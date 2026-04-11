รวมพลัง 5 อาจารย์ดังฝั่งลาว บวงสรวง ปู่ศรีสุทโธ หนุนดวงเฮง

กลายเป็นกระแสฮอฮาเลยทีเดียว เมื่อไอดอลสายมู ระดับท็อปจากประเทศลาว มาบวงสรวงใหญ่ปู่ศรีสุทโธ ประกอบไปด้วย 5 อาจารย๋ที่มียอดผู้ติดตามหลักล้าน ไม่ว่าจะเป็น เพจอาจารย์ออโต้ เจ้าของเพจที่ขึ้นชื่อเรื่องศาสตร์ตัวเลข ,เพจอ้ายจ่อยคนหมาน สายเฮงที่ใครติดตามก็ต้องมีคำว่า หมาน ติดตัว ,เพจนางฟ้าหวยอินเตอร์ขวัญใจสายเสี่ยงโชคระดับสากล ,เพจสดใสให้โชคพลังบวกมาเต็ม พร้อมแจกแนวทางพารวย และเพจอากาศพาปัง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ปังสมชื่อ
เมื่อ 5 เพจสายโชคลาภมารวมกัน งานนี้ลูกศิษย์ทั้งไทยลาวเลยมารวมตัวกันคึกคัก บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความเข้มขลัง โดยเหล่าอาจารย์ได้ร่วมกันทำพิธีบวงสรวง องค์ปู่ศรีสุทโธ และ ย่าศรีปทุมมา พญานาคราชผู้เป็นที่เคารพรักของชาวไทย-ลาว เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับลูกเพจและศิษย์ที่ติดตาม ณ.คำชะโนด จ.อุดรธานี
เหล่าอาจารย์ย้ำชัดว่า การรวมตัวครั้งนี้เน้นการสร้างพลังงานที่ดี เพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจในการสู้ชีวิต และเปิดทางให้สิ่งดีๆ ไหลมาเทมา
ที่ผ่านมา บรรดาอาจารย์ทั้ง 5 ท่าน ต่างเคยสร้างตำนานให้โชคตัวเลขจนลูกศิษย์รับทรัพย์กันไปนับไม่ถ้วน จนกลายเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลในวงการสายมูแห่งลุ่มแม่น้ำโขง