“แอนน์ แฮทธาเวย์” ฝึกเต้นหนัก 2 ปีเต็ม พลิกบทครั้งใหญ่ รับบทป๊อปดีว่าใน “Mother Mary”

ภาพยนตร์เรื่องใหม่ Mother Mary ผลงานกำกับของ เดวิด โลเวอรี เตรียมเข้าฉายในไต้หวัน โดยได้ แอนน์ แฮทธาเวย์ มารับบทนำเป็น “แมรี่” ซูเปอร์สตาร์ป๊อประดับตำนาน ที่มาพร้อมเรื่องราวเข้มข้นผสมทั้งดนตรี แฟชั่น และความระทึกเชิงจิตวิทยา
เนื้อเรื่องเล่าถึงความสัมพันธ์เชิงจิตวิทยาและแรงปรารถนาอันซับซ้อนระหว่างนักร้องป๊อป “แมรี่” กับดีไซเนอร์ชื่อ “แซม” ซึ่งกลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อฝ่ายหญิงต้องการชุดสำหรับทัวร์คอนเสิร์ตใหม่
บทบาท “Mother Mary” ถูกออกแบบให้เป็นการผสมภาพลักษณ์ของสองป๊อปไอคอนระดับโลกอย่าง เลดี้ กาก้า และ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ทำให้ตัวละครมีทั้งความจัดจ้าน ล้ำสมัย และมิติทางอารมณ์ที่ลึกซึ้ง
แม้ แอนน์ แฮทธาเวย์ จะเป็นนักแสดงระดับแถวหน้าของฮอลลีวูดอยู่แล้ว แต่เธอเผยว่าบทนี้ท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะฉากการแสดงบนเวทีและการเต้น ซึ่งทำให้เธอต้องฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นยาวนานเกือบ 2 ปีเต็ม จากเดิมที่วางแผนไว้เพียง 6 เดือน
หนึ่งในฉากสำคัญคือฉากเต้นเดี่ยวในโรงนาโดยไม่มีดนตรี ซึ่งเธอต้องซ้อมวันละถึง 8 ชั่วโมงก่อนถ่ายทำ แฮทธาเวย์ยอมรับตรง ๆ ว่า “เธอไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักร้องป๊อป” และเคยรู้สึกท้อที่พัฒนาทักษะด้านนี้ได้ช้า แต่เพื่อบทบาทนี้ เธอเลือกเผชิญข้อจำกัดของตัวเองและฝึกอย่างหนัก
ด้านผู้กำกับเผยว่า แรงบันดาลใจสำคัญมาจากคอนเสิร์ตของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ โดยเขาและนักแสดงยังเดินทางไปชมคอนเสิร์ตจริงในยุโรประหว่างการเตรียมงาน เพื่อศึกษาพลังการแสดงของศิลปินระดับโลก
หลังปิดกล้อง แอนน์ แฮทธาเวย์ ยังมอบกำไลลูกปัดคำว่า “Anti-Hero” ให้ผู้กำกับ ซึ่งไม่เพียงเป็นชื่อเพลงของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ แต่ยังสะท้อนตัวตนของ “แมรี่” ที่เป็นตัวละครซับซ้อน ไม่ใช่วีรบุรุษแบบดั้งเดิม
Mother Mary จึงถูกจับตามองว่าอาจเป็นอีกหนึ่งผลงานพลิกภาพลักษณ์ครั้งสำคัญของแฮทธาเวย์ กับบทบาทป๊อปดีว่าที่ทั้งเปราะบาง ดาร์ก และทรงพลังในเวลาเดียวกัน