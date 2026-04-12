เอฟซีช่วยคอนเฟิร์ม “หยกทอง” รวยด้วยตัวเอง ไม่เคยพึ่งบารมีใคร

มีชื่อไปเอี่ยวกับหนุ่มที่ถูกแฉทำธุรกิจสีเทา ทำ “หยกทอง” หยก จิตราพรรณ PD มิสแกรนด์ลำพูน แม่ค้าออนไลน์ตัวแม่เดือดร้อนต้องออกมาชี้แจงเป็นการด่วน
”สวัสดีค่ะ หยกขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังถูกนำไปเชื่อมโยงในตอนนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการทำงานของหยกทอง
หยกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฏหมายหรือกิจกรรมใด ๆ ตามที่ถูกกล่าวหา และการรู้จักกับบุคคลที่ถูกพาดพิง เป็นเพียงการรู้จักกันผ่านกลุ่มเพื่อนเท่านั้น
งานทั้งหมดที่หยกทำ เป็นงานที่ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าและแบรนด์ต่าง ๆ จริง และมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทุกงานมีที่มา สามารถตรวจสอบได้
รวมถึงคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ทำ ก็เป็นงานจากลูกค้าเช่นกัน รายได้และที่มาของเงินมีความชัดเจน และทำงานอย่างสุจริตมาโดยตลอด
สิ่งที่หยกตั้งใจทำ คือการทำคอนเทนต์ให้สนุก มีสีสัน และดูใหญ่ในแบบสไตล์ของหยกทอง เพื่อความบันเทิงของคนดูเท่านั้น
หากมีการตรวจสอบในส่วนใด หยกยินดีให้ข้อมูลตามกระบวนการที่เหมาะสมขอความกรุณาอย่านำข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไปเชื่อมโยงต่อ เพราะกำลังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการทำงานของหยกทองโดยตรง”
ซึ่งแฟนๆที่ติดตามหยกทอง ต่างเข้ามาคอมเมนต์ยืนยันกันมากมายว่า หยกทอง รวยจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ ทำมาหากินสู้มาด้วยตัวเองจริงๆ