ไวรัลเดือด! “ลาร่า KATSEYE” เลียหน้าเพื่อนร่วมวงกลางเวที Coachella

โมเมนต์สั้น ๆ บนเวทีเทศกาลดนตรี Coachella กลายเป็นไวรัลทันที เมื่อคลิปของ KATSEYE ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว หลังผู้ชมสังเกตเห็นว่า ลาร่า ทำท่าทางเลียหน้า เมแกน ระหว่างกอดกันภายใต้แสงไฟสีชมพูบนเวที
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการแสดงสด ซึ่งสมาชิกในวงมักมีปฏิสัมพันธ์กันแบบสนุกสนานและเป็นกันเองอยู่แล้ว แต่ช็อตนี้กลับจุดกระแสพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
תגובותของแฟน ๆ แบ่งออกเป็นสองฝั่งชัดเจน บางส่วนมองว่าเป็นโมเมนต์ขี้เล่นตามสไตล์การแสดงของวง และช่วยสร้างสีสันให้โชว์ ขณะที่อีกกลุ่มกลับรู้สึกไม่สบายใจ พร้อมวิจารณ์ว่าพฤติกรรมดังกล่าว “มากเกินไป” และบางคนถึงขั้นกล่าวหาว่าเป็นการ “queerbaiting” เพื่อเรียกกระแส
นอกจากนี้ ยังมีเสียงวิจารณ์พุ่งไปที่ ลาร่า โดยเฉพาะเรื่องสถานะความสัมพันธ์ของเธอ ซึ่งถูกหยิบยกมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมบนเวที บางคอมเมนต์มองว่าเป็นการ “พยายามสร้างโมเมนต์เกินไป” ขณะที่อีกส่วนกลับไม่ติดใจ และมองว่าเป็นเพียงการแสดงเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม คลิปดังกล่าวยังคงถูกแชร์ต่ออย่างต่อเนื่อง พร้อมจุดประเด็นถกเถียงถึงเส้นแบ่งระหว่าง “ความสนุกบนเวที” กับ “ความเหมาะสม” ในการแสดงของศิลปินยุคใหม่