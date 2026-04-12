เดินทางไกลแล้วนะพ่อ “จ๊ะ นงผณี” แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อ เผยคำสั่งเสียสุดท้าย

หลังคุณพ่อของนักร้องลูกทุ่งสาว “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย”ประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยลูกสาวพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อยื้อชีวิต และดูแลอย่างเต็มที่ตลอด 2 เดือนกว่า แต่ล่าสุดช่วงเช้าของวันนี้ (12 เม.ย. 69) สาวจ๊ะก็ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้า ว่าคุณพ่อ “ประดิษฐ มหาดไทย”ได้จากไปอย่างสงบแล้วในวัย 68 ปี
โดย จ๊ะ ได้โพสต์รูปคู่กับคุณพ่อ พร้อมเขียนข้อความสุดอาลัย เป็นบทสนทนาระหว่างเธอกับคุณพ่อก่อนหน้านี้ ที่กลายเป็นเหมือนคำสั่งเสียสุดท้ายว่า
“พ่อ : หนูเล็กถ้าพ่อตายไป ไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายนะ ต้องมีสติ ไม่ต้องจัดงานยืดเยื้อด้วย
จ๊ะ : ทำไมอ่ะ จะรีบตายไปไหน
พ่อ : คนเราเกิดมาต้องตายกันทุกคน
เดินทางไกลแล้วนะพ่อ ขอบคุณที่พ่อให้ชีวิต เลี้ยงดูหนูเล็กมาเป็นอย่างดี รักพ่อที่สุดเลยน๊า”
ซึ่งทางครอบครัวจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ บ้าน ที่จังหวัดอ่างทอง โดยจะมีพิธีรดน้ำศพ ในวันนี้ เวลา 16.00 น. และพิธีสวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น. ของทุกวัน ไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน ก่อนจะจัดพิธีฌาปนกิจในวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน เวลา 16.00 น. ตามลำดับ