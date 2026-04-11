“แอ๊ด คาราบาว” มอบ Rolex ให้ลูกชาย “โซโล วรมัน โอภากุล” ติดยศว่าที่ พ.ต.ท.

กลายเป็นโมเมนต์ประทับใจที่ทำเอาชาวเน็ตและแฟนเพลงตระกูล “โอภากุล” ยิ้มไปตามๆ กัน หลังจากที่เจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนาน “แอ๊ด คาราบาว” หรือ “ยืนยง โอภากุล” พร้อมด้วยภรรยา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นของลูกชายคนเล็ก “โซโล วรมัน โอภากุล” ติดยศว่าที่ พ.ต.ท.เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวัย 39 ปี
โดยเฟซบุ๊ก โซโล วรมัน ได้โพสต์ภาพแห่งความยินดีปรีดาลงเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ติดยศ ว่าที่พันตำรวจโท พร้อมรับนาฬิกา Rolex ขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ครับ” งานนี้แอ๊ด คาราบาวได้มอบนาฬิกาหรู Rolex เป็นของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จแก่ลูกชาย ทำคนเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว