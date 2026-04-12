ตั้งใจมาแต่ไม่ได้ไป! "เปเปอร์ พีรดา" รายงานตัวเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่หลายคนให้ความสนใจ สำหรับ เปเปอร์ พีรดา อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เจ้าของฉายา “นางฟ้าอัสสัม” ในตำนาน ที่กำลังมีผลงานซีรีส์ Frozen Valentine ปิ๊งรักคุณพี่เย็นชา อยู่ ได้เดินทางเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2569 ณ พระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ในเขตบางขุนเทียน ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางความสนใจจากผู้เข้ารับการตรวจเลือก รวมถึงประชาชนที่มาร่วมติดตาม ซึ่งเปเปอร์มาในลุคสวยสะดุดตา เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย อย่างไรก็ตาม เปเปอร์ไม่ผ่านเกณฑ์การเป็นทหาร เนื่องจากเพศสภาพไม่เอื้อต่อการเข้ารับราชการทหาร

แม้จะไม่ได้จับใบดำใบแดงในปีนี้ แต่เปเปอร์ยังคงมีท่าทีสดใส พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆ ที่ติดตามและส่งแรงเชียร์ พร้อมย้ำว่าการมารายงานตัวครั้งนี้ ถือเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สำคัญในชีวิต





ตั้งใจมาแต่ไม่ได้ไป! "เปเปอร์ พีรดา" รายงานตัวเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2569
