“นุสบา” ประกาศหาสาวให้ “น้องปุณณ์” กลัวลูกชายเหงา ลั่นสเปกเดียวคืออย่าขี้หึง เกือบเป็นซึมเศร้าห่างลูก 2 คน

“นุสบา” ประกาศหาสาวให้ลูกชาย “น้องปุณณ์” ตอนนี้โสด แม่หวงแต่กลัวลูกจะเหงามากกว่า ลั่นอะไรก็ได้สำคัญคืออย่าขี้หึง รับเกือบเป็นซึมเศร้าลูก 2 คนไปเรียนต่ออเมริกาทั้งคู่ ทั้งๆ ที่เตรียมใจไว้แล้วแต่ก็ยังรู้สึกวูบ ทำใจอยู่กันสองคนสามีภรรยาชวนกันสวดมนต์เข้าวัด
โพสต์รูปไปใช้ชีวิตกับลูกที่อเมริกา “นุสบา ปุณณกันต์” กลายเป็นแจ๋ว ทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูบ้านให้ลูก รวมถึงโมเมนต์น่ารักกับลูกชาย 2 คน “ปุณณ์ ปุณณกันต์” และ “กันต์ ปุณณกันต์” เมื่อถามเรื่องนี้กับนุช เจ้าตัวเล่าเกือบเป็นซึมเศร้า ทั้งๆ ที่เตรียมใจห่างลูกไว้แล้ว
“ไปอยู่มาเป็นเดือนเหมือนกัน เพิ่งกลับ คนโตไปทำวิจัยอยู่ที่โน่น ช่วงนี้เขาต้องย้ายหอแม่ก็เลยต้องไปช่วยขนของ ไปจัดบ้านไปทำอะไรให้ ซักผ้า ถูพื้นให้เพราะว่าเขาไม่มีเวลาทำ อยู่ไทยแม่ก็ยังไม่ทำเลย สามีปลื้มปริ่มมากที่ได้เห็นภาพภรรยาทำงานบ้าน ทำทั้งวันเลยเพราะว่าของเยอะมาก ลูกไม่มีเวลาจะซักทุกวัน อาทิตย์นึงถึงจะมีเวลาทำที เราเห็นเราก็ทนไม่ได้เพราะเป็นคนรักความสะอาด ก็ทำทุกอย่างให้หมด ไปรื้อทุกๆ อย่างแล้วก็ทำให้หมดทุกอย่างเลย
ต้องห่างลูก 2 คนยอมรับว่าใจหาย ถ้าไปคนนึงแล้วยังเหลืออีกคนให้เราแกล้งเล่นก็ยังโอเค นี่คือวูบมาก ช่วงแรกๆ คือแม่เศร้าไปเลย มองไปมองมาแล้วมันว้าเหว่ เขาอยู่ติดกับเรามาตั้งแต่เด็ก ภาพเก่าๆ มันเริ่มกลับมา ก็เตรียมใจไว้แล้วนะ แต่มันก็เกือบจะเป็นซึมเศร้า เพราะมันคิดถึง บางเวลาก็นั่งน้ำตาไหล พอสักพักเราก็เริ่มชิน
วิดีโอคอล โทร.หากันก็รับบ้างไม่รับบ้างเพราะเวลาไม่ตรงกัน ติดต่อกันได้ก็จริงแต่ใช่ว่าจะได้คุยกันทุกวัน วันๆ ก็นั่งรอแต่โทรศัพท์ รออย่างมีความหวังว่าเขาจะตอบไลน์เราไหม ก็หวังว่าเขาจะตอบบ้างเพราะตอนนี้ที่ต่างประเทศที่เขาอยู่ก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ มียิงกันตลอด เราก็เป็นห่วง แต่ก็ทำใจ เข้าวัด”
รู้สึกวูบไปเหมือนกัน อยู่กันสองคนสามีภรรยาชวนกันสวดมนต์เข้าวัด
“พอมีเวลาเราก็อยู่กับตัวเองช่วยกันสองคนสามีไปเข้าวัดสวดมนต์กันไหม ก็ทำให้จิตใจเริ่มอยู่กับตัวเองได้ มันต้องเทรนตัวเองเหมือนกันนะเวลาที่ลูกเราวูบหายไปจากชีวิตเรา พอเขาออกจากบ้านไปทุกอย่างมันเงียบมาก กิจกรรมที่เคยทำด้วยกัน เห็นเขาเดินขึ้นเดินลง ตะโกนคุยกัน แต่ตอนนี้ไม่มีคนให้ถาม ตื่นเช้าเราไม่รู้ว่าเราตื่นมาทำไมในช่วงแรกๆ ก็เป็นเดือนเหมือนกันถึงจะเริ่มชินเริ่มปรับตัว พยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นไร ถ้าคิดถึงก็ไปหาได้”
ฮึบตัวเองฝึกเล่นสกีเพื่อจะได้ใช้เวลาคุณภาพกับลูกทั้งที่ตัวเองไม่ชอบเลย
“ล่าสุดเขาโทร.มาช่วงที่เรากำลังเบื่อๆ เขาบอกว่าให้ไปหาเขาไหม ชวนแม่ไปเล่นสกีด้วยกัน ก็บอกเขาแม่ไม่ชอบเล่นสกี เขาอยากเล่นกับเรา เราก็ใช้เวลานั้นไปเรียน ไปฝึก ไปเข้ายิม มันเหมือนเป็นความหวังของเขา เขารีเควสให้เรามีพลังไปทำนั่นทำนี่ เราก็ไปใช้เวลาหมกมุ่นกับการเล่นสกี เพราะเขาบอกว่าเขาอยากขึ้นไปบนยอดเขาแล้วเล่นสกีกับแม่ แม่ก็ต้องทำให้ได้ มันเป็นมิชชั่นที่เราต้องทำ แล้วเราปฏิเสธมาตลอดเพราะเรากลัวเรื่องเข่า แต่เมื่อลูกพูดเราก็เอาวะ ไปฝึก เขาก็ให้เวลาเราไปซ้อม แล้วเดี๋ยวเขาจะบินมาหาเจอกันที่ขุนเขาแห่งหนึ่ง สุดท้ายนุชก็ทำสำเร็จมันเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังยังไงดี มันเหมือนมิชชั่นเราคอมพลีต ดีใจ ได้ไปเล่นกับ3 คนแม่ลูก
เขาอยากให้เราไปเล่นกับเขาไม่ใช่แค่เราไปหาเขาแค่กินข้าว ไปถ่ายรูป หรือไปเหนื่อย เขาอยากมีกิจกรรมกับเราเหมือนตอนที่เราทำด้วยกันตอนเด็กๆ เขารู้ว่าเราชอบทำกิจกรรม เขาก็พยายามหาอะไรให้เราทำเพื่อให้เรามีเป้าหมาย ตัวเขาไม่เหงาเพราะเขามีเพื่อนเยอะ แต่เรานี่แหละที่ไม่ไหวแล้วเขารู้ เขาก็พยายามตั้งโจทย์ให้เราทำเพื่อนับวันว่าเราจะต้องไปเล่นให้ได้”
ลูกยังแคร์ไม่ได้ทิ้งแม่
“เขายังแคร์เรา แม้ว่าเขาจะไม่ได้โทร.หาเราทุกวัน บางทีเราก็น้อยใจนะ แต่เวลาที่เขาเติมกลับมามันตอบทุกอย่าง โมเมนต์ที่แย่ที่สุดคือตอนที่เราจะกลับมันปวดใจมากจนไม่รู้จะบรรยายออกมายังไง เขาก็อึ้งไปเลย ตื่นเช้ามาเราทำอาหารเช้าให้เขาทานทุกวันไปส่งเขาที่มหาวิทยาลัย ตอนเย็นก็ได้กินข้าวด้วยกัน เขาก็มีความสุข พอวันที่จะกลับมันเหมือนช็อตฟีลมากๆ ตอนส่งกันขึ้นรถเราเห็นตาเขาว่าเขาพยายามฮึบทั้งคู่ไม่ร้องไห้ แต่เราฮึบไม่ไหว ร้องไห้แบบเหยเกมาก เราก็หันหลังไม่อยากให้เขาใจเสีย ซึ่งมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เราต้องแยกจากกัน ก็ต้องแยกกันอยู่แบบนี้ 3 ปี (หรือเราจะไปอยู่กับเขา?) เคยคิดนะ แต่ทางนี้เรายังมีคุณแม่ที่ต้องดูแล ท่านก็อายุมากแล้ว 80 กว่าแล้วแกก็อยู่คนเดียว ต้องพาแกไปหาหมอ แต่ที่เราไปมาเราก็รู้แล้วว่าเขาสามารถเอาตัวรอดได้”
ประกาศหาสาวให้ลูกคนโต หวงนะแต่กลัวลูกจะเหงามากกว่า ขออย่างเดียวอย่าขี้หึง
“ลูกไม่ได้ติดเราเลย เราคิดไปเอง เราก็คิดว่าเขาจะติดนะแต่ไม่ติด เขาไปติดเพื่อนติดสาวมากกว่า ก็ชินแล้ว ไม่กังวลอะไรแล้ว ตอนแรกๆ ก็กึกกักหน่อย ตอนนี้ชิลแล้ว ทุกอย่างมันต้องปรับตัว ตอนนี้คนโตโสด คนเล็กไม่ค่อยโสด ใครมีลูกสาวหน้าตาดีๆ ก็ฝากมาได้นะ (หัวเราะ) แม่ก็หวงแหละแต่ตอนนี้กลัวลูกเหงามากกว่า เหงาแล้วจะฟุ้งซ่าน แม่ชิลๆ นะคะ เอาที่เข้ากับลูกชายได้ สำคัญเลยคืออย่าขี้หึง เรื่องอื่นอะไรก็ได้”