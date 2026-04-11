“มิ้นต์ ชาลิดา” ยังไม่แต่ง “ภูผา” ระยะทางคืออุปสรรคสำคัญ ทุ่มสุดตัวสร้างอพาร์ตเมนต์สวนกระแสเศรษฐกิจ

“มิ้นต์ ชาลิดา” เผยสาเหตุไม่แต่ง “ภูผา” รับระยะทางเป็นอุปสรรคสำคัญ คนหนึ่งต้องอยู่กรุงเทพฯ อีกคนปักหลักเขาใหญ่ เรือนหอเลือกสร้างได้ที่เดียว ตอนนี้ขอทุ่มสุดตัวสร้างอพาร์ตเมนต์ก่อนสวนกระแสเศรษฐกิจ
ควงคู่กันมางานเปิด ALM x Impact Tennis & Sport Center ก็อดถาม “มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง” ไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีแต่งงานกับ “ภูผา เตชะณรงค์” เจ้าตัวบอกว่าที่ยังไม่แต่งเพราะชีวิตไม่ลงตัว ยังไม่พร้อมย้ายตัวเองไปใช้ชีวิตที่เขาใหญ่ตามภูผา
“ยังไม่มี ยังถ่ายซีรีส์อยู่นะคะ ถามมิ้นต์มากี่ปีแล้วนะ เก็บเงินก่อน คุณพ่อจะสร้างอพาร์ตเมนต์อีก ถ้าแต่งก็จะกลัวว่าต้องไปอยู่เขาใหญ่ เพราะว่าคุณผู้ชายเขาอยู่เขาใหญ่ 100 เปอร์เซ็นต์ จากที่เขาอินโทรเวิร์ตอยู่แล้ว ไปอยู่เขาใหญ่หนักขึ้นกว่าเดิม
โปรเจกต์อพาร์ตเมนต์เป็นของที่บ้าน มิ้นต์ลงทุน ก็บอกน้องชายว่าต้องมาช่วยกันแล้วนะ เพิ่งซื้อที่ได้ เก็บเงินเพิ่มรอสร้าง แถวรัชดา แต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะคะก็ถนัดแถวนั้น เราโตแถวนั้น ด้วยความที่บ้านมิ้นต์ทำอสังหาฯ มีความรู้เรื่องก่อสร้าง มิ้นต์ไม่ค่อยรู้หรอก เป็นผู้ลงทุนอย่างเดียว”
งดฟุ่มเฟือยทุ่มเงินกับการสร้างอพาร์ตเมนต์ใหม่
“ต้องบอกว่าทุกคนยังต้องมีที่พักอาศัย คุณพ่อก็ขยายพื้นที่เรื่อยๆ อาคาร A B C เพราะว่าทุกปีมีเด็กมาเรียนในกรุงเทพฯ มีคนเข้ามาทำงานในเมือง ทุกคนยังมาถามว่ามีห้องว่างไหม ซึ่งมันแน่นมากจริงๆ คุณพ่อก็เห็นว่ามันเป็นธุรกิจเสือนอนกิน มันเต็มอยู่ตลอด เลยจะทุ่มกับเรื่องนี้ก่อน อย่างที่เห็นว่าตอนนี้จะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเลย ทำงานอย่างเดียว”
เพื่อนลุ้นเมื่อไหร่แต่งงาน บอกตอนนี้ยังตกลงไม่ได้ว่าจะใช้ชีวิตที่กทม. หรือเขาใหญ่ ซึ่งมีงบจำกัดเรือนหอมีได้ที่เดียว
“พี่เต้ย (จรินทร์พร จุนเกียรติ) คลั่งรักกว่านะ เพราะว่าเราก็หลายปีแล้ว เลิกนับไปแล้วด้วย แต่ก็เข้าใจว่าที่ทุกคนถาม หลายคนก็ถามเมื่อไหร่ๆ ก็ตอบเหมือนที่ตอบ ถามว่ามีคุยกันไหม คุย แต่คุณผู้ชายอยู่แต่เขาใหญ่ก็คุยกันอยู่ว่าเราจะเดินทางไปมายังไง ก็วอน M6 เปิดใช้งานไวๆ ค่ะ อาจจะได้แต่งไวขึ้น
(เราอยู่กทม.?) นั่นสิคะ ถ้าแต่งงานเราก็ต้องอยู่ด้วยกัน ก็ยังไม่รู้ว่ายังไง ไป-กลับตอนนี้ก็ 2 ชั่วโมงกว่า มิ้นต์ก็ต้องอรุณเบิกฟ้าตี 4 ตี 5 มากอง ตัดสินใจกันไม่ได้ว่าจะปักหลักที่ไหน ยุคนี้ทุกอย่างแพง สร้างเรือนหอก็ต้องที่เดียว แล้วก็เข้าใจว่าธุรกิจคุณภูผาทุกอย่างเขาอยู่ที่โน่น ทุกวันนี้เขาอยากคุมเองทุกอย่าง 100 เปอร์เซ็นต์
ไม่ชอบเซอร์ไพรส์ปุ๊บปั๊บค่ะ ทุกอย่างต้องพูดคุยกันทุกเรื่อง คือเราต้องชัวร์แล้วนะ แต่ที่บ้านมิ้นต์เขาตามใจแล้วก็พร้อมซัปพอร์ตอยู่แล้วค่ะ ภูผาเขากลับไปอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ได้ 2 ปีแล้วคือทำสวนสัตว์ ไลฟ์สไตล์มิ้นต์ก็เปลี่ยนไป จากที่ไม่เคยจับงู แล้วก็เข้าไปอยู่กับยีราฟ ก็เหมือนปลูกฝังให้เราใจเย็น อยู่กับสัตว์มากขึ้น ทำรายการสัตว์ไปเลย ไหนๆ เราก็ไปอยู่ที่นั่นอยู่แล้วค่ะ”