“คุณหญิงแมงมุม” หยุดหายใจเฉียบพลัน ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ในไอซียู!

ทำเอาใจหายใจคว่ำเลยทีเดียว หลังจากเมื่อวานนี้ “คุณหญิงแมงมุม ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล” หรือ “คุณหญิงบัว” เกิดภาวะหยุดหายใจเฉียบพลัน จากอาการปอดติดเชื้อ ตอนนี้ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ในไอซียู โดยอินสตาแกรมของ “พลตรี พัชร รัตตกุล” หรือ “เสธ.ดอลลาร์” ได้เผยภาพพร้อมเล่าเหตุการณ์สุดบีบหัวใจ
“เมื่อวานเกิดเรื่องตอน 4 โมงเย็น
มุมเป็นภาวะหยุดหายใจเฉียบพลัน (respiratory arrest) จากอาการปอดติดเชื้อ ทีมหมอเเละพยบ. ช่วยไว้ทัน โชคดีที่อยู่ในรพ. ใส่ท่อหายใจและตอนนี้ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ใน ICU
อาการคงที่ เเละปลอดภัยเเล้ว ขอขอบพระคุณคุณหมอเเละคุณพยาบาลทุกท่านที่ช่วยชีวิตเธอไว้ครับ 🙏 #thankful #pleasedontleaveme #notyet #พี่เป็นกำลังใจให้ #อย่าโกรธที่ใส่ท่อ”
ท่ามกลางกำลังใจจากคนในวงการบันเทิง และแฟนคลับเป็นจำนวนมาก