“S2O 2026” วันเเรกบัตร Sold Out เดือดทะลุเเดดเมืองไทย!“S2O LAND” สร้างแลนด์มาร์คสงกรานต์ระดับโลกกลางรัชดา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเทศกาลดนตรีสุดมันส์แห่งปี Singha Life presents S2O Songkran Music Festival 2026 ที่เนรมิตพื้นที่ “S2O LAND” ถนนรัชดาภิเษก ให้กลายเป็นศูนย์กลางความสนุกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ในวันแรก (11 เมษายน 2569) ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น


บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันของ Songkran Party Hub ที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัว ครบครันทั้งโซนกิจกรรม พื้นที่พักผ่อน และสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งเทศกาล

อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือโปรดักชันสุดอลังการ ทั้งแสง สี เสียง และเอฟเฟกต์น้ำแบบ 360 องศา ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์สงกรานต์ให้แตกต่างจากทุกปี สร้างความประทับใจและความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดสรรพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางอย่างเป็นระบบ รวมถึงจุดรับ-ส่งผู้ใช้บริการที่ช่วยให้การเดินทางเข้า-ออกงานเป็นไปอย่างสะดวกสบาย รองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้อย่างคล่องตัว

การจัดงานในปีนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Singha Life, Dewar’s Club, Crocs, EBC และ Amazing Thailand ที่ร่วมกันยกระดับมาตรฐานงานเทศกาลสู่ระดับสากล ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ S2O ในฐานะหนึ่งในเทศกาลดนตรีที่โดดเด่นของประเทศไทย

สำหรับใครที่วางแผนจะมาสัมผัสบรรยากาศอลังการแบบนี้ในวันที่ 12 13 และ 14 เมษายนนี้ ให้วางแผนมารับบัตรล่วงหน้า บริเวณหน้างานและเดินทางรถสาธารณะ เพราะสถานที่จัดงานใกล้กลับ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ผู้ที่สนใจยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ทางเว็บไซต์ Eventpop และ www.s2ofestival.com




















“S2O 2026” วันเเรกบัตร Sold Out เดือดทะลุเเดดเมืองไทย!“S2O LAND” สร้างแลนด์มาร์คสงกรานต์ระดับโลกกลางรัชดา
“S2O 2026” วันเเรกบัตร Sold Out เดือดทะลุเเดดเมืองไทย!“S2O LAND” สร้างแลนด์มาร์คสงกรานต์ระดับโลกกลางรัชดา
“S2O 2026” วันเเรกบัตร Sold Out เดือดทะลุเเดดเมืองไทย!“S2O LAND” สร้างแลนด์มาร์คสงกรานต์ระดับโลกกลางรัชดา
“S2O 2026” วันเเรกบัตร Sold Out เดือดทะลุเเดดเมืองไทย!“S2O LAND” สร้างแลนด์มาร์คสงกรานต์ระดับโลกกลางรัชดา
“S2O 2026” วันเเรกบัตร Sold Out เดือดทะลุเเดดเมืองไทย!“S2O LAND” สร้างแลนด์มาร์คสงกรานต์ระดับโลกกลางรัชดา
