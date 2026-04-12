“S2O 2026” วันเเรกบัตร Sold Out เดือดทะลุเเดดเมืองไทย!“S2O LAND” สร้างแลนด์มาร์คสงกรานต์ระดับโลกกลางรัชดา

เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเทศกาลดนตรีสุดมันส์แห่งปี Singha Life presents S2O Songkran Music Festival 2026 ที่เนรมิตพื้นที่ “S2O LAND” ถนนรัชดาภิเษก ให้กลายเป็นศูนย์กลางความสนุกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ในวันแรก (11 เมษายน 2569) ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันของ Songkran Party Hub ที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัว ครบครันทั้งโซนกิจกรรม พื้นที่พักผ่อน และสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งเทศกาล
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือโปรดักชันสุดอลังการ ทั้งแสง สี เสียง และเอฟเฟกต์น้ำแบบ 360 องศา ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์สงกรานต์ให้แตกต่างจากทุกปี สร้างความประทับใจและความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดสรรพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางอย่างเป็นระบบ รวมถึงจุดรับ-ส่งผู้ใช้บริการที่ช่วยให้การเดินทางเข้า-ออกงานเป็นไปอย่างสะดวกสบาย รองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้อย่างคล่องตัว
การจัดงานในปีนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Singha Life, Dewar’s Club, Crocs, EBC และ Amazing Thailand ที่ร่วมกันยกระดับมาตรฐานงานเทศกาลสู่ระดับสากล ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ S2O ในฐานะหนึ่งในเทศกาลดนตรีที่โดดเด่นของประเทศไทย
สำหรับใครที่วางแผนจะมาสัมผัสบรรยากาศอลังการแบบนี้ในวันที่ 12 13 และ 14 เมษายนนี้ ให้วางแผนมารับบัตรล่วงหน้า บริเวณหน้างานและเดินทางรถสาธารณะ เพราะสถานที่จัดงานใกล้กลับ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ผู้ที่สนใจยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ทางเว็บไซต์ Eventpop และ www.s2ofestival.com