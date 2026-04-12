“ณวัฒน์“ ติง “ศุภจี” ประดิษฐ์เสียงมากไป แนะปรับการสื่อสาร

กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นถึง “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสไตล์การสื่อสาร โดยระบุข้อความว่า “อยากให้คุณศุภจี เปลี่ยนวิธีการสื่อสาร การพูด และโทนเสียง ตอนนี้เหมือนครูสังคม”
พร้อมกันนี้ยังได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์อีกว่า “ใช้โทนเสียงการพูดไม่เหมือนระดับคนปกติสื่อสารไม่เหมือนนักบริหารนักธุรกิจแต่เหมือนมาปาฐกถาวิสัยทัศน์และให้โอวาทเปิดงานยังไงไม่รู้ทุกครั้งที่ฟัง และไม่อยากให้ประดิษฐ์น้ำเสียงมากเกินไป”
ทั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย บางส่วนเห็นด้วยกับมุมมองดังกล่าว ขณะที่อีกด้านก็มองว่าเป็นเรื่องของสไตล์การสื่อสารส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไป อาทิ โบราณว่าไว้ ไม่มีอะไรดูขัดตา เท่ากิริยาที่แสร้งดัดครับ, เหมือนเสียงแม่ชีค่ะ ฟังแล้วเน้นให้คนปลง, เห็นด้วยจ้า ต้องโทนเสียงครูอนุบาล 5555, เออมีคนคิดแบบผัวเรา 55 เราบอก ผู้ดีก็พูดกันอย่างนี้แหละ,
ฟังก็ดูสุภาพดี ไม่พูดไปด่าไป ก็ถือว่าดูดี เหมาะสมกับสภา และความเป็น สส., โทนเสียงนุ่ม ฟังสบายหู ทำให้ผู้ฟังมีเวลาคิดตามที่พูดดี คนที่ไม่ชอบน่าจะเป็นคนที่ชอบพูดแบบตะโกนตามตลาดขายของสดเพื่อเรียกร้องความสนใจมากกว่า, อาจไม่ถูกใจคอคนหยาบกระด้าง, ต้องพูดแบบคุณใช่มั้ย?, ท่านไม่ใช่นางงาม ที่ต้องตะโกนเสียงสูงๆ มั้งคะ ฯ