“วิน เมธวิน” เครียด! ธุรกิจแย่เจอพิษน้ำมันแพง งดซื้อเครื่องบิน

“วิน เมธวิน” โอดน้ำมันแพง กระทบกับธุรกิจ หนักกว่าช่วงโควิด เพราะตอนนี้มีหน้าร้านเยอะ ยอมรับเครียดมาก วิกฤตที่สุดตั้งแต่ทำธุรกิจมา รายได้หายไปกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ พับแพลนซื้อเครื่องบิน กลัวเติมน้ำมันไม่ไหว
ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า สำหรับวิกฤตน้ำมันแพงจากภาวะสงคราม ที่ลุกลามกระทบเศรษฐกิจในวงกว้าง ล่าสุดได้เจอนักแสดงหนุ่ม ที่ควบตำแหน่ง CEO อย่าง “วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงธุรกิจร้านขนม “SOURI” ของตัวเองว่า ตอนนี้เป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดตั้งแต่ทำธุรกิจมา เพราะลูกค้าในห้างลดลง สวนทางกับต้นทุนวัตถุดิบ ทำให้รายได้หดไปถึง 20 เปอร์เซ็นต์
“ผมว่าค่อนข้างยากและค่อนข้างลำบากเหมือนกัน อย่างร้าน SOURI เอง แทบจะทุกสาขาเลยที่เปิดอยู่ในห้าง แล้วตอนนี้ลูกค้าที่มาใช้บริการในห้างก็ลดลงจริงๆ เพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลกระทบตรงต่อแบรนด์ของผมเลย แต่ยังดีที่ออนไลน์ยังช่วยกันพยุงได้อยู่”
ยอมรับเครียดมาก แต่ทุกคนก็หนักหนากันหมด
“เครียดครับ เครียดมากจริงๆ ทุกวันนี้ถ้าว่างก็ประชุม อยู่ในกองตอนพัก บางทียังไม่ได้กินข้าวก็ต้องนั่งประชุม เคลียร์เรื่องพวกนี้ก่อน เพราะผมว่ามันหนักมากจริงๆ แล้วก็ไม่ใช่แค่ร้านของผมคนเดียว เท่าที่คุยกับเพื่อนที่ทำธุรกิจเดียวกัน ทุกคนก็หนักหนากันหมด มันส่งผลเป็นวงกว้างจริงๆ สำหรับธุรกิจครับ”
“ผมว่าช่วงนี้อาจจะหนักกว่า ผมแบกต้นทุนค่อนข้างเยอะ เพราะเริ่มมีหน้าร้านหลายสาขา แต่ว่าช่วงโควิดเรายังเป็นออนไลน์ เลยไม่ได้มีต้นทุนที่หนักที่จะต้องจ่ายทุกเดือน ส่วนเรื่องการขยายสาขา ก็ระมัดระวังมากขึ้น ค่อนข้างรัดกุมในช่วงนี้ครับ แล้วก็ต้องวางแผนในเรื่องของงบ ให้คุ้มค่ามากที่สุดสำหรับตอนนี้”
“ไปไหวครับ ณ ตอนนี้ยังไปไหว แต่ก็เตรียมแผนในการรับมือ ว่าจะทำอะไรยังไงบ้าง แก้ตรงไหนบ้าง ส่วนเรื่องการขึ้นราคา ก็จะพยายามให้เกิดเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สุดครับ คือต้นทุนวัตถุดิบ ณ ตอนนี้ก็มีบางรายการ ที่เริ่มมีการปรับราคาแล้ว แต่แพ็กเกจหลักของผมยังไม่ใช่พลาสติก เป็นกล่องกระดาษที่ทุกคนเห็นอยู่ ส่วนส่วนประกอบสำคัญที่จะมีการขึ้นราคา น่าจะเป็นถุงเย็นมากกว่า ก็ถือว่าวิกฤตที่สุดแล้วครับ ตั้งแต่ทำ SOURI มา แต่ก็ต้องไหวครับ ไม่อย่างนั้นทุกคนน่าจะลำบาก จริงๆ ผมเป็นเป็นห่วงพนักงานมากๆ เพราะอยู่กับเราหลายคนแล้ว เราก็อยากทำให้เต็มที่มากที่สุด”
วางเป้าหมายอยากเปิดร้านที่ต่างประเทศ
“โพรเซสของปีนี้ คือพยายามจะเปิดต่างประเทศให้ได้ (เหตุการณ์นี้ทำให้สะดุดไหม?) มันไม่ได้สะดุดในเวย์ที่ไม่ได้ทำต่อ แต่มันเป็นในเวย์ที่เรารับมือกับสถานการณ์ยังไงมากกว่า เราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไง”
ลดการผลิตและรอบส่ง เพราะรายได้ลดไปถึง 20 เปอร์เซ็นต์ “ลดครับ จริงๆ ผมมีรถขนส่งเอง คือผลิตเองและส่งเอง เรามีสาขาต่างจังหวัดหลายๆ ภาค ตอนนี้ก็จำเป็นต้องลดรอบในการส่ง ส่วนในเรื่องของรายได้ ทางออฟไลน์เท่าที่มีตัวเลขมา ก็ลดลงไปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ครับ แต่ในออนไลน์ยังพอไปได้ ก็ยังมีลูกค้าสั่งอยู่ครับ”
พับแพลนซื้อเครื่องบิน รอน้ำมันลงก่อน
“ต้องพับก่อน เพราะน้ำมันแพงมาก กลัวซื้อมาเดี๋ยวเติมน้ำมันไม่ไหว ก็เลยเดี๋ยวพับโครงการนี้ไว้ก่อน ตอนนี้ติดที่ราคาน้ำมันอย่างเดียว (ราคาเครื่องบินไม่มีปัญหา?) ก็เริ่มมีปัญหาแล้ว (หัวเราะ) ก็เลื่อนโปรเจกต์ไปก่อน รอให้น้ำมันลงก่อน”