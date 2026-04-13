“เจนนี่ ปาหนัน” เตรียมรวมตัว เทยเที่ยวไทย ทำโปรเจกต์ใหม่

ไม่รีเทิร์น แต่มีเซอร์ไพรส์! “เจนนี่ ปาหนัน” แย้มซุ่มคุยโปรเจกต์ใหม่แทน “เทยเที่ยวไทย” ลุ้นรวมตัว 4 พิธีกรอีกครั้ง อัปเดตสุขภาพ “ป๋อมแป๋ม“ งดแอลกอฮอล์ หันมาดูแลตัวเอง
เป็นอีกหนึ่งรายการในตำนานที่แฟนๆ เรียกร้องอยากให้กลับมา สำหรับ “เทยเที่ยวไทย” ของ 4 พิธีกรสุดฮา “ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร, ก็อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์, กอล์ฟ กิตติพัทธ์ ชลารักษ์” และ “เจนนี่ ปาหนัน วัชระ สุขชุม” ที่แม้จะลาจอไปแล้ว แต่กระแสความคิดถึงยังคงไม่แผ่ว ล่าสุดได้เจอกับ เจนนี่ เจ้าตัวก็ยอมรับตรงๆ ว่า รายการอาจไม่ได้กลับมาอีกแล้ว เพราะมีหลายปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่ก็แย้มว่ากำลังมีโปรเจกต์ใหม่ ที่อาจได้เห็นทั้ง 4 คนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรูปแบบอื่นแทน
“คอนเสิร์ตใหญ่ เทยแฟร์ พวกแกเป็นไงมั่ง ผ่านไปแล้ว ก็แฮปปี้ เรารู้สึกว่าได้ทำโชว์ที่มันท้าทาย ก็คือได้โหนผ้า จริงๆ อยากจะทำมาหลายคอนเสิร์ตแล้ว แต่ว่าเพิ่งได้มาอนุมัติทำคอนเสิร์ตอันนี้ แล้วก็ด้วยวัยเราด้วย มัน 40 แล้วปีนี้ ร่างกายมันไม่ได้เฟรชเหมือนเก่า แต่ว่าอยากให้แฟนๆ ได้เห็นในอีกมุมนึง ไม่ใช่แค่ร้องเพลง เต้น แล้วก็ตลก แต่วันนั้นก็ยังกลัวนะ ตอนก่อนขึ้นเวที เหงื่อออกมือ เพราะเราซ้อมน้อยด้วย ซ้อมแค่ 6 ครั้ง คือมันซ้อมนานไม่ได้เพราะร่างกายมันพัง แล้วพอไปฮอลล์จริง คือดึงผ้าสูงกว่าที่ซ้อม มันหวิวแต่มันทำอะไรไม่ได้แล้ว ก็เลย เอาวะ โชว์ให้เด็กมันดู ตอนนั้นคิดแค่ว่า ถ้าร่วงก็ไปอย่างตำนาน ไปอย่างสมพระเกียรติ“
ดีใจแฟนๆ ยังคิดถึง “เทยเที่ยวไทย”
”ดีใจ เพราะช่วงหลังๆ ก่อนที่จะไปคอนเสิร์ต เหมือนฟีดแบ็กเข้ามาเยอะถี่กว่าปกติ แบบอยากให้รายการกลับมาทำ อยากให้มี เทยเที่ยวไทย แต่ไม่เอาเทยแฟร์นะ เอารายการ แค่นี้เราก็เราก็ดีใจ รู้สึกว่า เฮ้ย แฟนคลับเราก็ยังไม่ตายนี่ แค่อายุเยอะขึ้น มีครอบครัวแล้ว คือหลายคนโตๆ กันแล้ว ก็รู้สึกว่าเฮ้ย เขายังคิดถึงเราอยู่ ยังเหนียวแน่น“
ให้ ”เทยเที่ยวไทย“ กลายเป็นตำนาน คงไม่กลับไปทำแล้ว แต่มีเซอร์ไพรส์เป็นโปรเจกต์ใหม่มาแทน
”ถ้าบอกตามตรงคือคิดว่าไม่แล้ว เพราะว่าเหมือนอันนี้มันไม่ใช่อยู่ที่เราอย่างเดียว มันก็อยู่ที่หลายๆ อย่าง ทั้งผู้บริหาร และหลายคน ส่วนตัวรายการเรามีความรู้สึกว่า ก็อาจจะกลายเป็นตำนานไปแล้วอะไรอย่างงี้ แต่อาจจะมีในรูปแบบอื่น ไม่ใช่เทยเที่ยวไทย อาจจะเป็น 4 คนกลับมาในรูปแบบรายการอื่น ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนคุยแล้ว”
“ถ้าคิดถึงเทยเที่ยวไทย พี่แป๋ม พี่กอล์ฟ พี่ก๊อต และเจนนี่ คิดว่าเร็วๆ นี้ น่าจะมีโปรเจกต์รายการของพวกเราทั้ง 4 คน แต่ถ้าไม่มีก็ขอโทษไว้ด้วยนะคะ อาจจะขายไม่ผ่านหรือลูกค้าไม่ซื้อ แต่ตอนนี้คือคุยโปรเจกต์แล้วว่ามี ตอนนี้น่าจะทำผ่านผู้ใหญ่ แต่ถ้าไม่ได้ ผู้ใหญ่ไม่ซื้อ พี่แป๋มอาจจะเอามาทำเองหรือเปล่า เพราะพี่แป๋มก็ดื้ออยู่”
เผย ”ป๋อมแป๋ม“ กลับมาดูแลสุขภาพ งดดื่มแอลกอฮอล์
“ก็ด้วยวัย ด้วยอายุที่หนักหน่วงเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว พี่แป๋มก็น่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ที่พอตรวจแล้วบางอย่างมันเกิน ก็เลยต้องกลับมาดูแลตัวเองตามคำสั่งคุณหมอ นางมีวินัยมากเลยนะ ตอนนางดูแลตัวเอง นางไม่ได้บอกใคร แต่เรามารู้ตอนเราเห็นผลลัพธ์แล้วว่า เฮ้ย…ผอมลง แต่ในใจเราคิดว่าเป็นโรคอะไรมาอีก 1 หรือเปล่า เรามองแง่ร้ายไว้ก่อน ว่าเป็นโรคอะไรอีกหรือเปล่ายาย อ๋อ ไม่ใช่ ดูแลตัวเอง นอนเร็ว ออกกำลังกาย แล้วก็คุมอาหาร ทุกอย่างโดยรวมดีขึ้น นิสัยก็ดีขึ้น แซวๆ (หัวเราะ)”