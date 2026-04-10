“ต่าย อรทัย” เผยวิกฤตน้ำมันกระทบรีสอร์ต ลูกค้ายกเลิก ชวนคนไทยรัดเข็มขัด อะไรประหยัดได้ให้ทำไปก่อน

“ต่าย อรทัย” ยอมรับวิกฤตน้ำมันกระทบธุรกิจรีสอร์ตเต็มๆ แต่เป็นสิ่งที่ควบคุมยากด้วยสงครามโลก รับลูกค้ายกเลิกเพราะกลัวน้ำมันไม่พอ ชวนคนไทยรัดเข็มขัด อะไรประหยัดได้ให้ทำก่อน พร้อมส่งกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปด้วยกัน
ตอนนี้เรียกว่าวิกฤตพลังงานได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ทางด้านนักร้องลูกทุ่งสาว “ต่าย อรทัย”เองก็ยอมรับว่ามีผลกระทบไม่น้อย แต่ก็เป็นวิกฤตที่ควบคุมยาก ซึ่งรีสอร์ต Nathai นาต่าย ของเจ้าตัวที่ จ.นครนายกก็มีบางส่วนที่โดนลูกค้าแคนเซิลไป เหตุหวั่นว่าน้ำมันจะไม่เพียงพอ
“สถานการณ์โลกตอนนี้มันเป็นช่วงสงครามเนอะ เราไม่อยากให้เกิด แต่มันก็เป็นสิ่งที่ควบคุมยาก แล้วทีนี้ว่าพอน้ำมันขึ้น ทุกอย่างมันก็ยิ่งยากไปใหญ่ค่ะ การทำมาหากินมันก็ลำบากอยู่แล้ว พอน้ำมันขึ้นทุกอย่างมันก็ตามกันไปหมด สถานการณ์ก็คุมยาก ก็อยู่ที่ว่าพวกเราจะช่วยกันรัดเข็มขัดของตัวเองกันได้มากน้อยแค่ไหน อะไรที่เราประหยัดกันได้ก็คงต้องประหยัด แต่ว่าจะไปห้ามไม่ให้น้ำมันไม่ขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะประหยัดให้กับครอบครัวเรา หรือว่าในชีวิตของพวกเราได้ก็อยากให้ทำ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมๆ กันค่ะ
ในส่วนของธุรกิจ Nathai นาต่าย ได้รับผลกระทบอยู่แล้วค่ะ ข้าวของที่ขึ้นราคา แต่ว่าเราต้องพิจารณาหน้างานว่าอันนี้ขึ้นราคา แต่เรายังขายเท่าเดิมได้ไหม ถ้าอันไหนเราไม่ไหว เราก็อาจจะปรับขึ้นนิดหน่อย ในส่วนของห้องพักก็มีเป็นบางห้องที่ลูกค้าไม่แน่ใจว่าถ้ามาแล้วจะมีน้ำมันพอกลับบ้านหรือเปล่า ก็คือมีจองไว้แล้วก็ขอยกเลิกก็มี ถามว่าขาดทุนเยอะไหม ก็มีบ้าง แต่อย่างช่วงสงกรานต์แบบนี้คนก็อยากออกไปพักผ่อนแหละหยุดกัน 4-5 วัน ทุกคนก็อยากหาที่เที่ยว อาจจะกลับต่างจังหวัดไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็ไปนครนายก ไปกลับชั่วโมงกว่าๆ ก็น่าจะไม่ได้กระทบกับคนที่จะไปเที่ยวเยอะมาก”
บอกยังไม่ถึงกับต้องปิดกิจการ แต่ก็ต้องดูกันชั่วโมงต่อชั่วโมง
“แต่ก็ยังไม่ถึงกับกระทบถึงขนาดว่าเราต้องหยุดหรือเลิกทำธุรกิจอะไรขนาดนั้นค่ะ ยังไปได้ แต่สิ่งที่เราต้องประคับประคองคือพนักงานของเราและตัวเราด้วย ก็ภาวนาให้มันดีขึ้นไวๆ ให้มันไม่ต้องขึ้นไปมากกว่านี้แล้วได้ไหม สิ่งที่ช่วยกันได้ตอนนี้ก็คือเรื่องของการเซฟคอร์ส อย่างถ้าวันธรรมดามีลูกค้าน้อย เราเปิดแอร์แค่ตัวเดียวได้ไหม อะไรประมาณนี้ ทุกวันนี้ก็อัปเดตกันรายชั่วโมงเลยว่าห้องเต็มหรือยัง แต่ตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วค่ะ
ก็อยากให้กำลังใจทุกคนมากๆ เลยค่ะในสถานการณ์แบบนี้ ต่ายเชื่อว่าทุกคนเจอสถานการณ์เดียวกันแหละ ธุรกิจใหญ่ ธุรกิจเล็ก หรือว่าคนทำมาหากินรายวันก็ยิ่งกระทบ อะไรที่เราเซฟได้อยากให้ทุกคนเซฟ อะไรที่ลดได้ให้ลดตอนนี้เอาเป็นว่าเรามีชีวิตรอดไปแต่ละวันมีข้าวกิน มีที่นอน มีเงินได้ใช้จ่ายอยู่บ้าง นี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วค่ะ ก็ขอให้มันราบรื่นในสถานการณ์แบบนี้ หรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรจริงๆ ก็ขอให้พวกเราก้าวผ่าน ก้าวข้ามได้อย่างไว เป็นกำลังใจให้ไปพร้อมๆ กัน เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ส่งกำลังใจให้พี่น้องคนไทยพวกเราทุกคนค่ะ”