สงกรานต์นี้เตรียมมันส์ ‘PROXIE’ ส่งซิงเกิล ‘ฮ็อบ (Hob)’ แดนซ์สนุกรับซัมเมอร์ ได้ ‘F.Hero’ ร่วมโปรดิวซ์ อัปเลเวลความมันส์ ฮา กวนขั้นสุด

เข้าซัมเมอร์ต้องมี ‘PROXIE’ สงกรานต์นี้ พร้อมกลับมาระเบิดความสนุกอีกครั้ง ให้สมกับการเป็น ‘เจ้าพ่อสงกรานต์แห่ง T-POP’ จากค่าย bROTHERS MUSIC ที่รวมทั้งความหล่อ เท่ มันส์ ฮา แถมกวนโอ๊ย ครบจบใน 6 หนุ่ม ‘PROXIE’ และครั้งนี้มาพร้อมซิงเกิลใหม่ ‘ฮ็อบ (Hob)’ ศัพท์ Gen Z ที่รู้กันดีว่าอาการฮ็อบมักเก็บทรงไม่ค่อยอยู่ แต่เมื่อถึงมือ ‘PROXIE’ ต้องไม่ธรรมดาเพราะการตีความคำว่า ‘ฮ็อบ’ มาแบบเหนือชั้น
โดยเพลงนี้ถ่ายทอดในมุมของคนที่ผิดหวังกับความรักเมื่อเป็นฝ่ายถูกทิ้ง แต่แทนที่จะจมกับความเสียใจ กลับพลิกสถานการณ์เล่นกับความตลกร้ายจากความรู้สึกที่เจอ ด้วยความกวนและจิกกัดที่เจ็บแสบ เปลี่ยนความเศร้าให้กลายเป็นความ ‘ฮ็อบ’ แทน ซึ่งลงตัวทั้งเนื้อเพลงที่ทำให้คนอินตามง่าย และจังหวะดนตรีที่ออกมาแบบให้โยกตามได้ทันที เสริมด้วยเอเนอจี้ของ ‘PROXIE’ ที่จะดันเพลงนี้ให้ติด TOP LIST เพลงประจำเทศกาลสงกรานต์ 2569
ดับเบิ้ลความมันส์ด้วยการกลับมาทำงานกับ ‘F.Hero’ อีกครั้ง ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์และศิลปินแถวหน้าของวงการ ที่สร้างความสำเร็จร่วมกันกับ ‘PROXIE’ ในซิงเกิล ‘Bad Shawty’ จนเป็นเพลงฮิต Playlist ยอดนิยมในช่วงสงกรานต์เมื่อปี 2568 และมียอดวิวสูงถึง 21 ล้านวิว โดยในซิงเกิล ‘ฮ็อบ (Hob)’ มาพร้อมการดีไซน์ซาวด์ให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น ผสานความป๊อปและฮิปฮอปเข้าด้วยกัน เพิ่มความไวรัลของเพลงด้วยกลิ่นอายแบบเฟสติวัลให้ดนตรีทุกส่วนมีความลงตัว โดยซิงเกิลนี้โดดเด่นด้วยดนตรีที่สนุก ติดหู และยังปล่อยพลังความกวนในสไตล์ของ ‘PROXIE’ แบบขั้นสุด คงเอกลักษณ์ของวงที่คุ้นเคย จนต้องยกให้เป็นเพลงรับสงกรานต์ที่ฟังง่าย มีลูกเล่น แถมมีเสน่ห์เฉพาะตัว โดยได้ ดร.อรพรรณ บวรวัฒนะ นั่งแท่น Executive Producer เช่นเดิม
และความพิเศษของมิวสิกวิดีโอนี้ นอกจาก 6 หนุ่ม ‘PROXIE’ จะมันส์เกินร้อย สนุกเกินล้านตามคอนเซปต์ที่จัดเต็มมาตลอด ยังเพิ่มสีสันด้วยการชวนเพื่อน ๆ ศิลปินจากหลากหลายวงการมาสนุกด้วยกันใน MV เพลงนี้ ที่มีความเป็นกันเอง ซุกซน และคึกคัก ทำให้ได้เห็นมิตรภาพของคอมมูนิตี้ T-POP ที่เติบโตไปด้วยกัน
โดย ‘PROXIE’ เผยถึงซิงเกิลนี้ว่า “ปีนี้พวกเรามาเต็ม ใส่สุดเพื่อให้สงกรานต์นี้ได้มีเพลงสนุก ๆ ฟังและเต้นไปด้วยกัน ถือว่าเป็นทางถนัดของพวกเราเลยที่จะได้ปล่อยพลังไปกับเพลงที่มีความกวนโอ๊ย และดีใจมาก ๆ ที่ได้ทำงานร่วมกับพี่กอล์ฟที่ออกแบบเนื้อเพลงและดนตรีได้มันส์สุด ๆ ฟังทีไรอยากลุกขึ้นเต้นทุกที สงกรานต์นี้พวกเราขอมอบเพลง ฮ็อบ (Hob) ช่วยสร้างสีสันและความสนุกให้กับทุกคนที่ฟังนะครับ มันส์กันได้เต็มที่เหมือนกับพวกเรา”
ถึงซิงเกิล 'ฮ็อบ (Hob)' จะเป็นเพลงอกหัก แต่ไม่มีความเศร้า เพราะความเป็นศิลปินยุคใหม่อย่าง 'PROXIE' จะเปลี่ยนมุมมองใหม่ เพื่อสร้างพลังบวกให้คนช้ำไม่ต้องคิดย้ำกับความผิดหวังเสมอไป และมูฟออนให้ชีวิตมีความสนุกได้จากประสบการณ์ถูกทิ้งที่เจอ สงกรานต์นี้เปิดฟังวนไป และชม MV ซิงเกิล 'ฮ็อบ (Hob)' ได้ที่ YouTube Channel: PROXIE
