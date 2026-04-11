“นาย ณภัทร” ชมเริ่ด! คนตัดต่อจิ้น “ตรี” แต่ขอคว่ำเรือเอง ภูมิใจบทมังจีชวา กล้าเรียกตัวเองว่านักแสดงเต็มปาก

“นาย ณภัทร” คุ้มค่าทุกวินาทีที่เหนื่อยรับบท “มังจีชวา” กษัตริย์พม่าในละครหงสาวดี (The Last Duel) ลั่นเป็นเกียรติในชีวิต กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักแสดงได้เต็มปากแล้ว เคารพผู้ชมจับจิ้น “ตรี ภรภัทร” ชมคนตัดต่อเริ่ด ยกนิ้วให้ แต่ดับฝันคว่ำเรือเอง เพราะเคารพความจริงใจและซื่อสัตย์ของตัวเอง เผยใจสั่นชาวพม่าขอบคุณถึงงานบอลช่อง 3 โอดลุยถ่ายละครอีกเรื่องในป่า จบเรื่องนี้จะขอพักเข้าป่า 1 ปี ต้องการความศิวิไลซ์ในชีวิต
เป็นอีกหนึ่งผลงานระดับมาสเตอร์พีซของ “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” กับการรับบท “มังจีชวา”กษัตริย์พม่าในซีรีส์ “หงสาวดี (The Last Duel)”ที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นละครที่โด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมือง ได้รับเสียงชื่นชมเป็นจำนวนมาก โดยนายได้เปิดใจระหว่างมาร่วมงานเปิดตัวรองเท้าวิ่งเทรลรุ่นใหม่ HOKA Speedgoat 7 ลั่นคุ้มค่าทุกวินาทีที่เหนื่อยกับการรับบทเป็นมังจีชวา กษัตริย์พม่าที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์
“อาทิตย์นี้หยุดสงกรานต์ ผมเพิ่งเห็นเมื่อเช้าว่าเขาจะฉายมาราธอน แต่ว่าอีพี 9 กับอีพี 10 นี่ต้องรอก่อน เพิ่งมี่ข่าวที่ผมทราบเมื่อคืนเลยว่าจะมีการดูไฟนอลอีพี คือตอนที่ 10 ในโรงภาพยนตร์ด้วยกัน คือวันที่ 21 เม.ย. เอาจริงๆ นะ เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคาดฝันมาก่อน แต่เคยคิดเล่นๆ ว่าถ้าได้ดูฉากยุทธหัตถีที่ท่านมังจีชวากับพระนเรศวรรบกันในโรงหนังคงเป็นเกียรติประวัติของผมเอง แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆ ดีใจมากเลยครับ เดี๋ยวเจอกันที่สยามภวาลัย
เพิ่งสรุปว่าตอนสุดท้ายไปดูในโรง ผมก็เห็นตามที่เขาประกาศเมื่อคืน มีนักแสดง 7-8 ท่านไปร่วมด้วย หนึ่งในนั้นคือพี่ตรี (ภรภัทร ศรีขจรเดชา) ผมไปด้วย ลางานทุกอย่าง อยากเห็นฉากยุทธหัตถีบนโรงภาพยนตร์ มันเจ๋ง แฟนคลับเข้าไปดูด้วยไหมน่าจะมี เข้าไปดูรายละเอียดในช่องวันได้ เขาอธิบายไว้ง่ายมาก เข้าใจง่าย”
ปลื้มฟีดแบ็ก ทำด้วยหัวใจล้วนๆ ลั่นเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต คุ้มค่าทุกวินาทีที่เหนื่อย กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้ว
“ไม่คิดว่าคนจะชื่นชอบละครเยอะขนาดนี้ เพราะตอนทำ ทำด้วยหัวใจล้วนๆ เลย ตอนที่ทำสนุกสนานเหมือนเข้าค่ายลูกเสือ ทีมเขียนบทเองและทีมของทางช่องเอง ทุกคนตั้งใจกับเรื่องนี้มาก เพราะมันเป็น Based on a true story (สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง) เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ รายละเอียดดีเทลตอนพวกผมอ่านบทแล้วรู้สึกว่า โห บทมันสุดยอดมากอยากเล่นจังเลย ตอนนั้นที่ผมไปคุยกับพี่ป้อน (นิพนธ์ ผิวเณร) พี่บอย (ถกลเกียรติ วีรวรรณ) พี่ปุ๊ย (ผอูน จันทรศิริ) พี่ลักษณ์ (ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์) คืออยากเข้าใจความรู้สึกท่านมังจีชวาว่าท่านรู้สึกอะไรกันอยู่ เพราะในประเทศไทยไม่เคยมีใครได้สัมผัส ได้เห็นแต่บทบาทที่ผ่านมา แต่ไม่มีใครเล่าว่าจริงๆ ชาวหงสาวดีเกิดอะไรขึ้น ชาวอโยธยาเป็นยังไง ชาวพิษณุโลกต้องเจออะไร เรื่องนี้เขาเน้นเรื่องความเป็นคน ความรู้สึกของคน ที่เป็นปกติของการเป็นมนุษย์ แต่ทั้งหมดเกิดอยู่ในวงศ์ตระกูลกษัตริย์ ซึ่งมันคือหน้าที่ที่ต้องแบกประชาชนและการดูแลเอาไว้
การถ่ายทำต้องเข้าป่า ต้องร้อน ถ่ายทำยาก คุ้มค่ามากทุกวินาที เรื่องนี้พอได้เล่นผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติของชีวิตผมนะ เพราะเป็นบทที่ท่านเป็นกษัตริย์จริงๆ ทุกอย่างที่เราเข้าไปมันเปรียบเหมือนเราอยู่ในช่วงนั้นจริงๆ ไม่ว่าจะหน้าผม ชุด หรือฉาก ทีม ทุกคนเขาทำให้เหมือนจริงที่สุดเลยผมไปศึกษางานที่หงสาวดีที่พม่าจริงๆ ผมได้เห็นความยิ่งใหญ่ พอทุกคนยกมาอยู่ในเซ็ตที่เป็นหนัง ผมปรบมือให้เลย ทีมทำงานกันหนักมาก แล้วมันดีใจมากๆ มันคุ้มค่าทุกวินาทีที่เหนื่อย ทุกวันที่ตื่นไปรู้สึกว่าเราโชคดีแค่ไหนที่เราได้มาเล่นตรงนี้
(ตีบทความเป็นคนหงสาฯ ได้สมบูรณ์แค่ไหน?) ไม่เกี่ยวกับคำวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ทั้งนั้น เอาเป็นความรู้สึกส่วนตัว ผมเข้าใจท่านมังจีชวาทุกอณูผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมกล้าเรียกตัวเองว่านักแสดงเต็มปากแล้ว”
ดีใจคนเข้าใจความรู้สึกตัวละคร ลั่นนี่คือเรื่องจริงตามประวัติศาสตร์ บรรพบุรุษเราเสียเลือดเนื้อมาเยอะมาก
“ผมดีใจที่ทุกคนเข้าใจและเห็นความรู้สึกของตัวละคร ไม่ว่าตัวไหนก็แล้วแต่ในเรื่องนี้ที่ทุกคนตั้งใจถ่ายทอดกันมา แค่ทุกคนได้รับความรู้สึกผมก็รู้สึกดีใจแล้ว
ส่วนที่คนมองว่าท่านมังจีชวา น่าสงสาร ศึกรอบด้าน ทั้งศึกรบ ศึกรัก เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด คนเราเลือกเกิดไม่ได้ เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ ทุกคนเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ขอพูดถึงโดยรวม ตัวมังจีชวาเกิดมาพร้อมกับหน้าที่ที่ต้องแบกรับการเป็นกษัตริย์ นั่นคือการดูแลปากท้องของทุกคน และนิสัยท่านมังจีฯ ท่านอยากให้ทุกครอบครัว มีหัวหน้าครอบครัวอยู่ครบ ในเรื่องนี้นะ ในบทนี้นะ ทุกบ้านทุกเรือนต้องมีกินมีใช้พอเพียง ต้องไม่มีการสูญเสีย ทุกคนต้องมีพ่อแม่ลูกหลาน เมืองต้องไปได้ดีมากขึ้น
เรามองการใช้ดาบเป็นทางออกหลังๆ เรามองเรื่องการปกครอง การเจรจา การดีล การสานสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างพระนเรศสำคัญมากกว่า แต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงที่เกิดมาแล้วมีความเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ ทุกแผ่นดินมีการแย่งชิงเกิดขึ้น นี่คือเรื่องจริงตามประวัติศาสตร์ ฉะนั้นบรรพบุรุษเราเสียเลือดเนื้อมาเยอะมาก”
มอง “ตรี” คือพระนเรศจริงๆ
“ส่วนเล่นก็เล่น แต่อะไรที่จะพาดพิงพระนเรศ ผมมองพี่ตรีเป็นพระนเรศจริงๆ เลยนะ ตั้งแต่เขาฟิตติ้งแล้ว ผมบอกว่าพี่ พี่คือพระนเรศจริงๆ เลย ผมมองยังไงพี่ก็คือพระนเรศ ทุกครั้งที่เราเล่นกัน เราจะมีไอ้นเรศ ไอ้มังจีฯ เราสองคนจะหุบปากทันที นี่คือบุคคลที่ทรงเกียรติจริงๆ เราต้องมีความเคารพท่านอยู่”
เห็นใจทุกตัวละคร ห้องบรรทมกษัตริย์รับรู้ถึงความเหงา เคว้งคว้าง และอ้างว้าง
“สิ่งที่ได้เรียนรู้ เห็นความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในความเป็นนาย พอได้เล่นเรื่องนี้ ผมได้เห็นความโศกเศร้าของตัวละคร ที่ต้องแบกคนทั้งประเทศ เป็นครั้งแรกที่เราได้สัมผัสตรงนี้ แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมบินไปพม่า หงสาวดี แล้วผมมาเล่าให้ทุกคนฟังตลอด ผมรู้สึกว่าห้องบรรทมของกษัตริย์เหงามาก ดูเคว้งคว้างมาก มันเล็กและรู้สึกอ้างว้างมากสำหรับผม ผมเห็นใจกับตัวละครทุกท่านมาก สิ่งที่ทุกคนตั้งใจจะบอกและสื่อสาร รวมถึงท่านมังจีชวาเอง คือจะบอกว่าการมีสงครามไม่ได้เป็นเรื่องดีอะไรเลย มีแต่การสูญเสีย มีแต่การพลัดพราก อยากหยุดเรื่องนี้จังเลย ทำยังไงดี มันเลยเกิดการทำยังไงดี เราต้องเป็นเพื่อนกันไว้เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันไว้”
ขอบคุณกระแสจิ้น “ตรี” ยกนิ้วทุกคนตัดต่อเจ๋ง เริ่ดมาก มีความสุขมาก
“อย่างแรกเลยผมขอบคุณ ถ้าเขามีคำนี้เข้ามาในหัวแสดงว่าเขามีอารมณ์ร่วมไปกับทุกตัวละคร ซึ่ง ณ ตอนที่ผมกับพี่ตรีแสดงบทบาท เราต้องรักกัน เราต้องเป็นเพื่อนกัน ไม่งั้นจะมีผู้คนล้มตายมหาศาล นี่คือสิ่งที่เราคิด เบื้องหลังกับพี่ตรี คนยืนอยู่ข้างหลังเป็นหมื่นเป็นแสน เราต้องหยุดการเสียเลือดกันได้แล้ว พวกผมคิดแต่การจะทำยังไงดี เราต้องสมานฉันท์กันไหม นี่คือพาร์ตในการแสดง แต่การที่ทุกคนจับมา และตัดเจ๋งมาก (หัวเราะ) ผมยกนิ้วให้ เริ่ดมาก (หัวเราะ) ขอบคุณ นั่นแปลว่าเขามีส่วนร่วมในตัวละคร เป็นสิ่งที่คนเขียนบท พี่ปุ๊ย และพวกผมทุกคนตั้งใจจะสื่อให้เห็นในตัวละคร นี่คือความเป็นคน (ไม่เบรก?) ผมให้ความเคารพกับผู้ชม ทุกคนมีสิทธิ์เต็มที่ ผมดีใจที่ทุกคนติดตาม นี่คือพาร์ตงานผมมีความสุขแล้ว ทุกคนเอาใจช่วยตัวละคร ทุกการคอมเมนต์ ผมจะเห็นว่าเขาสงสารตัวละคร เข้าใจตัวละคร นั่นหมายถึงทุกคนเอาใจช่วยตัวละคร ผมมีความสุขมาก
พอเป็นประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่เรื่องนี้พี่ลักษณ์เขียนบท Based on a true story แต่มีจินตนาการว่าถ้าเกิดสองคนนี้เป็นเพื่อนรัก แล้วเกิดมาต้องรักษาบ้านเมือง จะทำยังไง เวลาทำการบ้านเราจะรู้ต้นเหตุปลายเหตุ มันเป็นหน้าที่ของพวกผมอยู่แล้ว ฉะนั้นพวกผมไม่ได้คิดอะไรเกินเลย เรารู้สึกว่าทำตามสิ่งที่สมควรในบท”
ยิ้มรับจีนมีล่าหยก ไทยมีพระนเรศ ยกเป็นตัวแทนประเทศไทย
“เห็น เมืองจีนมีล่าหยก เมืองไทยมีพระนเรศ (หัวเราะ) ตัวแทนประเทศไทย ควงดาบสองมือ (หัวเราะ)”
ดับฝันคว่ำเรือจิ้นเอง เพราะเคารพความรู้สึกตัวเอง
“ขอบคุณที่มีแฮชแท็ก 39 และ 93 แต่ที่ผมตอบไปเป็นความจริงใจและความซื่อสัตย์ที่ผมตอบต่อผู้ชมและประชาชน ผมพูดตามความรู้สึก และผมเคารพความรู้สึกตัวเอง ยังไม่ได้คุยกับพี่ตรี ตอนนี้พี่ตรีถอดเสื้ออยู่ทะเล (หัวเราะ) เมืองไทยมันร้อนจัด เราไม่ได้คิดอย่างนั้น ถ้าใครได้ดูสัมภาษณ์ ก้อย-นัตตี้-ดรีม ในคาราคาซัง นั่นคือผมกับพี่ตรีเลย เขามีความเป็น Big broฯ มาก ไม่ใช่แค่ผมนะ กับทุกคน เขามีจิตใจดูแลเทคแคร์ เป็นคนอบอุ่น ดูแลสารทุกข์สุขดิบทุกคน ไม่ถือตัว ผมมีความสุขกับพี่ตรีมาก เขาเหมือนพี่ชายในหงสาวดีมาก”
ใจสั่นชาวพม่าเข้ามาหาในงานบอลช่อง 3 ลั่นเป็นเกียรติมากที่ได้แสดงเป็นกษัตริย์พม่า
“ผมได้ฟีดแบ็กจากคนพม่า ล่าสุดงานบอลช่อง 3 ที่ผมไปมา มีคนนึงน่ารักมาก ตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาคือชาวพม่า เขามาพูดกับผมที่ผมรับบทบาทนี้ ในใจผมสั่นมากเลยนะ ผมรู้สึกเขาพูดจากใจจริงๆ ตอนนี้ในแมสเสจของผมเป็นชาวพม่าที่ตั้งใจพิมพ์ภาษาไทยให้ดีที่สุด น่ารักมาก ผมขอบคุณมาก ที่ผ่านมาชาวพม่าน่ารักกับผมมาก ตอนผมไปอยู่ที่โน่น ทุกคนให้ความรู้ผมดีมาก ไม่ว่าไกด์ หรือชาวบ้านที่เจอ แม้พูดภาษาไม่ได้ แต่หัวใจเขาเชิญครับ ยูไปทางนี้สิ ผมรับรู้ความรู้สึกของชาวพม่า ผมดีใจมากที่ผมได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น วันนี้ก็ขอบคุณชาวพม่าทุกท่านมาก รู้สึกเป็นเกียรติของผมมากๆ ที่ได้แสดงเป็นกษัตริย์ชาวพม่า”
โอดยังถ่ายละครอยู่ในป่า จบจากเรื่องนี้ขอพักป่า 1 ปี ต้องการความศิวิไลซ์
“เรื่องแฟนมีตฯ ผมยังไม่มั่นใจ ยังไม่ทราบข่าวเลย แต่ผมเพิ่งรู้เรื่องไฟนอลอีพีอย่างเดียว ผมยังไม่รู้อย่างอื่น ผู้ใหญ่ยังไม่ได้คุยเรื่องวางแผนต่อยอด เพราะตอนนี้ผมยังเข้าป่าอยู่ ถ่ายของพี่หน่อง (อรุโณชา ภาณุพันธุ์) แม่มดแห่งสยามกับน้องฟรีน (สโรชา จันทร์กิมฮะ) ในเรื่องนี้ผมเป็นจอมโจร ผมยังอยู่ในป่า ยังไม่ได้ออกมาเจอใคร อยู่ในป่าอย่างเดียว บอกผู้จัดการว่าเสร็จเรื่องนี้ผมจะพักเข้าป่าหนึ่งปี (หัวเราะ) เพราะเริ่มรู้สึกว่าเราต้องอะไรที่ศิวิไลซ์หน่อยแล้ว เราต้องหาความบันเทิงให้ตัวเองหน่อย (หัวเราะ) แต่จริงๆ ป่าเมืองไทยสวยมาก ล่าสุดไปถ่ายน้ำตกอยู่กาญจนบุรี สวยมากจริงๆ ประเทศไทยมีเมืองน่าเที่ยวเยอะมาก โลเกชั่นในหงสาวดี ก็เป็นหลายที่ที่อยู่ที่กาญจนบุรี เชียงใหม่ โคราช สระบุรี เอามายำกัน จริงๆ ประเทศไทยโลเกชั่นเราเจ๋งมาก
ตอนนี้ผมต้องการอาหารในเมือง ผมเหมือนคนป่า (หัวเราะ) ตื่นพวกพี่ๆ มาก ไม่ได้เจอนาน มันพรั่งพรูมาก แต่ก็สนุกสนาน เป็นอีกเรื่องที่เป็นบทสนุก และน่าติดตามมาก ช่วงนี้ใช้ชีวิตอยู่ในป่า”
ขอไม่สปอยตอนจบหงสาวดี แต่สำหรับความรู้สึกตัวเองยังลาจากไม่สมบูรณ์กับเรื่องนี้
“ขอเล่าความรู้สึกตัวเองได้ไหม ผมไม่กล้าสปอย อยากให้ทุกคนได้ดูเอง ผมเรียกว่ายังลาจากไม่สมบูรณ์กับเรื่องนี้ ยังคงคิดถึงความรู้สึกที่ยังแสดงอยู่ เพราะวันสุดท้ายที่แสดง วันปิดกล้อง พี่ตรีเป็นฉากต้องปีนเข้าเมืองไปรบ แล้วเพิ่งรู้ตัวว่าวันนั้นไม่มีบทพูดแล้ว วันก่อนที่ไปเล่นกับพี่ตรี เป็นการพูดครั้งสุดท้ายกับพระนเรศ มันใจหายมาก มันยังค้างคาอยู่ในร่างกายอยู่เลย แต่ถ้าตามประวัติศาสตร์ หลายๆ คนอาจรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็อยากให้เอาใจช่วยตัวละคร และอยากให้เห็นความรู้สึกว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงเกิดขึ้นมากกว่า
ฉากยุทธหัตถีเป็นฉากคลาสสิกของคนไทย ขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ก้านกล้วย ช้างไม่ใช่สีฟ้า ช้างจริงๆ และเป็นช้างที่นำมาจากอยุธยา ต้องไปไหว้ทุกเชือกก่อนมาเล่น ช้างสองท่านนี้เป็นนักแสดงระดับฮอลลีวูด เขาเข้าฉากมาเยอะมาก และสง่างามมาก รู้สึกว่าท่านน่ารักมาก ตอนถ่ายทำทุกอย่างราบรื่นมาก ขอบคุณสำหรับเรื่องนี้มาก และฉากยุทธหัตถี น่าดูมาก”