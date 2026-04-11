“เบน-จอนนี่” ร่วม Private Dinner แสดงความยินดีกับ ไฮโซกี้ หลังประกาศขอ “มินนี่ ภัณฑิรา” แต่งงาน

เรียกได้ว่าเป็น Private Dinner ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากเหล่าเพื่อนสนิทของ “ไฮโซกี้” หรือ “สราวุธ เสรีธรณกุล” ทายาทรุ่นที่ 3 อาณาจักรสารให้ความหวาน และเจ้าของแบรนด์รังนกชื่อดัง ที่ทำเซอร์ไพร้สคุกเข่าขอแต่งงาน “มินนี่ ภัณฑิรา พิพิธยากร” นางเอกสาวที่กลายเป็น ว่าที่เจ้าสาวพันล้านไปแล้ว
ล่าสุดทั้งคู่เปิดคฤหาสน์ Versace ต้อนรับเพื่อนสนิทอย่าง เบน กัลยานี กมลวิศิษฎ์ หลานสะใภ้คนสวยของชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ และ จอนนี่ ธิติธรรม กมลวิศิษฎ์ ร่วมด้วยเพื่อนสนิทอีกหลายคน อาทิ เอิ๊ก พรหมพร, ฟลุ๊ค เกริกพล ที่ควงแขนมาพร้อมภรรยาคนสวย นาตาลี เจียวรนนท์ และเพื่อนสนิทในแวดวงไฮโซ ร่วมรับประทานอาหารแสดงความยินดี
โดย เบน และ จอนนี่ ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และยังอวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆ สร้างความปลาบปลื้มให้กับ ไฮโซกี้ และมินนี่ เป็นอย่างมาก