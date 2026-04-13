เปิดเทคนิคปั้นก้นแฟ่บให้กลมเวรี่แซบ แบบ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล”

ถ้าพูดถึงหุ่นแบบ “ลิซ่า Blackpink” หรือ “ลลิษา มโนบาล” สิ่งที่โดดเด่นมากคือความเฟิร์มและสมส่วน ซึ่งไม่ใช่แค่การผอม แต่คือการมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจากการเต้นและออกกำลังกายอย่างหนัก
สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นออกมาอย่างเห็นได้ชัด และลิซ่าภูมิใจนำเสนอมากๆ นั่นคือ การเปลี่ยน “ก้นแฟ่บ” ให้ดูมีมิติและ “กลม” ขึ้น ซึ่งก้นเป็นจุดที่ปั้นยากที่สุด แต่ลิซ่าทำได้ และทำออกมาได้สวยมาก ลิซ่าไม่ได้เน้นแค่การทำให้ใหญ่ แต่เน้นการสร้างกล้ามเนื้อสะโพก และลดไขมันส่วนเกิน นี่คือเทคนิคปั้นก้นให้ได้ผลลัพธ์สุดเริ่ดแบบเธอ
ท่าออกกำลังกาย (เน้นกล้ามเนื้อ 3 ส่วนของก้น)
เพื่อให้ก้นดูกลม ต้องบริหารทั้งก้นมัดใหญ่ มัดกลาง และมัดข้าง ท่าออกกำลังกาย ได้แก่ Squat สร้างความแข็งแรงโดยรวมของท่อนล่าง 15 ครั้ง/ 3 เซ็ต , Glute Bridge เน้นก้นมัดใหญ่ ช่วยให้ก้นดูพุ่งออกด้านหลัง 20 ครั้ง / 3 เซ็ต, Clamshells เน้นก้นมัดข้าง ลดช่องว่างสะโพกบุ๋มให้ดูเต็ม ข้างละ 15 ครั้ง / 3 เซ็ต , Lunges ช่วยยกกระชับก้น ไม่ให้หย่อนคล้อย ข้างละ 12 ครั้ง / 3 เซ็ต ถ้าเริ่มชินแล้ว ให้หายางยืดแรงต้าน มาใส่เหนือเข่าช่วยกระตุ้นกล้ามก้นให้ลึกขึ้น
สารอาหารคือหัวใจ
ลิซ่าเคยบอกว่าเธอไม่ได้อดอาหารแต่เลือกกิน เพื่อให้มีพลังงานในการทำงาน
-โปรตีนต้องถึง กล้ามเนื้อก้นจะโตได้ต้องมีวัตถุดิบ เน้นกิน อกไก่, ไข่ต้ม, ปลา หรือถั่ว
-คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น ข้าวกล้อง หรือซาวโดว์ เพื่อให้มีแรงไปออกกำลังกาย
-เลี่ยงโซเดียม เพราะโซเดียมทำให้ตัวบวมและดูมีเซลลูไลท์ที่ต้นขาได้ง่าย
กิจกรรมแบบลิซ่า
-การเต้น การเต้นใช้กล้ามเนื้อขาและสะโพกเยอะมาก ช่วยให้ก้นเฟิร์มแบบไม่หนาเทอะทะ
-พิลาทิส ลิซ่าเข้าคลาสพิลาทิสบ่อยมาก ท่าทางในพิลาทิสช่วยยืดและเกร็งกล้ามเนื้อให้ดูยาวและกระชับ
วินัยและความสม่ำเสมอ
กล้ามเนื้อก้นเป็นมัดที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ต้องใช้เวลาในการปั้น แนะนำให้ทำสัปดาห์ละ 3-4 วัน และพักเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ซ่อมแซมตัวเอง