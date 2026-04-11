“อ.เบียร์” เผยกำลังจะถูก “ไฮโซน้ำหวาน” ฟ้อง ปมผัวแห่งชาติ! “ขวัญ” ขำก๊าก ถูกเรียกเก็กฮวยหัวโล้น

เคยออกมาวิจารณ์ดรามาแรง “ผัวแห่งชาติ” กรณี “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร” แฉ “โค้ชส้ม นราพร บุญพูล” ซึ่งจ้างมาสอนเรื่องงานหลังบ้านเพื่อผลักดันยอดขายสินค้าในแอปฯ ดัง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่งตัวยั่วยวนสามี “นาวิน ต้าร์” นาวิน เยาวพลกุล ในที่ประชุม มีการขยับหน้าอกตลอดเวลา อีกทั้งยังส่งเสียงครางจนทำให้คนในห้องต่างอึดอัด โกรธสามีถึงขั้นหวิดหย่า มองไม่ให้เกียรติตนเองในฐานะภรรยา
ซึ่ง “อ.เบียร์ คนตื่นธรรม” ได้ตอบคำถามเอฟซีถึงเรื่องนี้ ฟาดยับจัดเต็มว่าปัญญาอ่อน เพ้อเจ้อ หึงเกินเหตุ เลอะเทอะ แยกไม่ออกอะไรเรื่องจริง อะไรเรื่องงาน มึงควรภูมิใจสิ ผัวมึงเป็นผัวแห่งชาติ มันเป็นสมญานาม มันเป็นตำแหน่งในการอวยผัว ผัวมึงดี ผัวมึงเริ่ด ผัวมึงประเสริฐศรี ผัวมึงหล่อ มึงไม่ภูมิใจเหรอ มึงเลิกปัญญาอ่อน หึงหวงห่-อะไร ผัวมึงก็นอนกอดมึงทุกวัน รอมันไปเอากันก่อน ค่อยมานั่งโวยวาย
ล่าสุด อ.เบียร์ ได้อัปเดตเรื่องนี้ระหว่างไลฟ์สดคู่กับ “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์” บอกกำลังจะถูกไฮโซน้ำหวานฟ้อง แถมถูกอีกฝ่ายเรียกว่าเก็กฮวยหัวโล้น ทำขวัญถึงกับฮาก๊าก
อ.เบียร์ : “มีคดีนึงเขาจะฟ้องกู เรื่องผัวแห่งชาติ”
ขวัญ : “แฟนพี่นาวิน ต้าร์เหรอ เขาจะฟ้องอาจารย์?”
อ.เบียร์ : “เพราะกูพูดเรื่องนี้ นักข่าวเอาไปลงกันเต็มเลย ทัวร์ไปลงฝั่งเขา เขาก็เลยจะฟ้องกู อีนี่ (ขวัญ) นอนอย่างเดียว อีนี่ห่-เหวไม่รู้เรื่องอะไรเลย กูจะโดนฟ้องอยู่แล้ว”
ขวัญ : “(หัวเราะ) จริงเหรอ พูดว่าผัวแห่งชาติเนี่ยนะ (หัวเราะ)”
อ.เบียร์ : ไกูก็วิจารณ์เรื่องนี้ไง ก็บอกว่าจะไปซีเรียสอะไรนักหนา เขาเรียกผัวแห่งชาติก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอ”
ขวัญ : “เขาพูดเล่นหรือเปล่า คงไม่ฟ้องหรอก”
อ.เบียร์ : “เขาฟ้องจริง มันไม่ได้พูดเล่นนะ มันเป็นดรามาทั้งประเทศเลย มึงไปอยู่ไหนมา อีนี่ไม่รู้เรื่องห่-อะไรเลย มึงอยู่ในโลกจริงเปล่าเนี่ย คนไม่รู้เรื่องคนเดียวคือมึง ขนาดกูงานยุ่งกูยังรู้เรื่องเลย มีคนมาถามกูในไลฟ์สดไง กูเลยตอบ กูเลยโดนด้วยเลยจ้า ตอนแรกกูไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไร พอเขาถามกูก็ไปหาดูว่าเรื่องอะไร พอรู้ก็ปัญญาอ่อนฉิxหาย เขาพูดนะ แต่ไม่รู้ฟ้องจริงหรือไม่ฟ้องจริง เขาพูดว่าเก็กฮวยหัวโล้น (หัวเราะถูกใจ)”
ขวัญ : “(หัวเราะถูกใจ) เขาไม่ได้เอ่ยชื่ออาจารย์นี่”
อ.เบียร์ : “เออไง แต่จะมีใครล่ะ”
ขวัญ : “อาจารย์ไม่ได้เจ็บเพราะเก็กฮวยหรอก เจ็บเพราะหัวโล้น (หัวเราะ)”
อ.เบียร์ : “เขาเรียกเก็กฮวยเพราะพูดเบียร์ไม่ได้”
ขวัญ : “พี่หวานน่ารัก”
อ.เบียร์ : “กูไม่รู้หรอก ไม่รู้จักเขา เวลากูพูดตรงไปตรงมา กูก็แสดงความเห็นว่าบางทีมันเกินไป ก็เตือนสติคน เวลาด่า กูก็ด่าไปเรื่อย สไตล์กู ไปสาระแนเรื่องชาวบ้านทำไม”