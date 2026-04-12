เปิดบ้านครั้งแรก! ที่ “ฝ้าย” ก็ยังไม่เคยเห็น!!

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” บุกบ้านของสาวอารมณ์ดี “ปุยฝ้าย”ตระกูล ในเทปสุดพิเศษ ที่เรียกได้ว่า “เจ้าของบ้านก็เพิ่งได้เห็นบ้านตัวเองพร้อมคนดู!”
เพราะบ้านหลังนี้คือเซอร์ไพรส์จากสามีสุดที่รัก “พี่ตาม“ ที่ลงมือออกแบบและตกแต่งเองทั้งหมด โดยที่ “ปุยฝ้าย” ถูกเตะออกจากกรุ๊ปตกแต่งบ้านแบบงงๆ! เหตุผลเดียวคือ…ภรรยาสายประหยัด ขอ “ลดราคา” ทุกอย่าง จนสามีต้องขอคุมงานเองทั้งหมด งานนี้ลุ้นกันทุกห้อง! แต่พอเปิดบ้านจริง “ฝ้าย” ให้คะแนนสามีเต็ม 10/10 แบบไม่หักเลย
ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นความรัก ที่มี “พ่อสื่อ” ตัวจริงอย่าง ”พี่บอย พิษณุ“ วางแผนชวนกินข้าว 3 คน ก่อนวางแผนหายตัวเนียนๆ ให้ “ปุยฝ้าย” กับ “พี่ตาม” ได้รู้จักกัน แต่ดันเริ่มต้นแบบเฟล! เพราะฝ้ายตอบตรงๆ ว่า “ไม่ชอบ” ด้าน ”พี่ตาม“ ก็ไม่ท้อ บอกว่า “ไม่เป็นไร เป็นเพื่อนกันได้” และจากเพื่อนวันนั้น…กลายเป็นคนรู้ใจ และสุดท้าย “ขอแต่งงาน” แบบไม่ทันตั้งตัว! เพราะหลวงพ่อทัก ”พี่ตาม“ ว่ารีบขอนะ ฝ้ายมีเนื้อคู่อีกคนกำลังจะมา… ทำให้เป็นว่าที่คุณพ่อ คุณแม่ในวันนี้
อีกหนึ่งเรื่องสุดว้าว!! กับธุรกิจ “น้ำพริกผีบอก” ของ ”ฝ้าย“ ที่เริ่มจากความฝันว่าได้กิน แล้วลงมือทำจริงมัวๆ ชิ้มๆ เอา แต่มีทึเด็ดตรงความเป็นสายมู เพราะผัดน้ำพริกไป…สวดมนต์คาถาเงืนล้านไปด้วย จากที่ผัดเองมาเรื่อยๆ จนผลลัพธ์คือปังเกินต้าน! ขายหมด 500 กระปุกใน 1 นาทีในครั้งแรกที่เปิดพรีออเดอร์ จนทุกวันนี้ต้องขยายแผนธุรกิจ และเตรียมเปิดโรงงานแห่งที่ 2 แล้วจ้า
เปิดใจอีกมุมเรื่อง “ลูก” ที่ครั้งหนึ่งเคยตั้งใจว่า “จะไม่มีลูก” ถึงขั้นเคยบอกสามีว่า ถ้าอยากมีลูก…ไปมีกับคนใหม่ได้เลย!
แต่สุดท้าย ความรักและความดีของสามี
ทำให้เธอเปลี่ยนใจ…และเลือกที่จะเติมเต็มครอบครัวด้วยการมีลูก
และที่พิเศษที่สุด…เทปนี้คือความฝันของ “ปุยฝ้าย” ที่เป็นแฟนรายการ “ตีท้ายครัว” มาตลอด แม้ทีมงานจะติดต่อมาหลายครั้ง แต่ยังไม่มี “บ้าน” ให้ถ่าย จนวันนี้…ความฝันเป็นจริงแล้ว ที่ ”ตีท้ายครัว“ มาเปิดบ้านครั่งแรกไปพร้อมกัน ติดตามทุกโมเมนต์ ทั้งฮา ทั้งหวาน และแรงบันดาลใจ ของผู้หญิงคนนี้ “ปุยฝ้าย af” ได้ในรายการ “ตีท้ายครัว”
วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย.2569 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33