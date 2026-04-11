xs
xsm
sm
md
lg

“โอปอล” มิสเวิลด์ 2025 โชว์สกิลภาษาอังกฤษ เชิญชวนผู้คนทั่วโลกมาเที่ยวสงกรานต์บ้านเรา (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ควีนก็คือควีน! “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 โชว์สกิลภาษาอังกฤษ เชิญชวนผู้คนทั่วโลกให้มาเที่ยวสงกรานต์ที่เมืองไทยบ้านเรา ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่โอปอลดำรงตำแหน่ง นางงามโลก เธอทำให้โลกรู้จักเราได้อย่างดีเยี่ยม คำพูดคำจา การวางตัว เป็นแก้วเป็นแสงของไทยแลนด์ของจริง

“เรียนทุกท่าน เนื่องในโอกาสของงานแถลงข่าววันนี้สำหรับเทศกาล มหาสงกรานต์ 2026 ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย

เทศกาลสงกรานต์ถือเป็น วันขึ้นปีใหม่ของคนไทย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเรา และเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดช่วงหนึ่งของปี เต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยเฉพาะกิจกรรมสาดน้ำที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ

การแถลงข่าวในวันนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์งานที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 เมษายน ณ สวนเบญจกิติ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

ภายในงาน เราได้รวบรวมเอกลักษณ์ของประเทศไทยในทุกมิติ เพื่อนำเสนออย่างภาคภูมิใจสู่สายตาชาวโลก ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี อาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือ ความปลอดภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานตำรวจของประเทศไทย

ดังนั้น หากท่านมีโอกาส ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านจากทั่วโลกให้มาเยือนประเทศไทย ประเทศที่เรารัก และร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของปีไปพร้อมกับพวกเรา

เทศกาลจะจัดขึ้นทั่วกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 เมษายน

ดิฉันตั้งตารอที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มาเยือนประเทศไทยจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพื่อนำกลับไปเล่าให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงฟัง

และสำหรับผู้ที่อาจยังไม่มีโอกาสมาในปีนี้ หวังว่าจะได้พบกันในปีหน้า”















+1