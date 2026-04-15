"การ์ตูน​ ณัฐฌา" เที่ยวเมืองนอกเป็นเดือน ไม่ได้รวย แค่ใช้ชีวิตให้มีความสุข

"การ์ตูน ณัฐฌา" เผยเป็นคนชอบเที่ยว และทุกปีถ้ามีโอกาสก็จะแพลนกับเพื่อนๆ รวมตัวไปเที่ยวกันปีละครั้ง บอกไม่ใช่การใช้ชีวิตอวดรวย ไม่ได้เป็นไฮโซ แต่ถือว่าเป็นการพักผ่อนจากการทำงาน และไปครั้งหนึ่งก็ยาวเกือบเดือน ทำให้มีภาพเอาไว้ลงเยอะ
เป็นนางเอกน้องใหม่ของทางช่อง 7HD ที่เริ่มมีผลงานให้ได้เห็นกันมาเรื่อยๆ สำหรับสาว "การ์ตูน ณัฐฌา บุญปอง" กับละครเรื่องล่าสุดอย่าง 7 ประจัญบาน แต่ด้วยไลฟ์สไตล์เวลาที่เจ้าตัวลงภาพในอินสตาร์แกรมทำเอาหลายคนอิจฉา เรียกได้ว่าเป็นสาวไฮโซตัวจริง เพราะกินหรู อยู่สบายทุกทริป แต่งานนี้สาวการ์ตูนออกตัวเลยว่าตนไม่ใช่ไฮโซที่ไหน เป็นแค่คนธรรมดาที่ชอบเที่ยวเท่านั้น
"ก็ไม่บ่อยนะคะ จริงๆ ก็ไปแค่ปีละครั้งค่ะ แต่ว่าไปในช่วงพีเรียด ยาวหน่อย ไปหลายประเทศหน่อย ก็รู้สึกว่าทำงานมาแล้วเลยไปเที่ยวผ่อนคลาย แล้วก็จะถ่ายรูปเยอะ บางทีเอาช่างภาพไปเพราะว่าไปกับเพื่อนๆ หลายคน แล้วผู้หญิงเราก็ถ่ายรูปไปลงไอจีเป็นเรื่องปกติ ก็คือมีเสื้อผ้าเยอะ รูปเยอะ เก็บเอาไว้ลงเรื่อยๆ ค่ะ ไปทีก็ไปนานค่ะ เป็นเดือนเหมือนกัน เพราะไปหลายประเทศด้วย
ที่เพิ่งไปก็อย่างฝรั่งเศส โมร็อกโกค่ะ หนูเป็นคนชอบเที่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว แต่ถ้าปีไหนมีงานหรือไม่ว่างก็ไม่ได้ไป เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปขนาดนั้น ถ้าคนจะมองว่าติดหรูเหรอ ไม่นะ คือหนูเป็นคนชิลๆ อยู่แล้วค่ะ ไม่ได้ต้องไฮโซ อยู่ง่ายกินง่ายปกติค่ะ แต่แค่ว่าไปเที่ยวบ่อย หาที่ถ่ายรูปที่มันดูดี เพื่อนๆ ก็ชอบถ่ายกันอยู่แล้ว หนูไม่ได้เป็นคนไม่ไฮโซอะไรค่ะ เป็นคนธรรมดาเลย แต่แค่เวลาได้ไปเที่ยวเราก็หาพื้นที่สวยๆ ดูอะไรสวย ๆ แค่นั้นเอง ไม่ได้ไฮโซอะไรค่ะ จ้างงานได้ค่ะ ยังต้องการเงินอยู่ ยังต้องการทำงานอยู่ค่ะ (หัวเราะ)"
ยันไม่ได้อวดรวย แต่มันคือความสุขในชีวิต
"ถ้าถูกมองว่าอวดรวยเหรอ หนูไม่ได้คิดถึงอันนั้นเลยค่ะ ไม่ได้คิดว่าอวดรวย คือหนูไปเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบ เป็นความสุขของหนู เราทำงาน เราได้ไปเที่ยว มันก็โอเค หนูอาจจะไม่ได้ดูโซเชียลสักเท่าไหร่ อาจจะไม่ได้ดูคอมเมนต์ แต่ถ้าเผื่อมีคนพูด อ่านแล้วก็เก็บไว้ แต่ว่าก็ไม่ได้จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะทำตามคอมเมนต์ คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูด เราก็รับรู้ไว้ แต่ก็ไม่ได้อะไร เพราะมันคือความสุขของเรา ในการที่เราได้ออกไปเที่ยว แล้วเราก็ไม่ได้จะอวดรวยหรือจะโชว์อะไร นั่นคือความสุข เราได้กินอาหารดีๆ ได้ไปเที่ยวที่สวยๆ ได้ถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆ ก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับอะไรอย่างนั้นเลย"