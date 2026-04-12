Fabel Entertainment จัดงาน THE FIRST EPISODE BROKEN (Of) LOVE : Before lt Breaks “ฝ้าย - อะตอม” เสิร์ฟความรักซ่อนแค้น กระแสแรงเกินต้าน

สิ้นสุดการรอคอย!!!! เมื่อ Fabel Entertainment เสิร์ฟชุดใหญ่แบบจุกๆ กับ งาน THE FIRST EPISODE “BROKEN (Of) LOVE : Before lt Breaks” ที่จัดขึ้น ณ ชั้น 6 โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย สยามพารากอน พาแฟนๆ ไปร่วมชมซีรีส์เกิร์ลเลิฟ เอาใจสายแซฟฟิกเรื่องแรกของ Fabel Entertainment กับ “BROKEN (Of) LOVE หัวใจช้ำรัก” แบบเอ็กคลูซีฟติดขอบจอ ร่วมกับ 2 นักแสดงนำ ฝ้าย พีรญา มะลิซ้อน, อะตอม ปริยะ ปิยะพันธ์โอภาส และนักแสดงที่มาสร้างสีสีนในเรื่องนี้ อาทิ ญารินดา บุนนาค, ชมพู ชุติมณฑน์ ประสานวรรณ, แพน นันท์ปภัทร ปิ่นโรจน์กีรติ และ อะปอม พีรพล กิจรื่นภิรมย์สุข
เปิด EP แรก ก็เข้มข้นกันด้วยเรื่องราวของ “อริสา” ผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่กับความแค้นจากอดีต ไม่ว่ายังไงเธอตั้งเป้าจะโค่นเว่ยหลิงให้ได้ แต่ดันมาเจอ “ไลลา” นักดนตรีสาวที่ตรงข้ามกับโลกของเธอ ทั้งสดใส กวนๆ และดึงดูดแบบที่อริสาไม่ทันตั้งตัว จากคืนเดียวที่คิดว่าจะจบ กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆ ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ จนเธอเริ่มรู้สึกจริงจัง ทั้งที่ตัวเองไม่เคยเปิดใจให้ใครมาก่อน
แต่พอถึงวันที่อริสาต้องไปสู้กับเว่ยหลิงครั้งใหญ่ในงานประมูล เธอชนะทุกอย่างมาได้ แต่กลับต้องมาเจอความจริงที่ช็อกกว่าเดิม เพราะคนที่เธอกำลังตกหลุมรักอยู่ ดันเป็น “ลูกสาวของศัตรู” ที่เธอเกลียดที่สุด!
จากนั้น พบกับโชว์สุดพิเศษของ ฝ้าย และ อะตอม ที่จับไมค์คู่กันในเพลง “หรือเป็นเธอ” เพลงประกอบซีรีส์ “BROKEN (Of) LOVE หัวใจช้ำรัก” และเพลง “ที่หนึ่งในดวงใจ (One And Only)” พร้อมพูดคุยกับนักแสดงในเรื่อง ถึงการทำงานจนออกมาได้สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ จากฝ้าย และ อะตอม มาฝากกันอีกเพียบ
พร้อมให้ทุกคนไปสัมผัสกับความรักที่มาพร้อมความแค้น ในซีรีส์ “BROKEN (Of) LOVE หัวใจช้ำรัก” EP ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 น. ทางช่อง YouTube : Fabel Entertainment ที่เดียวเท่านั้น!!!