“มายด์ - พาย” ประกาศข่าวดี ท้องแล้ว

ข่าวดีมาไวเวอร์ๆ สำหรับ “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” ที่ควงสามี “พาย สุนิษฐ์ ภิรมย์ภักดี” ประกาศข่าวดีจากงานดนตรีแห่งความทรงจำ ฝ่ายภรรยากำลังตั้งครรภ์ทายาทคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมายด์และพาย ได้เผยโมเมนต์แห่งความยินดีผ่านคลิปวิดีโอ ขณะไปร่วมงานเทศกาลดนตรี Coachella2026 สถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่ สมัยยังจีบกันใหม่ๆ ก่อนจะพัฒนาความสัมพันธ์จนตัดสินใจแต่งงาน โดยมายด์เขียนแคปชั่นว่า “ปีนี้มีคนอยากมาด้วย #Coachella2026” คลิปดังกล่าวทำคนบันเทิงเข้ามาเมนต์กันอย่างล้นหลาม ยินดีกับความสุขความสมหวังของทั้งคู่