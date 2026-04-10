‘ตี๋ตี๋ วันพิชิต’ ไม่เคยเผื่อใจ ทุ่มรักเกินร้อย ส่งเพลง ‘เตรียมใจไว้รักเธอ (101% Love)’ OST. ด้วงกับเธอ Duang With You Series ให้คนที่กล้าเปิดใจอีกครั้ง

ใกล้เข้าสู่ EP 11 แล้ว สำหรับซีรีส์ ‘ด้วงกับเธอ Duang With You Series’ ที่นำแสดงโดย ‘ตี๋ตี๋ วันพิชิต นิมิตภาคภูมิ’ และ ‘ป๋อ ศุภการ จิรโชติกุล’ ซึ่งมาแรงในโลกออนไลน์ จนทำให้ EP 10 ที่ผ่านมาขึ้นเทรนด์อันดับ 1Thailand & Worldwide บนแอปพลิเคชัน X กับเรื่องราวหลังจากเชื่อหัวใจตัวเองก็เต็มไปด้วยความหวานของ ‘ด้วง - ฉิน’ ที่ตัวติดกันตลอด ทำอะไรก็คิดถึงกันทุกเวลา สัมผัสได้ถึงออร่าความสุขที่มาจากความรัก และยิ่งตอกย้ำคนอินเลิฟมากขึ้นไปอีกด้วย Original Soundtrackลำดับที่ 8 ของซีรีส์เรื่องนี้ ที่ส่งมาให้ได้ยิ้มตามในเพลง ‘เตรียมใจไว้รักเธอ (101% Love - หนึ่งศูนย์หนึ่ง เปอร์เซ็นต์ เลิฟ)’ โดยได้ ‘ตี๋ตี๋ วันพิชิต’ ที่รับบท ‘ด้วง’เป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ ที่สื่อสารได้ถึงความอบอุ่นและจริงใจ
สำหรับเพลงนี้เป็นการเล่าถึงความรู้สึกของคนที่เริ่มเชื่อในความรักอีกครั้ง จากหัวใจที่เคยลังเล แต่สุดท้ายค่อย ๆ เปิดรับคนที่รู้สึกดีและดูแลกันมาตลอดให้เข้ามาอยู่เคียงข้าง จนกลายเป็นความรักที่ ‘มากกว่า 100%’ผ่านเพลงช้าในสไตล์ป๊อป ผลงานการแต่งของ ‘Gob Postcard’ หรือ ‘ก๊อปธานี วงศ์นิวัติขจร’ ที่มีประสบการณ์ในการแต่งเพลงดังมามากมาย ถ่ายทอดเพลงนี้ด้วยเมโลดี้ที่นุ่ม ละมุน ให้สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่อบอุ่น รวมถึงได้ ‘รอน ภัทรภณ โตอุ่น’ ที่เป็น Song Director เพลงนี้
โดย ‘ตี๋ตี๋ วันพิชิต’ เผยว่า “เพลงนี้เป็นเพลงที่แทนความรู้สึกของคนที่ค่อย ๆ เปิดเผยหัวใจตัวเอง จากที่ลังเลจนแน่ใจในความรู้สึก ด้วยความที่เป็นเพลงช้า ฟังสบาย ๆ เหมือนค่อย ๆ ให้ทำความเข้าใจในความรักครั้งนี้ ดีใจที่ได้มาร้อง Original Soundtrack ซีรีส์ ด้วงกับเธอ Duang With You Series อีกครั้ง แต่ละเพลงจะสื่อสารอารมณ์ที่แตกต่างกัน เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ของคนที่เปิดใจให้ความรัก ฝากให้ทุกคนติดตามฟังกันด้วยนะครับ”
เมื่อเชื่อหัวใจและความรู้สึกของตัวเองจนกล้าที่จะทุ่มใจให้ความสัมพันธ์นี้เกินร้อย ฟังเพลง ‘เตรียมใจไว้รักเธอ (101% Love - หนึ่งศูนย์หนึ่ง เปอร์เซ็นต์ เลิฟ)’ OST. ซีรีส์ ด้วงกับเธอ Duang With You Series จากเสียงร้องของ ‘ตี๋ตี๋ วันพิชิต’ ให้ใจได้ยิ้มตามไปกับความรักดี ๆ พร้อมชม Music Video ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube: DMD MUSIC
และติดตามชมซีรีส์ ‘ด้วงกับเธอ Duang With You Series’ ที่เข้าสู่โค้งสุดท้าย ความรักระหว่าง หลัง ‘ด้วง - ฉิน’ เปิดตัวเป็นแฟนกันจะขยันเติมความหวานให้ได้เห็นโมเมนต์ของคนรักกันขนาดไหน รอชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 21.30 น. ทางช่อง One31 รวมถึงชมออนไลน์ย้อนหลังได้ที่ Youtube : Mandee Channel และชมออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT ได้เวลา 22.30 น. บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
