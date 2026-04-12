“อะตอม – เมอซีเดส” ย้ำ! เสียงในหัวต้องดัง สงกรานต์นี้ชวน ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย

อีกหนึ่งเทศกาลที่คนไทยรอคอยที่จะได้เล่นน้ำคลายร้อนในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นอีกช่วงเวลาของความสุขที่ทั้งได้สนุกและได้ผ่อนคลาย โดย 2 นักแสดงสาวจากซีรีส์แนว Girl Love อย่าง ‘อะตอม อภิชญา และ เมอซีเดส สิรภัทร’ บอกว่าเมื่อพูดถึงสงกรานต์จะต้องนึกถึงการสาดน้ำ ปะแป้ง วันหยุดยาว และการใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ซึ่งทั้งคู่ก็มีความทรงจำที่ดีกับสงกรานต์ที่ได้หยุดพักผ่อนกับครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก โดยทั้งคู่ที่คนรุ่นใหม่ยังไม่ลืมที่จะสืบสานรักษาประเพณีไทยในการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งทุกคนในครอบครัวได้อยู่อย่างพร้อมหน้า พร้อมตากัน
แต่นอกจากความสนุกในวันสงกรานต์ที่คนไทยได้เล่นน้ำคลายร้อนกันแล้ว ‘อะตอม - เมอซีเดส’ ยังขอเตือนสติ อย่าสนุกจนเกินลิมิตและเกิดความประมาท ถ้าไปเที่ยวแล้วเสียงในหัวต้องดังเสมอว่า ‘ดื่มไม่ขับ’ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ
เมอซีเดส : แค่การขับรถปกติ ก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทุกเมื่อ ยิ่งดื่มแล้วขับ อาจอันตรายถึงชีวิตได้ ถือเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่ใช่แค่เราที่มีคนรออยู่ที่บ้าน แต่พี่ๆ น้อง ๆ ที่ใช้ถนนร่วมกันก็มีคนที่รักรออยู่ที่บ้านด้วยเหมือนกัน
อะตอม : อยากฝากให้คิดว่า ถ้าขับรถชน 1 คัน แต่คนที่ชนนั้น มีครอบครัวและคนที่รักอยู่ข้างหลัง เป็นเรื่องไม่มีใครอยากให้เกิด และจะเป็นความผิดไปตลอดชีวิตของคนที่ขับรถชน เลยมองว่าไม่คุ้มกันถ้าหากดื่มแล้วมาขับรถ อยากให้ทุกคนคิดอยู่ตลอด เสียงในหัวต้องดัง ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย เพราะมีคนรออยู่ที่บ้าน
โดยทั้ง 2 สาว ยังฝากถึงทุกคนที่จะขับรถออกไปเล่นสงกรานต์ หรือใครที่ทำหน้าที่เป็นคนขับรถและมีผู้โดยสารไปเล่นน้ำด้วยกัน อย่าเผลอดื่มแอลกอฮอล์ เพราะการดื่มแล้วขับเป็นสิ่งไม่ควรทำอย่างยิ่ง
“ถ้าจะไปเล่นสงกรานต์และคิดว่าจะปาร์ตี้ จะดื่ม อย่าขับรถไป จะได้ไม่ต้องนั่งพะวงว่าจะต้องขับรถกลับ หรือถ้าพี่ ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคนขับรถเพื่อให้คนอื่นได้เล่นน้ำ อยากดื่มอะไรที่สดชื่น ไม่จำเป็นต้องดื่มแอลกอฮอล์ เลือกเป็นน้ำหวานหรือเครื่องดื่มชูกำลัง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและทุกคนที่ใช้ถนนร่วมกัน”
ไม่เพียงลุกขึ้นมาช่วยเตือนสติให้ทุกคนเที่ยวสงกรานต์นี้อย่างสนุกและปลอดภัยแล้ว ‘อะตอม – เมอซีเดส’ ยังเผยว่าได้เห็น สสส. ร่วมรณรงค์เรื่อง ‘ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย’ มาตลอด และคอยส่งความห่วงใยอยู่เสมอในเรื่องการใช้รถ ใช้ถนนในทุกวัน ทำให้ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
อะตอม : การได้เห็น สสส. ร่วมรณรงค์เรื่อง ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย เป็นการขยายความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อมีแอลกอฮอล์เข้าเส้นเลือด ทำให้สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วน การที่ สสส. รณรงค์มาตลอดเป็นเรื่องที่ดีมาก
เมอซีเดส : เพราะเป็นความปลอดภัยของตัวเราเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้อื่น เป็นการตอกย้ำให้คนตระหนักถึงความประมาทที่สามารถเกิดขึ้นได้ จากการที่มองว่าแค่ดื่มนิดเดียวและไม่เป็นอะไร ควรต้องกังวลถึงความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นด้วย แค่การดื่มนิดเดียวที่คิดว่าน้อยมากๆ ก็ส่งต่อต่อสติและการตัดสินใจได้ ต้องมีสติเยอะ ๆ มีเสียงในหัวว่า ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย กันนะคะ
โดย ‘อะตอม’ ได้แชร์ประสบการณ์จากการได้ขับรถผ่านจุดตรวจความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เลยเห็นคนที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกินขนาดอยู่บ้าง
“ปกติส่วนตัวเป็นคนไม่ดื่มอยู่แล้ว แต่เคยผ่านการตรวจวัดแอลกอฮอล์ตามการทำหน้าที่ของพี่ตำรวจ ซึ่งผลออกมาเป็นปกติ แต่ระหว่างนั้นจะเห็นรถคันข้างหน้าที่ใช้เวลาในการตรวจนาน และต้องขับเข้าข้างทางต่อ จึงทำให้เห็นว่าถึงจะไม่เมา แต่การดื่มแอลกอฮอล์ทำให้สติไม่เต็มร้อย ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ เคยเห็นข่าวที่รถชนข้ามไปอีกเลน และมีผู้บาดเจ็บ เห็นถึงความอันตรายมาก ๆ”
ส่วน ‘เมอซีเดส’ ขอยกประสบการณ์ตรงของเพื่อนที่เคยเจอคนขับรถที่มีกลิ่นแอลกอฮอล์ ซึ่งทำให้ผู้โดยสารอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย จนขอหยิบมาแชร์ต่อ
“เป็นประสบการณ์ของเพื่อนที่เล่าให้ฟังว่า เคยขึ้นรถแท็กซี่และได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากคนขับรถ จนสุดท้ายต้องตัดสินใจลงจากรถก่อนจะถึงปลายทาง เพราะห่วงว่าการนั่งร่วมทางไปกับคนที่ดื่มแล้วขับ อาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้”
นอกจากจะดื่มไม่ขับเพื่อให้เป็นสงกรานต์ที่มีแต่ความปลอดภัยแล้ว ‘อะตอม – เมอซีเดส’ ยังฝากถึงการเล่นน้ำอย่างให้เกียรติกันด้วย สนุกได้แบบไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เล่นน้ำด้วยความน่ารักกันทุกฝ่าย