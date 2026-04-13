"แพต ชญานิษฐ์“ ใช้ชีวิตช่างแ-งโคตรสุข ตี้หนักแม่กลัวตับพัง

"แพต ชญานิษฐ์" โคตรเริ่ด ใช้ชีวิตแบบช่างแ-ง แล้วโคตรมีความสุข ลืมอะไรก็ได้แต่อย่าลืมที่จะเริ่ด แม่เป็นห่วงตี้หนักกลัวตับพังต้องหาของมาบำรุง
ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่ตี้ ดริ้งค์ แดนซ์ มันโคตร สำหรับ “แพต ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช” ผู้ที่สร้างตำนานไว้ทุกปาร์ตี้ จนถูกแซวเล่นๆ ว่า รับงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ไหม? เรียกได้ว่า ฉีกกฏความเป็นดาราไทย ไม่ต้องรักษาภาพ ซึ่งเจ้าตัวได้เล่าว่า ดีใจที่ทุกคนยังชอบ ส่วนคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไร เจ้าตัวยืนยันว่าจะเริ่ดต่อไป
“อย่างปีที่แล้วหนูรู้สึกเหนื่อย แล้วหนูก็งง และปีนี้ก็ยังรู้สึกงง แล้วก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิม แต่เราก็ผ่านปีที่แล้วมาแบบงงๆ ว่าเราได้ทำอันนั้น แบบงงๆ และตั้งแต่ต้นปี เราทำงานเยอะมาก ทำหลายอย่างมาก”
“อย่างปีที่แล้ว หลายคนก็อาจจะติดภาพว่าเราอาฟเตอร์ปาร์ตี้ แต่เราอยากให้มองว่าเป็นการเข้าสังคมมากกว่า เราชอบเข้าสังคม ซึ่งพอเราชอบอาฟเตอร์ปาร์ตี้ แล้วพอเป็นข่าวไป แรกๆ เราก็เขินนิดนึง มันเหมือนว่า ความจริงเริ่มเปิดเผย ตอนแรกช็อคนิดนึง ตอนแรกอายนิดหน่อย เพราะอย่างบางคลิปที่มันเกิดขึ้น เราก็ไม่ได้รีโพสต์ เพราะว่าเราก็ตกใจว่า มันมาจากไหน มันเกิดขึ้นตอนไหน แต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไร อย่างที่บอกว่า เราใช้ชีวิตแบบงงๆ และมันก็ผ่านมาแบบงงๆ ซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งรับอะไร หนูก็ใช้ชีวิตแบบเดิม เพราะเวลาไปปาร์ตี้ ก็ยังทำตัวเหมือนเดิม”
“และที่เคยให้สัมภาษณ์ว่า หนูจะเปิดบริษัท รับงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ ตอนแรกเกือบคิดจริงๆ แล้ว เพราะว่าถ้าเราทำ เราอาจจะได้ดีกว่านี้ แต่หนูกลัวว่ามันจะเลยเถิดมากเกินไป มันจะเกินงาม เพราะว่าหม่าม้าก็พูดกับหนูว่า เราเป็นคนสวยคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าทำอะไร ก็ต้องคิดเยอะขึ้นมาหน่อย หม่าม๊าเริ่มเหนื่อย ซื้อยามาจากเกาหลี ซื้อโสม ซื้อมาให้เรากินเพื่อใช้บำรุงตับ อย่างเราไปแฮงค์เอ้าท์มาเมื่อคืน ตอนเช้าเขาเจอเรา ก็ก็จะถามว่ากินยัง”
ฉีกกฏดาราไทย
“หนูทำอย่างนั้นหรอ สำหรับแพตเชื่อมาโดยตลอดว่า ถ้ามีคนชอบ ก็ต้องมีคนไม่ชอบ แพตรู้สึกว่า ใครที่ชอบเราก็ขอบคุณมากจริงๆ เวลาเราไปปาร์ตี้ไปเจอคน ขอบคุณที่ซัพพอร์ตเรามาขอชนแก้ว มาบอกเราว่าพี่ใช้ชีวิตได้สนุกมากเลย เรารู้สึกดีใจที่เวลาเขาเจอเราแล้วเขามีความสุข ส่วนพาสคนที่ไม่ชอบ และคนที่ต่อว่า มันก็มี ถามว่าแพตทำยังไง แพตก็เชิ่ด ไม่ชอบ ก็เรื่องของเธอ เพราะต่อให้เราทำยังไง เขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดี (แล้วเวลาคนที่เขาชอบเรามากๆ แต่เข้ามาในเวลาที่เรายังไม่พร้อม มันมีไหม?) มี แต่เราก็บอกว่าแป๊บนึงนะขอทาปากก่อน หน้าเรายังไม่มั่น พี่ขอทาปากก่อน เดี๋ยวพี่มีพลังเลย แล้วก็กลับมาถ่ายรูป แต่ถ้าเข้ามาแบบจู่โจม มันก็มีบ้าง แพตก็จะแจ้งเขาไปตรงๆ“
”ซึ่งแพตเป็นคนสนุกกับชีวิตมาก แล้วยิ่งช่วงหลังๆ แล้วพอเราอายุมากขึ้น พูดแบบภาษาบ้านๆ เลยนะ ช่างแม่ง ซึ่งคำนี้มันไม่ได้ออกมาจากหัว แต่มันออกมาจากใจ มันทำให้เรามีความสุขมาก ใช้ชีวิตง่ายมาก ลืมอะไรก็ได้ แต่ห้ามลืมที่จะ เริ่ด“