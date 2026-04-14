“พระราชธาตุกัลยา” งามจนหลานยังหลงไหล ตำนานรักต้องห้าม

กำลังเป็นกระแสร้อนแรงเลยทีเดียวสำหรับซีรีส์
“หงสาวดี” ช่องวัน โดยเฉพาะบทบาทของ “มังจีชวา“ แสดงโดบนาย นภัทร และ ”พระราชธาตุกัลยา” รับบทฐิสา วริฏฐิสา ความรักของอากับหลานที่ค่อยๆ
ก่อตัวขึ้น แต่ในความเป็นจริงตามบันทึกที่หลายคนได้อ่านมา
ความรักของทั้งคู่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามกับในซีรีส์ เหมือนอยู่กันคนละโลก
มังจีชวา เป็นลูกของ “พระเจ้านันทบุเรง”
(รับบทโดย ชาย ชาตโยดม) พระราชธาตุกัลยา เป็นพระราชธิดา ของพระเจ้าบุเรงนอง มีศักดิ์เป็นน้องสาวของพระเจ้านันทบุเรง
และเป็นอาของมังจีชวา(อายุห่างกันเพียง1 ปี) เป็นผู้ที่สิริโฉมงดงามเป็นที่เลื่องลือ
แม้แต่มังจีชวามีศักดิ์เป็นหลานก็ยังหลงรัก
“นัตซีนแมดอ (รับบทโดย ผิงผิง ณิชา)” พระวรชายาของมังจีชวา
หึงหวงไม่พอใจพระราชธาตุกัลยา ถึงขั้นโดนพระสวามีลงมือตบตี เลือดตกยางออก
จนนัตซีนแมดอ ไปฟ้องผู้เป็นบิดา “สะโตมังจอ” พระเจ้าอังวะ จนทำการกบฏขึ้น
ซึ่งการกบฏของเมืองอังวะ ได้นำไปสู่การประกาศอิสรภาพของ “พระนเรศวร” แห่งอโยธยา
ซึ่งมังจีชวาหย่าขาดกับพระนางนัตซีนแมดอ และได้อภิเษกกับพระราชธาตุกัลยา
แต่งตั้งเป็นพระวรชายาองค์ใหม่ แต่อีกบันทึกนึงกล่าวว่า มังจีชวา หลงไหล
“พระราชธาตุกัลยา” มากถึงขั้นขืนใจ ขณะที่ผู้เป็นพ่อออกรบอยู่ต่างแดน
ต่อมา มังจีชวา สิ้นพระชนม์ในศึกยุทธหัตถีกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตำนาน “รักต้องห้าม” ของ พระราชธาตุกัลยา กับ “นัดจินหน่อง” รับบทโดย เน๋ง ศรัณย์ พระราชโอรสของพระเจ้าตองอู
จึงได้เกิดขึ้น
นัดจินหน่องหลงรักพราะราชธาตุกัลยา
ซึ่งมีอายุมากกว่า6 ปี แต่บางตำราก็ว่าห่างกันถึง20
ปีพระราชบิดาของ
นัดจินหน่อง ไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้ ซึ่งหลังจากนั้นอโยธยายกทัพมาตีเมืองหงสาวดี
ตามปรากฎในหนัง “พระนเรศวร” แต่ “พระเจ้านันทบุเรง” ก็ได้เสด็จไปประทับที่ตองอู
ตามคำเชิญของพระเจ้าตองอู แต่สุดท้ายก็โดน “นัดจินหน่อง” ลอบปลงพระชนม์
ความรักของ นัดจินหน่อง เขียนกลอนเกี้ยว พระราชธาตุกัลยา อยู่หลายปี
ส่งสารรักผ่าน “นกแก้ว” ตามที่เพจ เจริญกรุง ได้ลงเอาไว้ ว่าเป็นความรักหวานชื่น
และเมื่อนัดจินหน่องได้ขึ้นครองบัลลังก์ เมืองตองอู ก็ได้อภิเษกสมรสกับ
“พระราชธาตุกัลยา” สมใจ แต่งตั้งให้เป็นราชินีทันที แต่มีความสุขได้เพียงแค่7
เดือน พระนางก็สิ้นพระชนม์ หลังจากนั้นกรุงอังวะก็ยกมาตี
ยึดเมืองตองอู และทำการปลงพระชนม์ นัดจินหน่อง ทันที
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นญาติกัน ทำไม? ถึงมาแต่งงานกันได้ ในสมัยนั้น
การอภิเษกสมรสในหมู่เครือญาติใกล้ชิด เป็นเรื่องปกติของราชวงศ์พม่าและหลายประเทศในแถบนี้
เพื่อเหตุผลสำคัญคือ การรักษาความบริสุทธิ์ของสายเลือด เพื่อให้เชื้อพระวงศ์ระดับสูงยังคงความเข้มข้นของสายเลือดกษัตริย์
เหตุผลทางการเมือง เพื่อกระชับอำนาจภายในราชวงศ์และป้องกันไม่ให้เชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงไปแต่งงานกับขุนนางหรือบุคคลภายนอกจนอาจกลายเป็นฐานอำนาจใหม่