ประกาศให้โลกรู้! เพจ Miss World ลงเอง “โอปอล” สวมมงฯฟ้าใส่ชุดไทย ที่ริเริ่มโดย “พระพันปีหลวง”

ขนลุกมากแม่! เพจ Miss World ลงเองแบบรู้ลึกรู้จริง “โอปอล สุชาตา” สวมมงฯฟ้าใส่ชุดไทยพระราชนิยม ที่ริเริ่มโดย “สมเด็จพระพันปีหลวง” พร้อมผลักดันให้ชุดไทยได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก ด้านโอปอลโพสต์ภาพเซ็ตเดียวกัน ย้ำแคปชั่น Made in Thailand ด้วยความภาคภูมิใจ
กลายเป็นไวรัล และทรงพลังระดับโลก เมื่อเพจ Miss World ที่มีผู้ติดตามจากทั่วโลกกว่า 4.6 ล้านคน โพสต์ภาพ “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 สวมใส่ “ชุดไทยจักรพรรดิ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 ชุดไทยพระราชนิยม ทั้งยังเผยที่มาอย่างละเอียดแบบศึกษามาอย่างดี โดยอธิบายว่าเป็นเครื่องแต่งกายไทยชั้นสูงที่ถ่ายทอดความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรม และฝีมือช่างไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ที่ริเริ่มโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งยังโพสต์ภาพ และข้อความเดียวกันในอินสตาแกรม ที่มีผู้ติดตาม 1 ล้านคน
งานนี้ทำเอาคนไทยขนลุก และภาคภูมิใจอย่างที่สุด ที่โอปอลได้พามงฯระดับโลกมาใส่กับชุดไทยให้คนทั้งโลกได้เห็นความเป็นไทยผ่านตัวโอปอล ที่ทั้งสง่างามและเลอค่าสมมงฯ
โดยข้อความภาษาอังกฤษที่เพจ Miss World โพสต์มีดังนี้... “Regal! Reigning Miss World Opal Suchata stepped out in Chud Thai Phra Ratchaniyom, the Royal Thai Dress that embodies the elegance of Thai heritage and the enduring artistry of generations of craftspeople. Created from research initiated by Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, these royal styles were designed to preserve traditional Thai dress while adapting it for the modern era. Today, Chud Thai remains a living expression of national identity, craftsmanship, and cultural pride, as Thailand continues its campaign to have the tradition recognized by UNESCO as Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2026.”
ซึ่งแปลเป็นไทยว่า... “สง่างามดุจราชินี! โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์คนปัจจุบัน ปรากฏกายใน ชุดไทยพระราชนิยม เครื่องแต่งกายไทยชั้นสูงที่ถ่ายทอดความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรม และฝีมือช่างไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน
ชุดไทยพระราชนิยมถือกำเนิดจากการศึกษาวิจัยที่ริเริ่มโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่ออนุรักษ์รูปแบบเครื่องแต่งกายไทยดั้งเดิม พร้อมปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย
ปัจจุบัน ชุดไทยยังคงเป็นตัวแทนที่มีชีวิตของอัตลักษณ์ชาติ งานหัตถศิลป์ และความภาคภูมิใจของคนไทย ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังคงเดินหน้าผลักดันให้ชุดไทยได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก(UNESCO) เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในปี 2026”
ด้าน โอปอล ก็ได้โพสต์ภาพเซ็ตเดียวกันลงในเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่น “made in Thailand, crafted for the world” ซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมแตกแตน อาทิ ขนลุกมาก, สวยเหมือนไม่มีอยู่จริง, นี่แหละที่อยากเห็น มงฟ้ากับชุดไทย, เป็นแก้วเป็นแสง เป็นสง่าราศี, สวยสะใจ ฯลฯ