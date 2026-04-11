“หลิง-ออม” เครียดมาก เตรียมขึ้นเวทีฮาร์ดทอล์กกับ “หนุ่ม กรรชัย” โอดเบาได้เบา

“หลิง-ออม” ถึงกับเครียดและตื่นเต้นสุดขีด เตรียมขึ้นเวทีฮาร์ดทอล์กกับ “หนุ่ม กรรชัย” แบบไม่มีสปอยคำถามล่วงหน้า ลั่นบอกไปแล้วว่าเบาได้เบา
ต้องบอกว่าคู่จิ้นสุดฮอตอย่าง “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง”และ “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” ผ่านงานมาก็ไม่น้อยแล้ว แต่พอต้องมาขึ้นเวทีร่วมกับพิธีกรอย่าง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ทั้งคู่ถึงกับบอกว่าทั้งเครียด ทั้งตื่นเต้น ซึ่งหลิงออมเผยถึงเรื่องนี้ในงาน ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 : สาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม โอดไม่รู้จะโดนคำถามอะไร แต่บอกไปแล้วว่าเบาได้เบา
ออม : “หลิงออม x กรรชัย ฮาร์ดทอล์กค่ะ เป็นโชว์พวกหนูก็คือจะโดนพี่หนุ่มซักเหมือนกัน ก็เดี๋ยวไปฟังพวกเราโดนซักประวัติจากพี่หนุ่ม กรรชัยด้วย”
หลิงหลิง : “คือหลิงก็ยังถามว่ามันคืออะไร หลิงต้องขึ้นโหนกระแสเหรอ”
ออม : “ก็คือมันเป็นรูปแบบใหม่ที่ช่องเขาออกแบบมา เพื่อให้แฟนๆ มาดีท็อกซ์กับเรา ซึ่งแฟนๆ ใครที่ถือบัตรสามารถเข้ามามีสิทธิ์จะถามคำถามอะไรก็ได้กับเรา ก็จะเป็นหนึ่งในพาร์ตนั้น”
หลิงหลิง : “จริงๆ หลิงออมสัมภาษณ์ค่อนข้างยาก เพราะออกมาสัมภาษณ์เยอะแล้ว แต่ตอนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่หนุ่มแล้วล่ะว่าจะถามอะไรเรา”
ออม : “จะปราณีเราแค่ไหน”
หลิงหลิง : “หลิงก็บอกพี่หนุ่มว่าเบาได้เบานะคะ (หัวเราะ)”
ออม : “เขาไม่ยอมสปอยคำถามพวกหนูเลย คือมันจะเป็นการโคกันระหว่างทีมพี่หนุ่มกับทีมหลิงออมใช่ไหมคะ แล้วคือทีมพี่หนุ่มไม่สปอยอะไรเลย ตอนนี้ตื่นเต้นมาก แล้วก็เครียดมากว่าจะโดนอะไรไหม ตื่นเต้นมาก วางใจพี่หนุ่มไม่ได้เลย”