและครอบครัวมีวันนี้ แม้จะเสียใจมากแค่ไหนก็ต้องกลืนมันลงไป โพสต์ไม่มีเวลาให้กับความอ่อนแอ
จ๊ะ ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยท่าที่สงบ โดยมีแฟนหนุ่ม ”บิ๊ก อชิรพล วงษ์อริยภักดิ์" คอยให้กำลังใจอยู่ข้างหลังเวที ในคืนแรกหลังไม่มีพ่อแล้ว เสร็จจากงานคอนเสิร์ต จ๊ะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า…
“พ่อ…ดูสิ!!! หนูเล็กเก่งมั้ย วันนี้คนมาให้กำลังใจหนูเล็กเยอะเลย หน้าเวที มีแต่คนชู 2 นิ้ว กับหัวใจให้ พ่อไม่ต้องห่วงหนู พี่เป็กและแม่นะ หนูจะดูแลทุกคนอย่างดี คืนนี้หลับให้สบาย พรุ่งนี้เจอกันน๊าาา 🫂🫶🏼”
แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จ๊ะมากมาย เพราะนับถือด้วยใจที่เข้มแข็งของนักร้องสาวคนนี้ “ขอบคุณจ๊ะมากๆ เลยนะ ที่ยังมาเป็นความสุขของพวกเราชาวแม่กลอง ในวันที่จ๊ะเพิ่งสูญเสียคนที่รักที่สุดไป ขอบคุณจากใจจริงๆ ค่ะ” , “นับถือใจและขอชื่นชมคุณจ๊ะมากๆ เลยค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ”