“เกรท วรินทร” ชม “แจ็คกี้” ดมเสื้อน่ารัก เต๊าะเล่นได้ไม่ติด แต่สบายใจแค่พี่น้อง

“เกรท วรินทร” รับทราบแต่ไม่รับเรื่องแฟนๆ อยากให้ถอดเสื้อโชว์แบบ “เจมส์จิ” บ้าง กับภาพ “แจ็คกี้” ดมเสื้อเพราะเสื้อตนหอม มองเป็นเรื่องน่ารัก เต๊าะเล่นได้ไม่ติด สบายใจที่จะเป็นพี่น้องกัน เชียร์ทองถือยาวๆ 5 ปี 10 ปี คุ้มค่าไม่เจ็บตัวแน่นอน
ทำเอากรี๊ดกันทั้งบ้านทั้งเมือง กับนาที “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” ยิงลูกโทษเข้าแล้วถอดเสื้อในงานบอลช่อง 3 ซึ่งกัปตันทีม “เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์” เผยว่าตนเป็นคนกระซิบเจมส์เองว่าจะยิงเข้าประตูหรือไม่อย่างไรให้ถอดเสื้อโชว์
“วันงานบอลช่อง 3 ผมกระซิบบอกเขาเตะเข้าไม่เข้าก็ต้องถอดเสื้อนะ เขาเหมาะสมแล้วกับที่เขาตั้งใจปั้นมา เหมาะสมที่เขาคุมอาหารมา ต้องถอดครับ ส่วนผมจะถอดเมื่อไหร่ก็ต้องดูว่าช่วงนั้นมีอะไรให้ดูไหม ต้องดูว่าพร้อมที่จะให้ทุกคนดูไหม ถ้าพร้อมก็อาจจะมี ไม่รับปากและไม่กดดันตัวเองครับ เอาเป็นว่ารับทราบแต่ไม่รับเรื่อง”
กับภาพ “แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์” ดมเสื้อ มองเป็นเรื่องน่ารัก เต๊าะเล่นได้ไม่ติด สบายใจที่จะเป็นพี่น้องกัน
“เขาเป็นคนสะกิดผม พี่เกรทหนูขอยืนตรงนี้หน่อย แล้วก็ชี้ไปที่กล้อง ก็ไม่คิดว่าเขาจะดมเสื้อเพราะยืนอยู่ข้างๆ กัน ก็โอเคครับ อบอุ่น ก็ปกติ เสื้อผมหอมนะพิสูจน์ได้ น้องน่ารัก ไม่มีอะไร เป็นภาพที่น่ารัก (น้ำหยดลงหิน แต่หินไม่กร่อนเลย?) เป็นพี่น้องกันก็ดีแล้ว เป็นภาพที่น่ารักดี เรารับรู้ได้ว่าเขาน่ารักแบบนี้มาตลอด
ผมว่าความสัมพันธ์แบบนี้เป็นอะไรที่น่ารักดีแล้ว เวลาเจอกันก็แซวกัน แฮปปี้ดีกับอะไรแบบนี้ ขอบคุณกองเชียร์ที่คอยเชียร์ เป็นการเชียร์ที่น่ารัก ผมเห็นคอมเมนต์อยู่ เรารู้สไตล์น้องอยู่แล้ว มันเป็นความสบายใจ ก็พูดความรู้สึกจริงๆ ให้ฟัง ผมว่าสิ่งที่เราถ่ายรูปกันผมว่ามันทำให้เกิดรอยยิ้มนะ ตัวผมไม่ได้ติดอะไร ตัวน้องก็แฮปปี้ที่ได้สนิทได้คุยเล่นกับเราแบบนี้ มันมีแต่ความแฮปปี้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะมองในมุมไหน เอาเป็นว่าตัวน้องและตัวผมเราสนิทกันแบบนี้ ซึ่งมันโอเค และผมก็โอเค มันเป็นธรรมชาติของผมและของน้อง มันน่ารักดี”
วิเคราะห์ทองถือยาวๆ 5 ปี 10 ปี คุ้มค่าไม่เจ็บตัวแน่นอน
“ผมไม่กล้าฟันธงนะ แต่ในความรู้สึกของผมคือถือยาวๆ ผมก็ถือไว้ในระดับนึงที่เวลาเห็นราคาทองขึ้นเราก็มีความสุข ผมมองว่าผมซื้ออนาคตว่ามันจะขึ้นเรื่อยๆ แต่บางคนอาจจะอยากขายเพื่อทำกำไร อันนี้ก็แล้วแต่ เพราะถ้าเราขายเพื่อทำกำไรเราอาจจะไปซื้อราคานี้อีกไม่ได้แล้ว โอกาสที่มันจะถูกก็ยาก ส่วนตัวก็เลยถือไว้ยาวๆ ในระยะยาวผมว่ามันจะขึ้น มันมีแหละเหน็บหนาวอยู่บนดอย ด้วยเป้าหมายของเราเราตั้งใจจะถือยาวๆ อยู่แล้ว ก็ให้มั่นคงในเป้าหมายซะ จะได้ไม่ต้องคิดมาก ก็ถือไว้ยาวๆ 5 ปี 10 ปี ผมเชื่อมั่นใจหลักนี้
ถ้าจะขายก็คงจะขายต่อเมื่อจะต้องเอาเงินสักก้อนนึงเพื่อไปทำอะไร แล้วตอนนั้นจำเป็นต้องใช้ คุณก็อาจจะขายทองที่มีอยู่เอาเงินก้อนนั้นไปทำอย่างอื่น ผมว่าอันนี้ขายได้ในความรู้สึกผม แต่ถ้าเรายังมีเงินในการดำเนินชีวิตอยู่ ผมว่าก็ไม่ต้องขายทองหรอก เก็บไว้เป็นสินทรัพย์ที่ในอนาคตจะเติบโต หากอยากได้ผลกำไรในระยะสั้นคุณก็ไปศึกษาสินทรัพย์อื่นเพิ่มที่มันได้ราคาดีกว่าทอง ถ้าเขาขายถูกจังหวะเขาก็ได้กำไร ส่วนตัวผมตัดสิ่งนั้นออกไป
ระยะยาวผมไม่เจ็บแน่นอน มันก็มีแหละวูบวาบอยากขาย ถ้าใครมีเงินเย็นแล้วรู้สึกว่าไม่ได้มีเวลาไปศึกษาสินทรัพย์ตัวอื่นผมว่าทองศึกษาง่ายที่สุด จากมุมที่ผมอยู่กับทองมาตั้งแต่เด็กๆ มองศึกษาและเข้าใจง่ายที่สุดแล้ว ลองตัดสินใจดู คิดว่าเป็นทรัพย์สินที่ถือในระยะยาวไม่สร้างความเสี่ยงให้เรามากนัก มีทองถือไว้ยาวๆผมว่าไม่เจ็บ”