“SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” สาดความสนุกต่อเนื่อง! ขนทัพ DICE – มาสุ - ตี๋ JOEY BOY –Purpeech - DJ Crossthy ปลุกซัมเมอร์ให้สนุกทะลุองศา

สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็น GlobalDestination จุดหมายปลายทางอันดับ 1 ที่อยู่ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผนึกกำลัง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฉลองมหาสงกรานต์ต่อเนื่อง กับงาน “SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” พร้อมสาดความสนุกแบบชุ่มฉ่ำท่ามกลางบรรยากาศสีสันสดใส เสริมทัพด้วยกิจกรรมความสนุกแบบจัดเต็มพร้อมเสิร์ฟโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 เมษายน 2569 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน โดยงานนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ภาครัฐ และเอกชน แบรนด์ วิชี่ เดอคอส ภายใต้ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และ แบรนด์ สมูทอี ภายใต้บริษัท สยามเฮลท์กรุ๊ป ร่วมจัดงาน
เปิดเวทีความมันส์ด้วยพลังความสนุกจากสองหนุ่มฮอต “มาสุ-ตี๋” ที่มาปลุกบรรยากาศให้ลุกเป็นไฟตั้งแต่ช่วงแรก ต่อด้วยจังหวะบีทสุดเร้าใจจาก DJ Crossthy สองพี่น้อง เคน ภูภูมิ และ ทิมมี่ที่พร้อมยกระดับความสนุกให้พุ่งทะยานแบบไม่มีพัก เติมเต็มโมเมนต์แห่งซัมเมอร์ให้เต็มไปด้วยเสียงดนตรีและความคึกคักตลอดทั้งงาน
ขยับอุณหภูมิความสนุกของค่ำคืนนี้ด้วยโชว์จาก “DICE” ไอดอลขวัญใจชาวไทย ที่ขนทั้งเพลงฮิตและเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเป๊ะมาเอาใจแฟน ๆ แบบใกล้ชิด สร้างสีสันและความสดใสให้เวทีเต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ พร้อมชวนทุกคนมาร่วมร้อง เต้น และอินไปกับทุกจังหวะอย่างเต็มที่
ปิดท้ายความมันส์แบบจัดเต็มด้วยการปรากฏตัวของ “JOEY BOY” ศิลปินระดับตำนาน ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ความเดือดด้วยเพลงฮิตที่ทุกคนร้องตามได้ทั้งงาน ก่อนจะส่งต่ออารมณ์ไปกับ “Purpeech” วงอินดี้รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ กับซาวด์ดนตรีเฉพาะตัวที่ชวนให้ทุกคนดื่มด่ำและอินไปกับทุกโมเมนต์อย่างไม่รู้ลืม
นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 11-15 เม.ย. 2569 สยามพารากอนยังเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นมิวสิคเฟสติวัลระดับโลก อัดแน่นความมันส์แบบจัดเต็ม ด้วยการรวมตัวของศิลปินตัวท็อปกว่า 150 ชีวิต!!ได้แก่
➢ 12 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. - เอนจอย-จูน / Khana bierbood / DJ CHIN CHINAWUT / KT KRATAE
➢ 13 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. - LE7EL / Sweezdream / Paradise Bangkok / Tilly Birds
➢ 14 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. - บิลลี่-เบ้บ / SONS / ALTERS / Tattoo Colour
➢ 15 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. - กฤษฎิ์-ภพ / 4MIX / Shine Boys / พีจัง กฤษณะ
เนรมิตทุกตารางนิ้วให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งการถ่ายภาพและเช็กอิน
นอกจากนี้ ยังเนรมิตพื้นที่บริเวณจีเวลและพาร์ค พารากอน ชั้น M ให้กลายเป็นโลกซัมเมอร์สุดคัลเลอร์ฟูล โดดเด่นด้วยกังหันลมหลากสีที่หมุนรับแสงแดด ผสานโครงสร้างไม้ไผ่สไตล์คราฟต์ไทยร่วมสมัย เติมเต็มด้วยสีสันนีออนและดีไซน์ Abstract สุดคูล เปลี่ยนทุกมุมให้เป็นแลนด์มาร์กถ่ายรูปสุดปังในบรรยากาศสนุก สดใส และกิจกรรมที่เต็มไปด้วยเอเนอร์จี้แห่งซัมเมอร์
• “Glitter Tattoo” วันละ 4 รอบ (11.00 / 13.00 / 15.00 / 17.00 น.)
• คาราวานกิจกรรมสุดมันส์ ทั้ง Beat Knockdown / Splash Dunk Challenge / Beat Out Challenge
• สายชิลห้ามพลาด สยามพารากอน ร่วมกับ ชงเจริญ ครีเอทพื้นที่สุดชิคเอาใจสายแฮงเอาท์โดยเฉพาะ เตรียมพบกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและเครื่องดื่มเมนูพิเศษเฉพาะสยามพารากอนเท่านั้น
• เติมความสดชื่นกับ “Watermelon SmootieBar” จากหนุ่มสุดฮอต กันเนอร์ ณัฐสกรรจ์ ไชยโรจน์ พร้อมแก๊งหนุ่มสุดคิวท์ ไม้เอก, ภีม และ เอิร์ธ ที่สลับกันมาเสิร์ฟความเฟรชให้ฟินแบบจัดเต็ม
เสริมทัพด้วย “SUMMER ICE BAR” ที่ขนของหวานหลากรส เติมความเย็นชื่นใจ
• ชวนสัมผัสขบวนทรูปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย ทั้งโขนและละครหุ่น จาก ชมรมยุวชนคนรักษ์ศิลป์ (โจหลุยส์จูเนียร์) หยิบแรงบันดาลใจจากศิลปะการแสดงมาครีเอทใหม่ให้ร่วมสมัย สนุก และเข้าถึงง่ายมากขึ้น พิเศษ! ร่วมชมการแสดงได้ในเวลา 13.00 น. / 15.00 น. และ 17.00 น.
• ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของความเป็นไทยในมุมมองใหม่ กับงาน “THAI THAI MARKET” มาร์เก็ตสุดสร้างสรรค์ที่รวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และของที่ระลึกจากแบรนด์ไทยคุณภาพ ระหว่างวันที่ 3 – 21 เมษายน 2569 ณ Fashion Hall ชั้น 1
• จัดเต็มความคุ้มค่ากับโปรโมชั่นทั้งศูนย์ฯและห้างสยามพารากอน ร่วมฉลองซัมเมอร์นี้ให้พิเศษยิ่งขึ้น กับแคมเปญ “Ultimate Summer Deals” ระหว่างวันที่ 10-19 เม.ย.69 โดยช็อปครบตามเงื่อนไข รับ SIAM GIFT CARD และCASH COUPON จากพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ มูลค่ารวมสูงสุด 1,600บาท พร้อมสิทธิพิเศษช้อปน้อยกว่าแลกรับของรางวัลที่สยามพารากอน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย สมาชิก ONESIAM รับเพิ่ม ONESIAM Coin 4 เท่า เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD
• นอกจากนี้ พารากอนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยังมอบความพิเศษด้วยแคมเปญ “SUMMER CATION” ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 เม.ย.69 ห้างฯ ลดสูงสุด 70% ทุกวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 7,000 บาท จาก M CARD, และ บัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA , บัตรเครดิต UOB หรือ บัตรเครดิต กสิกรไทย เมื่อช้อปสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับ M CARD รับฟรี PUFF BAG COLLECTION รับ PUFFY BAG มูลค่า 490 บาท ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ( เริ่ม 6 มี.ค.69 – 26 เม.ย.69) เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป / วัน (ยกเว้น Power Mall และ Gourmet Market) และ รับ PUFFER BAG มูลค่า 890 บาท ทุกวันจันทร์-พฤหัส ( เริ่ม 23 มี.ค.69 – 28 เม.ย.69) เมื่อช้อปสะสมครบ 6,000 บาทขึ้นไป / วัน (รวม Power Mall และ Gourmet Market) และ รับคืนรวมสูงสุด 62% จาก M CARD และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ *ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่ออื่นๆ ของรายการ
NEXTOPIA ชวนสัมผัสสงกรานต์มิติใหม่ “NEXTOPIA: Culture of Tomorrow”
NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต ชั้น 5 และ 5A สยามพารากอน ชวนฉลองสงกรานต์สุดล้ำในงาน “NEXTOPIA: Culture of Tomorrow” วันที่ 10–15 เมษายน 2569 สัมผัสเสน่ห์ไทยในมุมมองใหม่ผ่านนวัตกรรมร่วมสมัย สนุกยิ่งขึ้น พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ไฮไลต์ของงานคือ “เจดีย์คริสตัล” ที่ต่อยอดจากเจดีย์ทรายสู่ดีไซน์โมเดิร์น เชื่อมวัฒนธรรมไทยกับอนาคต พร้อมสะท้อนแนวคิด Circular Economy ผ่านกิจกรรม “Bring, Write, Drop” ให้ผู้ร่วมงานนำขวดพลาสติกมารีฟิล เขียนคำอธิษฐาน และหย่อนลงในเจดีย์ สร้างประสบการณ์สงกรานต์รูปแบบใหม่ที่ทั้งสร้างสรรค์และยั่งยืน ควบคู่เวิร์กช็อปสายคราฟต์รักษ์โลก เช่น พิมพ์ผ้าดอกไม้สด เทียนไขถั่วเหลือง และแป้งร่ำไทย
เสริมความสนุกด้วยไลน์อัพดนตรีทุกวันเวลา 18.30–19.30 น. ตั้งแต่ RATTANAKOSIN BREAKIN CREW, KHANA BIERBOOD, SUN DER, NIXSA JINGLE, KHONTAN AND THE HYMMAPAN EXPRESS ถึง MAKARA พร้อมโซนสินค้าและงานคราฟต์ท่ามกลางบรรยากาศเฟสติวัลสไตล์ไทยร่วมสมัย ปิดท้ายด้วยแนวคิด Full Circle Sustainable Loop ที่นำวัสดุเหลือใช้กลับมารีไซเคิล ตอกย้ำสงกรานต์ที่สนุกควบคู่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ร่วมขยับบีทความมันส์ของซัมเมอร์ไปกับ "SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026" จัดเต็มตลอดทั้งงานตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษายน 2569 นี้ ณ พาร์คพารากอน ชั้น M และเต็มอิ่มกับกิจกรรมมหาสงกรานต์แบบรักษ์โลกได้ที่ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน
