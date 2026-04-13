ALM x Impact Tennis & Sport Center เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ต้อนรับแฟนคลับนักเทนนิสทุกเพศทุกวัย

เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ (ALM x Impact Tennis & Sport Center) สนามเทนนิสและกีฬาครบวงจรแห่งใหม่ พร้อมแล้วที่จะส่งมอบความสุข ความสนุกสนาน และร่างกายที่แข็งแรงสำหรับแฟนคลับนักหวดลูกสักหลาด ณ เมืองทองธานี
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด ในฐานะผู้นำเข้าแบรนด์ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์, ซีส์ แคนดีส์ และล่าสุดกับแบรนด์ใหม่ในเครือ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ (ALM x Impact Tennis & Sport Center) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคุณพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้พัฒนาสนามเทนนิสแห่งนี้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้ทำตามความฝัน เพราะย้อนกลับไปเมื่อช่วงที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ทุกสถานที่ทุกกิจกรรมล็อกดาวน์กันหมด และเราไม่รู้เลยว่า วิกฤตนั้นจะสิ้นสุดเมื่อไร แต่มีสิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในภาวะที่มีโรคระบาดคือสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นจึงชวนกันกับสามี (ลอภ์เรนฆ์ ลีโอณีโอ) อดีตนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติของฟิลิปปินส์ นำทีมลูกๆ (อิสรีย์, อทิตา และปิยม์พัชรษ์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ) มาฝึกเล่นเทนนิสกันอย่างจริงจัง ซึ่งการเล่นแบบต่อเนื่องทำให้ค้นพบมนต์เสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ ที่ไม่ได้มีแค่ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น แต่ได้ฝึกสมาธิกับใจที่จดจ่อกับลูกกลมๆ ได้ฝึกไหวพริบโต้ตอบกับฝ่ายตรงข้ามที่พร้อมจะส่งลูกมาในทิศทางที่เราอาจคาดไม่ถึง ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหากับการแก้มือในแต่ละแมตช์ และที่สำคัญการเล่นกีฬาในครอบครัวทำให้ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอยู่แล้วให้ผูกพันกันมากขึ้น จึงฝันไว้ว่า หากมีโอกาสอยากแบ่งปันความรู้สึกดีเหล่านี้ให้กับครอบครัวอื่น รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาประเภทนี้”
ดร.อุษณีย์ กล่าวต่อว่า “เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ (ALM x Impact Tennis & Sport Center) ได้มีการพัฒนาพื้นเดิมให้กลายเป็นพื้นที่ได้มาตรฐานสากล ครอบคลุมพื้นผิวหลักของการแข่งขันระดับแกรนด์สแลม (Grand Slam) อาทิ ออสเตรเลียน โอเพ่น (Australian Open), ยูเอสโอเพ่น (U.S. Open), เฟรนช์ โอเพ่น (French Open) และวิมเบิลดัน (Wimbledon) ประกอบด้วยสนามเทนนิสมาตรฐานระดับสากล โดยปัจจุบันมีด้วยกัน 14 สนาม ได้แก่ สนามแข่งขันหลัก (Center Court)
1 สนาม, สนามในร่ม (Indoor Courts) 10 สนาม, สนามกลางแจ้ง (Outdoor Court) 1 สนาม, สนามดิน (Clay Courts) 2 สนาม และในเดือนกรกฎาคม จะมีการเปิดให้บริการสนามหญ้า (Grass Court)
1 สนาม เพื่อรองรับทั้งการฝึกซ้อม การแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการจัดอีเวนต์และทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไฮไลต์สำคัญคือ สนามดิน (Clay Courts) 2 สนาม ซึ่งนักกีฬาระดับท็อปร้อยของโลก ไม่ต่ำกว่า 50% ล้วนเติบโตและพัฒนาฝีมือจากคอร์ทประเภทนี้ พื้นผิวสนามดินมีความท้าทายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คอร์ทดินของเราใช้วัสดุดินแท้นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการแข่งขันระดับโลก อาทิ โรลังด์ การ์รอส เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นที่ใกล้เคียงการแข่งขันจริงมากที่สุด และล่าสุดเราได้จับมือกับสหพันธ์เทนนิสเอเชีย (Asian Tennis Federation: ATF) ยกระดับสนามแห่งนี้ให้เป็นศูนย์ฝึกซ้อมมาตรฐานระดับเอเชีย เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากทั่วภูมิภาคเข้ามาฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน อาทิ เทนนิสโปรช็อป, ห้องกายภาพบำบัด, Ice Bath, Leo Academy Lounge, ร้านทำผมและเล็บ ฯลฯ และมีร้านคริสปี้ ครีม โดนัทที่ทำคอนเซ็ปต์ให้เข้ากับสถานที่ และในอนาคตอันใกล้จะมีแบรนด์อื่นๆ ในเครือมาเปิดเพิ่มเติมด้วย และแน่นอนว่า จะมีแมตช์ระดับโลกหมุนเวียนมาให้แฟนๆ เทนนิสได้ร่วมเข้าชมการแข่งขันแบบใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง”
สำหรับการจัดงานเปิด “เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ (ALM x Impact Tennis & Sport Center) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ประยุทธ-สุวิมล มหากิจศิริ, ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา,
อรุโณชา ภาณุพันธุ์, นุสบา ปุณณกันต์, เข็มอัปสร สิริสุขะ, ภูผา เตชะณรงค์, แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, ปีใหม่-เอวาริณ เตชะณรงค์, มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ, ปั้นจั่น-ปรมะ อิ่มอโนทัย, ภิชาภัช มหาทิตยากุล, บอม-ธนิน มนูญศิลป์, ลุค-อิชิกาวะ พลาวเดน, ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง ฯลฯ
กิจกรรมในงานประกอบด้วย Rafa Nadal Academy Training โดยสถาบันฝึกเทนนิสระดับโลก (ก่อตั้งโดย ราฟาเอล นาดาล ราชาคอร์ทดิน) มาร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเทนนิสทั้งด้านเทคนิคการฝึกซ้อม การพัฒนาความแข็งแรง และการเตรียมความพร้อมสมรรถภาพทางกายให้กับแขกผู้มีเกียรติและเยาวชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย แบ่งออกเป็น 3 ฐานหลัก ได้แก่ ฐานแรก Build a Champion นำเสนอแนวคิดและแนวทางการพัฒนานักกีฬาเทนนิสสู่การเป็นแชมเปี้ยน ตามมาตรฐานของ Rafa Nadal Academy ฐานที่สอง Physical preparation มุ่งเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและความแข็งแรงที่จำเป็นสำหรับกีฬาเทนนิส และฐานสุดท้ายคือ Tennis Training ซึ่งเป็นการฝึกทักษะเทนนิสภาคปฏิบัติผ่าน 4 ฐานย่อย ได้แก่ Forehand, Backhand, Volley และ Serve และผู้ที่ผ่านการเทรนนิ่งจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Rafa Nadal Academy ไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Thailand Hero Training สำหรับผู้โชคดีที่จะได้ฝึกเทคนิคต่างๆ กับนักเทนนิสชาวไทยระดับแชมป์โลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ ภราดร ศรีชาพันธุ์, ดนัย อุดมโชค, วริศ สอนบุตรนาค และแม็กซิมัส ภราพล โจนส์ พร้อมตื่นตาตื่นใจกับแมตช์ประวัติศาสตร์ Thai Legends VS Rising Stars ระหว่างภราดร ศรีชาพันธุ์และดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ VS
วริศ สอนบุตรนาค และแม็กซิมัส ภราพล โจนส์ และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ธนชัย อุชชิน “ป๊อด โมเดิร์นด็อก” กลางสนาม Center Court ที่สร้างความรู้สึกประทับใจจนอดไม่ได้ต้องคว้าแร็กเกตมาประลองฝีมือกับแฟนเพลง
ด้านชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง กล่าวว่า “วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Rafa Nadal Academy Training รู้สึกประทับใจมาก ได้ทั้งความรู้และทักษะใหม่ๆ กลับไปอย่างเต็มที่ และที่นี่ยังมีคอร์ทให้เลือกหลากหลายรูปแบบ สิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครัน รวมถึงสนามดินที่พอได้ลองลงสนามแล้ว ให้ความรู้สึกแตกต่างจากสนามประเภทอื่นจริงๆ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำให้คนที่ชื่นชอบกีฬาเทนนิสได้มาลองค่ะ”
มาสนุกกับ “เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ (ALM x Impact Tennis & Sport Center) ได้แล้ววันนี้ ณ เมืองทองธานี (ใกล้โรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค) พร้อมจองคิวและติดตามกิจกรรมดีๆ ได้ที่ เว็บไซต์ www.almximpacttennis.com, Facebook: almximpacttennis และ Instagram: almximpacttennis